Horumarrada laga sameeyay Tignoolajiyada Fawdada ah ee Microcomb waxay Kacday Jiilka Random Bit

Tiknoolajiyada horumarsan ee nanophotonic ayaa waddada u xaadhay horumarka kacaanka ee berrinka shanlooyinka soo noqnoqda indhaha. Shanlooyinka inta jeer ee indhaha, oo ay markii hore aqoonsadeen abaalmarinta Nobel Theodor W. Hänsch iyo John L. Hall, ayaa qalab u ah cilmi-baarista fiisigiska casriga ah iyo codsiyada kala duwan. Waxaa ka mid ah xaaladaha kala duwan ee firfircoon ee shanlooyinka soo noqnoqda indhaha, shanlada fowdadu waxay soo baxdaa sababtoo ah sinnaan la'aanteeda sare.

Dhawaan, koox cilmi-baarayaal ah oo uu hoggaaminayey Prof. Jiagui Wu oo ka tirsan Jaamacadda Koonfur-galbeed (SWU) ee Shiinaha ayaa u guntaday dhulkan xiisaha leh ee microcombs-ka fowdada ah. Microcombs-ka fowdada ah waa microresonators soo saara kanaalo badan oo fowdo ah, iyadoo ilig kasta oo shanlo ah uu u adeegayo isha entropy ee jiilka random bit (PRB). Awoodda microcombs-yadan si ay uga gudbaan xaddidaadaha waqtiga iyo caqabadaha ciriiriga ah ee soo noqnoqda ayaa horseeday soo jeedinta nooc cusub oo lidar ah.

Daraasadda, oo cinwaankeedu yahay "Massive and parallel 10 Tbit/s physical bit random bit with microcomb" ayaa lagu daabacay joornaalka Frontiers of Optoelectronics. Cilmi baadhayaashu waxay adeegsadeen microresonator Si3N4 is haysta oo la miisaami karo si ay u abuuraan mikrocombs- chip-cabbir ah. Iyaga oo ka faa'iidaysanaya kala qaybinta mawjada dhererka, waxay isku mar soo saari karaan boqollaal ilko shanlo ah oo fowdo ah, kuwaas oo dhammaantood ka wada shaqeeyay sidii ilo entropy si ay u dhaliyaan tirooyin tiro badan oo random ah.

Bakhtiyaanasiibka la sameeyay ayaa la tijaabiyay waxaana la xaqiijiyay iyadoo la isticmaalayo tira koobka NIST. Natiijooyinku waxay soo bandhigeen awoodda tignoolajiyadan, iyagoo siinaya xalal jajab ah oo awood u leh inay abuuraan petabits ilbiriqsi kasta (Pbits/s) ee jajabyada random jirka. Waxa xusid mudan, horumarkani waxa uu hayaa ballan si uu si weyn u wanaajiyo xawaaraha iyo waxtarka jiilka tirada randomka.

FAQ:

S: Waa maxay shanlooyinka soo noqnoqda indhaha?

J: Shanlooyinka inta jeer ee indhaha waa qalab loo isticmaalo cilmi baarista fiisigiska casriga ah iyo codsiyada. Waxaa markii ugu horeysay loo aqoonsaday abaal marinta Nobel Theodor W. Hänsch iyo John L. Hall shaqada aasaasiga ah ee ay ka qabteen goobta.

S: Waa maxay shanlada fowdada ah?

J: Shanlada fowdada ah, ilig kasta oo shanlo ah waxa uu soo bandhigaa dhaqdhaqaaq firfircoon oo fowdo ah, taas oo ka dhigaysa mid ku habboon jiilka qaniinyada ah ee random.

S: Sidee microcombs fowdo ah loogu isticmaalaa jiilka yara ee random?

J: Unugyada yaryar ee fowdada ah waxay ka kooban yihiin boqollaal kanaal fowdo ah, iyadoo ilig shanlo kastaa uu u dhaqmayo sidii il ilbaxnimo oo jiilka qaniinyada random-ka ah.

S: Intee in le'eg ayay jiilka qaniinyada random ku gaari karaan microcombs fowdo ah?

J: Unugyada yaryar ee fawdada ah waxay leeyihiin awood ay ku gaadhaan heerarka petabits ilbiriqsikii (Pbits/s) ee jiilka yara ee random.

S: Maxay tahay muhiimadda cilmi-baadhistan?

J: Cilmi-baadhistu waxay muujinaysaa suurtogalnimada microcombs-ka-soo-baxa ah ee soo saarista xaddi aad u tiro badan oo jajabyo aan toos ahayn oo jireed, oo siinaya xalal suurtagal ah oo leh qiimo jaban iyo isbarbardhig sare.