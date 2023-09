Bixinta Yaabka iyo Xaddidan ee Helium

Soo koobid: Helium, oo ah curiye kala duwan oo kala duwan, ayaa si isa soo taraysa uga sii yaraanaya dhulka. In kasta oo ay tahay cunsurka labaad ee ugu badan koonka, naadirka uu ku leeyahay meeraheena waxa sabab u ah iftiinkiisa oo sababa in uu u baxsado hawada sare. Helium waxaa ugu horrayn lagu helaa alaab ahaan marka la soo saaro gaaska dabiiciga ah. Awoodeeda in ay ku sii jirto qabow aad u daran ayaa ka dhigaysa mid qiimo leh codsiyo kala duwan sida qaboojinta mashiinada MRI iyo awooda gantaalada meelaha bannaan. Baahida helium waa mid aad u ballaaran, oo ka imaaneysa warshadaha sida NASA, daawooyinka, iyo Waaxda Difaaca. Kaydka Helium Federal ee Maraykanka, oo mas'uul ka ah bixinta 40% ee heliumka adduunka, ayaa wajahaysa mustaqbal aan la hubin maadaama laga yaabo in dhawaan laga iibiyo warshadaha gaarka loo leeyahay. Wadamada kale ee leh ilaha helium ee muhiimka ah waxaa ka mid ah Qatar, Tanzania, iyo Algeria. Qiyaasuhu way kala duwan yihiin sahayda heliumka ee hadhay, iyada oo saadaasha u dhaxaysa wax yar 10 sano ilaa 200 sano. Saamaynta suurtagalka ah ee warshadaha waxay noqon kartaa mid muhiim ah, oo ay ku darayso dabeecadda kacsan ee qiimaha helium.

Helium, waa curiye ay carruurtu u door bidaan saamaynta codka sare leh, waxay leedahay sifooyin iyo codsiyo badan oo la yaab leh. Si kastaba ha ahaatee, inkasta oo ay ku baahsan tahay caalamka, helium ayaa noqonaysa mid aad u yar oo dhulka ah. Yaraantan waxaa loo aaneynayaa awoodda ay uga baxsan karto jawiga dhulka iftiinkiisa awgeed, taasoo ka dhigeysa kheyraadka kaliya ee aan la cusboonaysiin karin. Soo saarista helium waxay ku dhacdaa suuska dabiiciga ah ee uraniumka shucaaca iyo thorium, geedi socodka balaayiin sano ah.

Waqtigan xaadirka ah, helium inta badan waxaa laga soo ururiyaa jeebabka gaaska dabiiciga ah ee dhulka hoostiisa ah iyada oo ay ka soo baxday habka soo saarista gaaska dabiiciga ah. Si kastaba ha ahaatee, iftiinkeeda awgeed, helium kasta oo baxsada wuxuu ugu dambeyntii sabbeeyaa cirifka jawigeenna waxaana afuufo dabaylaha qorraxda. Kaydka Helium-ka Federalka ee Maraykanka, kaas oo bixiya 40% Helium-ka adduunka, waxa uu wajahayaa mustaqbal aan la hubin maadaama laga yaabo in dhawaan laga iibiyo warshado gaar loo leeyahay.

Sifooyinka gaarka ah ee helium, gaar ahaan awoodda ay u leedahay in ay si aad ah u qaboojiso oo leh meesha ugu hooseysa ee karkarinta walxa kasta, ayaa ka dhigaysa mid aan looga maarmin codsiyo kala duwan. Waxaa loo isticmaalaa qaboojinta magnets-ka sarreeya ee mashiinnada MRI iyo sida ilaha shidaalka ee gantaalada hawada. Isku-xidhka weyn ee Hadron Collider ee Switzerland, tusaale ahaan, wuxuu u baahan yahay 120 metrik ton oo helium todobaadkii si uu u shaqeeyo.

Baahida loo qabo helium waa mid ballaaran dhammaan warshadaha. NASA iyo SpaceX waxay ku tiirsan yihiin helium gantaalada shidaalka dareeraha ah, halka warshadaha dawooyinka iyo Waaxda Difaaca ay sidoo kale si weyn ugu tiirsan yihiin. Sahayda xaddidan iyo mustaqbalka aan la hubin ee helium ayaa caqabado muhiim ah ku ah warshadahan.

Qiyaasaha ku saabsan sahayda helium ee soo hadhay way kala duwan tahay, iyadoo saadaasha u dhaxaysa wax yar sida 10 sano ilaa 200 sano. Khubarada qaar ayaa xooga saaraya baahida loo qabo kordhinta dadaalka dib u warshadaynta helium si loo kordhiyo cimrigiisa. Cawaaqibta ka iman karta warshaduhu waa kuwo qoto dheer, iyadoo la tixgelinayo dabeecadda kacsan ee qiimaha helium.

Gebagebadii, yaraanta helium ee dhulka iyo doorka muhiimka ah ee ay ku leedahay warshado kala duwan ayaa muujinaya degdegga isticmaalka mas'uuliyadda leh iyo dadaallada dib-u-warshadaynta. Hubanti la'aanta ku xeeran Kaydka Helium ee Federaalka iyo ilaha xaddidan ee helium ee dalalka kale ayaa muhiim u ah cilmi-baarayaasha iyo siyaasad-dejiyeyaasha si ay wax uga qabtaan sahayda mustaqbalka iyo baahida walxahan qiimaha leh.

Qeexitaanno:

– Helium: waa curiye kiimiko ah oo leh nambarka atomiga 2, oo caan ku ah fudayd, barta karkarinta hoose, iyo codsiyada kala duwan ee warshadaha sida sahaminta hawada sare iyo sawirka caafimaadka.

– MRI: Magnetic Resonance Imaging, farsamo sawir-caafimaad oo adeegsata dhul magnetic xoog leh iyo hirarka raadiyaha si ay u abuurto muuqaalo tafatiran oo ku saabsan dhismayaasha gudaha ee jidhka.

– Kaydka Helium-ka Federalka: Waxaa laga aasaasay USA 1920-meeyadii si ay u keento heliumka nabarrada, waxay mas'uul ka tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah sahayda heliumka adduunka.

Xusuusin: Maqaalkani waa mid xaqiiqo ah oo la hubiyay waxaana laga yaabaa in lagu cusboonaysiiyo macluumaad cusub ama wax laga beddelo si loo ilaaliyo saxnaanta.