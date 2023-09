U noolaanshaha sida Analog Astronaut ee Antarctica

Bishii Noofambar 2022, Tara Sweeney waxay bilowday socdaal cilmi baaris ah Thwaites Glacier ee Galbeedka Antarctica. In kasta oo ujeeddadeeda ugu weyn ay ahayd in ay barato geology-ga glacier-ka iyo dhalaalka barafka, Sweeney ma caawin karto, laakiin waa in la xasuusiyaa waxa laga yaabo in ay noqoto sahamiye meel bannaan. Sida sarkaal hore oo ka tirsan Ciidanka Cirka iyo ardayad dhakhtarka hadda ku jirta juquraafiga dayaxa, waxay dareentay isku ekaanshaha u dhexeeya safarada Antarctic iyo hawlgallada hawada sare.

Muddo sanado ah, saynis yahanada hawada sare waxay baranayeen khibradaha dadka ku nool deegaan aad u daran sida Antarctica si ay si fiican u fahmaan caqabadaha iyo xaaladaha ay cirbixiyeenadu la kulmi karaan meerayaasha kale. Socdaalladan cirifka ah waxay u adeegaan analoog qiimo leh oo sahaminta meel bannaan ah, iyagoo siinaya aragtiyo ku saabsan dhinacyada nafsiyeed iyo nafsiyeed ee hawlgallada muddada dheer.

Muddadii 16-ka maalmood ahayd ee ay ku sugnayd Thwaites Glacier, Sweeney iyo kooxdeedu waxay ku noolaayeen teendhooyin waxayna ku dhiiradeen xaaladaha cimilada adag. Waxa ay la kulmeen duufaano iyo dabayl, maalmo ay ku go'doonsan yihiin teendhooyinkooda. Sweeney xitaa waxay aragtay iyada oo lagu qabtay meel cadaan ah, iyada oo barbar dhigaysa khibradda ku jirta gudaha kubbadda ping-pong. In kasta oo ay jiraan caqabado, waxay dareentay dareen foojignaan iyo raynrayn ah oo aanay kala kulmin qaaradda ay u dhalatay.

Ka qayb galka Shirka Astronaut-ka Analog ee 2023 bishii Maajo waxay siisay Sweeney fursad gaar ah oo ay ku sii sahamiso khibradda cirbixiyeenada analoogga ah. Shirku waxa uu isu keenay shakhsiyaad isu ekaysiinaya safarka hawada sare ee dhulka. Waxaa lagu qabtay Biosphere 2, oo ah deegaan iskiis u degan saxaraha Arizona, dhacdadan ayaa ujeedadeedu ahayd in la fahmo suurtagalnimada abuurista jawi la degi karo meerayaasha cadawga ah.

Safarka Sweeney ee Thwaites Glacier iyo ka qaybqaadashadeeda Shirka Astronaut Analog waxay muujinaysaa xidhiidhka ka dhexeeya sahaminta cirifka iyo hawlgallada hawada sare. Khibradahani waxay bixiyaan fikrado qiimo leh oo ku saabsan caqabadaha jireed iyo maskaxeed ee cirbixiyeenadu la kulmi karaan hawlgallada mustaqbalka ee Dayaxa, Mars, iyo wixii ka dambeeya.

