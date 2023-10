Raadinta Xoogga iyo Iftiinka: Saynis-yahannadu waxay abuuraan agabka sare ee isku-darka DNA iyo dhalooyinka

Saynis yahanadu waxa ay horumar ka gaadheen cilmiga maadiga ah iyaga oo isku daray awooda DNA-ga iyo nadiifinta muraayadda, taas oo keentay in maadada sare oo shan jeer ka fudud afar jeerna ka xoog badan tahay birta. Qalabkan cusub, oo ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka socda Jaamacadda Connecticut, Jaamacadda Columbia, iyo Brookhaven National Lab, ayaa lagu amaanay sida "ugu xooggan ee loo yaqaan" cufnaanta.

Caqabadda helitaanka shay leh xoog iyo iftiin labadaba waxay had iyo jeer ahayd mid adag. Si kastaba ha ahaatee, kooxdan cilmi-baarayaasha ah ayaa muujiyay in labadan sifo aysan ahayn kuwo isku dhafan. Iyaga oo ka duulaya hubka Iron Man, saynis-yahannadu waxa ay damceen in ay abuuraan walxo fudud oo duullimaad ku filan leh, laakiin sidoo kale u adag in ay iska caabiyaan weerarrada cadowga.

Sirta ka dambaysa maaweeladan sare waxay ku jirtaa ka faa’iidaysiga awoodda dhalada ee muraayadda. Inkasta oo muraayaddu ay u jilicsan tahay qaabkeeda caadiga ah, waxay u adkeysan kartaa cadaadisyo waaweyn marka ay ku jirto xaaladdeeda ugu nadiifsan, ee aan cillad lahayn. Adigoo isticmaalaya qurub quraarad cabbirkoodu le'eg yahay nano oo ka fudud inta badan biraha iyo dhoobada, dhismayaasha laga sameeyay muraayaddan saafiga ah waxay noqonayaan kuwo awood leh oo fudud.

Si ay u qaabeeyaan qaybaha muraayadda qaab 3D ah, cilmi-baarayaashu waxay u jeesteen DNA-ga sidii qolof. Waxay abuureen qaab-dhismeedka DNA-da oo iskood isku urursada oo u shaqeeya sidii qalfoof kaas oo daahan galaas lagu dhejiyo. Isku-dheelitirkan jilicsan ee u dhexeeya shaxanka DNA-ga iyo daahan muraayadda ayaa keenaya shay adag oo weli khafiif ah, oo gaaraya awoodo iyo cufnaan aan hore loo arag.

Iyadoo cilmi-baaris dheeraad ah loo baahan yahay ka hor inta aan tignoolajiyadan la isticmaalin, cilmi-baarayaashu waxay horeyba u qorsheynayeen inay abuuraan walxo ka sii xoog badan iyaga oo ku daraya ceramics carbide ama beddelidda qaab-dhismeedka DNA-da. Suurtagalnimada tignoolajiyadaani aad bay u ballaaran yihiin, waxayna xitaa u horseedi kartaa horumarinta hubka jirka oo la mid ah suudadka Iron Man.

Natiijooyinka daraasaddan ayaa lagu daabacay joornaalka Warbixinta Unugyada Sayniska Jirka.

