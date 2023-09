Dhawaan La Arkay: Hindiya Chandrayaan-3 Lander iyo Rover on the Moon

By

Hawlgalka Chandrayaan-3 ee Hindiya, oo si guul leh ugu degay dayaxa 23-kii Agoosto, ayaa lagu qabtay sawirro cusub oo uu qaaday baaritaan kale oo dayaxa. Hay'adda Cilmi-baadhista hawada sare ee Hindiya (ISRO) ayaa soo saartay sawir radar ah oo laga qaaday hawl-galkooda Chandrayaan-2 dayaxa, kaasoo ku yimid wareegga dayaxa ee 2019-ka.

In kasta oo markabka Chandrayaan-3 aanu hadda shaqaynayn, haddana laba toddobaad oo gudcur ah oo dayaxa dhinaciisa u dhow ee uu ku degay awgeed, waxa suurtogal ah in uu soo tooso marka ay soo noqoto iftiinka qorraxdu. Si kastaba ha ahaatee, mas'uuliyiinta ISRO waxay xaqiijiyeen in Landnder-ka iyo roverkeeda yar, oo lagu magacaabo Pragyan, ay horay u fuliyeen dhammaan ujeeddooyinkoodii waaweynaa. Pragyan waxay si guul leh uga soo daad guraysay dhulkeeda, Vikram, oo waxay qabatay sawirro agagaarkeeda ah.

Ma ahan markii ugu horeysay ee dayax-gacmeedka Hindiya lagu arko hawada sare. NASA's Dayaxa Sahan Orbiter ayaa mar hore qabtay sawir qeexid sare ah howlgalka taariikhiga ah. Hindiya ayaa noqotay waddankii afraad, ka dib Midowgii Soofiyeeti, Maraykanka iyo Shiinaha, oo si guul leh ugu degay dayaxa.

Hawlgalka Hindiya ka sokow, waddamo kale oo badan ayaa sidoo kale bartilmaameedsanaya cirifka koonfureed ee dayaxa si ay u sahamiyaan kaydka barafka ee aaggaas. NASA waxay qorsheyneysaa inay hal ama ka badan ka sameyso gobolka si ay uga faa'iideysato barafka dayaxa si ay u taageerto cirbixiyeenada iyo mishiinada taas oo qayb ka ah barnaamijkeeda Artemis, kaas oo ujeedadiisu tahay in la dhiso joogitaanka joogtada ah ee bini'aadamka iyo hareeraha dayaxa dhamaadka 2020-yada.

In kasta oo Hindiya ay ku guulaysatay hawsheeda dayaxa, dalal kale iyo shirkado gaar loo leeyahay ayaa sidoo kale isku dayay inay ku degaan dayaxa muddooyinkii u dambeeyay. Baadhitaanka Ruushka ee Luna-25 ayaa burburay intii lagu jiray isku daygii uu ku degi lahaa bishii hore, waxaana wakaaladda hawada sare ee Japan JAXA ay bilawday dhulkeeda dayaxa, SLIM, taas oo isku dayi doonta inay taabato bilaha soo socda.

Isku soo wada duuboo, howlgalka Chandrayaan-3 ee Hindiya ayaa guulo muhiim ah ka gaaray sahaminta dayaxa, sawirada laga soo qaaday baaritaanada kale ee dayaxa ayaa muujinaya guusha uu wadanku ka gaaray in uu gaaro xuduudo cusub oo hawada sare ah.

Ilo:

- "Dayaxa cusub ee Hindiya iyo rover-ka waxaa arkay baaritaan kale oo dayaxa" - Space.com

- "India Chandrayaan-3 robotic moon sahamiyeyaal ma haystaan ​​kuleyliyaha" - Space.com

- "Artemis 3 wuxuu noqon doonaa hawlgalkii ugu horreeyay ee dusha aadanaha ee taxanaha" - NASA