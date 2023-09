Fahamka Saamaynta Xiddigta ee Indhaha Exoplanet: Aragtida TRAPPIST-1 b

By

Daraasad ay dhawaan sameeyeen cirbixiyayaashu iyagoo isticmaalaya xogta James Webb Space Telescope (JWST) ayaa iftiimisay saamaynta uu xiddiggu ku leeyahay indho-indheynta hawada sare. Diirada daraasadu waxay ahayd TRAPPIST-1 b, meeraha ugu dhow xiddigtiisa ee nidaamka qoraxda TRAPPIST-1. TRAPPIST-1 waa xiddig ku taal meel 40 iftiin-sanno u jirta dhulka, waxaana ku hareereysan toddobo meereyaal dhul-xajmi ah.

Indho-indheyntu waxay daaha ka qaaday in TRAPPIST-1 b laga yaabo inaysan lahayn jawi ama jawigiisa laga yaabo inay ku jiraan molecules culus sida carbon dioxide, taasoo adkeyneysa in la ogaado. Si kastaba ha ahaatee, daraasaddu waxay sidoo kale iftiimisay saamaynta weyn ee xiddigta lafteeda ay ku leedahay indho-indheynta. Kooxdu waxay ku nuuxnuuxsatay in fahamka saamaynta xiddiggu ay muhiim u tahay indha-indheynta mustaqbalka ee meerayaasha aagga la deggan yahay, sida TRAPPIST-1 d, e, iyo f.

Dhaqdhaqaaqa xiddigaha iyo faddaraynta ayaa loo aqoonsaday inay yihiin qodobbada muhiimka ah ee go'aaminta dabeecadda exoplanet. Wasakhaynta Xiddigaha waxa loola jeedaa saamaynta astaamaha xiddigta, sida dhibcaha iyo faculae, ee cabbiraadda jawiga EXoplanet. Cilmi-baadhayaashu waxay heleen caddayn adag oo ku saabsan wasakhaynta xiddigaha ee TRAPPIST-1 b iyo meerayaasha kale ee nidaamka. Dhaqdhaqaaqa xiddiggu waxa uu abuuri karaa calaamado marin-habaabin ah, taas oo u horseedi karta in si khaldan loo fasiro jawiga exoplanet.

Daraasadu waxay hoosta ka xariiqaysaa muhiimada ay leedahay in la tixgeliyo faddaraynta xiddigaha marka la qorsheynayo indha-indheynta mustaqbalka ee dhammaan nidaamyada exoplanetary, gaar ahaan kuwa udub dhexaad u ah hareeraha xiddigaha casaanka ah sida TRAPPIST-1. Xiddigahani waxay soo bandhigi karaan dhaqdhaqaaqyo heer sare ah, oo ay ku jiraan dhibco iyo dhacdooyin soo noqnoqda. Cilmi-baadhayaashu waxay sidoo kale xuseen caqabada ah in la qaabeeyo dhacdooyinka aan la saadaalin karin sida flares, taas oo saameyn karta cabbirada iftiinka ee uu xannibay meeraha.

Iyadoo TRAPPIST-1 b laga yaabo inaysan lahayn jawi muhiim ah, waxay weli tahay musharax xiiso leh oo loogu talagalay daraasad dheeraad ah. Nidaamka TRAPPIST-1 guud ahaan wuxuu bixiyaa rajo ah in la helo deegaan suurtagal ah oo ka baxsan nidaamkayaga qorraxda. Baadhitaano dheeraad ah iyo indho-indhayn ayaa sii wadi doona inay daaha ka qaadaan sirta nidaamkan soo jiidashada leh.

