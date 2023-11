Cirbixiyayaashu waxay u doodaan in la isku daro magac-beddelka Galaxiyada

By

Cirbixiyeenada Maraykanka ayaa kicinaya muran samada iyagoo soo jeedinaya in magacooda loo badalo galaxies si loo horumariyo isku-darka Diiradda doodani waa Ferdinand Magellan, oo ahaa sahamiye qarnigi 16-aad la ixtiraamo oo "dhaxal gumaysi rabshadeed" uu noqday barta dhexe ee ku baaqaya isbeddelka.

Soo jeedinta ay soo bandhigeen cirbixiyayaashu waxay ujeedadoodu tahay in wax laga beddelo habka loo magacaabay galaxies, iyada oo la tixgelinayo aragtiyo kala duwan oo ballaadhan. Magacaabida galaxyada kuwaas oo hadda wata magacyo la xidhiidha sahaminta Magellan, waxay rumaysan yihiin inay abuuri karaan matalaad loo wada dhan yahay oo loo siman yahay oo caalamka ah.

Hindisuhu wuxuu ka yimid wacyiga sii kordhaya ee macnaha guud ee taariikhiga ah ee la xidhiidha magacyada jihooyinka samada. Iyadoo la aqoonsanayo guulaha cilmiyeed ee horseeday fahamkayaga ku saabsan galaxies, xiddigiyayaashu waxay caddaynayaan inay muhiim tahay in wax laga qabto gumeysiga iyo dhaxalka Imbaraadooriyadda ee ku xiran magacyada sidoo kale.

Iyaga oo qaadanaya hab loo wada dhan yahay, saynisyahannadu waxa ay rajaynayaan in ay ixtiraamaan dhaxalka kala duwan iyo wax ku biirinta shakhsiyaadka kaalin mug leh ka qaatay taariikhda aadanaha. Habka magac-beddelka waxa ka mid noqon kara muujinta wax ku biirinta bulshooyinka la haybsooco, haweenka sayniska, iyo saynisyahano ka kala yimid dhaqamo iyo qoomiyado kala duwan.

In kasta oo soo jeedintani ay dood adag ka dhex dhalisay bulshada sayniska dhexdeeda, haddana waxa ay soo bandhigaysaa fursad dib loogu fiirsado caadooyinka soo jireenka ah ee la raacayo magac-ururinta xiddigiska. Marka aan sii wadno ballaarinta aragtideena oo aan u dhaqaaqno dhanka bulsho loo wada dhan yahay, soo jeedintan ayaa ka tarjumaysa dadaallada socda ee lagu saxayo caddaalad-darrada taariikhiga ah iyo in la hubiyo in magacyada shayada samada ay la socdaan qiyamkayaga kobcaya.

Su'aalaha La Isweydiiyo:

S: Waa maxay sababta cirbixiyayaashu ugu ololaynayaan in magacooda loo badalo galaxies?

J: Xiddig-yahannadu waxa ay u ololaynayaan in magacooda loo beddelo galaxies si kor loogu qaado isku-duubnida oo loo saxo dhaxalkii gumaystaha ee la xidhiidha magacyo gaar ah.

S: Doodan yaa laga hadlayaa dhaxalkeeda?

J: Dooddu waxay salka ku haysaa dhaxalkii qarnigii 16aad ee sahamiyihii Ferdinand Magellan.

S: Maxay yihiin hadafyada habka magac beddelka ee la soo jeediyay?

J: Habka magac-beddelka ee la soo jeediyay waxa uu raadinayaa in uu abuuro matalaad sinaan ah oo koonka ah iyada oo la muujinayo tabarucaadyo kala duwan iyo bulshooyinka la takooro.

S: Waa maxay saamaynta ka iman karta isbeddelka noocaas ah?

J: Isbeddelku wuxuu caqabad ku noqon karaa caadooyinka soo jireenka ah ee magac-u-yaalka xiddigiska wuxuuna dhiirigelin karaa hab loo wada dhan yahay oo lagu matalo hay'adaha samada.