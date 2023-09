Mashruuc Cusub oo Lagu Soo Celinayo Sixirkii Habeenkii Sky Observing

By

Dunida cirbixiyeenada, doodda u dhaxaysa adeegsiga teleskoobyada waaweyn, adag ee ka dhanka ah muraayadaha la qaadan karo iyo kuwa fudud ayaa had iyo jeer ahaa mawduuc laga doodo. Iyadoo telescopes ay leeyihiin booskooda, xiddigiyayaal badan ayaa ogaaday in binoculars ay bixiyaan aragti dhab ah oo qotodheer oo cirka habeenkii ah. Ma aha oo kaliya in binocular-yada la qaadi karo, laakiin sidoo kale waxay bixiyaan hab gaar ah oo soo jiidasho leh oo lagu sahamiyo oo wax looga barto cirka.

Analog Sky, oo ah mashruuc uu sameeyay Robert Asumendi, ayaa dhawaan ku dhawaaqay xirmo xiiso leh oo laftaada samee oo la yiraahdo Magic. Mashruucan waxa uu hiigsanayaa in uu dib u soo celiyo sixirka indha-indhaynta cirka isaga oo u oggolaanaya isticmaalayaasha in ay dhistaan ​​qaab-sanduuqa u gaarka ah cirbixiyeenada. Qalabkani waxa uu isku daraa sifooyinka ugu wanaagsan ee labada indho-indheeyayaal iyo telescopes, isaga oo siinaya hab cusub oo cusub oo lagu sahamiyo cirka habeenkii.

Dhisidda Sixirka waa hab toos ah oo loo wajihi karo saddex siyaabood oo kala duwan. Isticmaalayaashu waxay daabacan karaan 3D inta badan qaybaha (marka laga reebo muraayadaha indhaha) iyagoo ku salaynaya qeexitaannada la bixiyay, waxay ka dalban karaan qaybaha alaab-qeybiyeyaasha la soo jeediyay, ama waxay qaadan karaan hab isku-dhafan oo isku daraya labada qaab. Natiijada kama dambaysta ahi waa telescope binocular ah oo cufan oo khafiif ah oo leh xagal-fiiriye sax ah, oo la mid ah daawadihii ugu sarreeyay ee Mashruuca Moonwatch ee la isticmaalay 1960-kii.

Magic ma fududa oo kaliya in la isticmaalo, laakiin waxa kale oo uu leeyahay codsiyo badan. Waxaa loo isticmaali karaa daawashada dhulka, shimbiraha-daawashada, iyo xitaa la wadaago goobjoogayaasha badan. Kala fogaanshaha isha ee diopter-ka ayaa si dhakhso ah loo hagaajin karaa, taas oo u oggolaanaysa in gacan aan kala go 'lahayn laga saaro aragtida qof ilaa qof kale. Waxaa intaa dheer, Magic waxaa loogu talagalay inuu noqdo mid cufan oo fudud, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon fadhiyada balbalada hore ee degdegga ah ama carruurta inay iskood u wataan.

Xirmada sixirka waxaa lagu cusboonaysiin karaa filtarrada waxaana ku jira tilmaame layser ah oo 4-milliwatt ah oo loogu talagalay hiigsiga iyo soo-heliyaha 1x laalaabayo sidii kayd ahaan. Wadarta kharashka lagu dhisayo Sixirku wuxuu u dhexeeyaa wax yar oo ka badan $300 haddii qaybaha 3D la daabacay ilaa $500 haddii tripod-ka lagu taliyay la isticmaalo. Iyadoo la tixgelinayo in muraayadaha xiddigiska ee tayada sare leh ay ku kici karaan ilaa kun doolar, kharashka dhismaha Sixirka waa mid la awoodi karo.

Analog Sky's Magic waxay siisaa fursad qoysaska si ay ugu lug yeeshaan mashruuc la wadaago oo ay dib ugu xidhmaan fududaanta iyo quruxda cirka habeenkii. Xilliga ay gacanta ku hayso shaashadda-waqtiga, Magic-ku wuxuu bixiyaa hab nasasho leh oo soo jiidasho leh oo loogu raaxaysto mucjisooyinka caalamka.

Ilo:

- Analog Sky (Robert Asumendi, Caalamka Maanta)