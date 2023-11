Daraasad Cusub Oo Soo Bandhigtay Saamaynta Ay Ku Leedahay Soo Degista Dayaxa Chandrayaan-3 ee Hindiya

By

Dayax-gacmeedka taariikhiga ah ee Hindiya oo soo degay Agoosto 23, 2023, ayaa saamayn wayn ku reebay dayaxa dushiisa, sida ay daaha ka qaaday daraasad dhowaan lagu daabacay joornaalka Indian Society of Remote Sensing. Hay'adda Cilmi-baadhista Hawada Sare ee Hindiya (ISRO) Chandrayaan-3 ayaa ku guulaysatay inay si jilicsan u degto dayaxa, taas oo ay fuliyeen saddex waddan oo keliya ka hor Hindiya.

Daraasadu waxay iftiimisay sawirada la qabtay ee hawlgalkii ka horreeyay, Chandrayaan-2, kaas oo muujiyay arrin soo jiidasho leh oo loo yaqaan "ejecta halo." Waxay u muuqataa in markii Chandrayaan-3's lander-ku hoos u taabtay, riixayaashu ay kala firdhiyeen tubbo qaabaysan giraan wayn oo boodh dayaxa ah, ama regolith, oo samaystay ejecta halo. Dib-u-habaynta dayaxa waxa lagu qiyaasay ilaa 2.06 metric ton, oo daboolaya bed dhan 1,167 cagood oo laba jibbaaran.

Saynis yahanada baranaya ejecta halo ayaa aqoonsaday kala duwanaanshaha milicsiga lakabyada sare ee boodhka dayaxa, ee loo yaqaan epiregolith. Soo-gaadhista regolith-ka-hoosaadka sababtoo ah luminta isku-xidhnaanta ee epiregolith ayaa la rumeysan yahay inay sababtay kala-firdhinta photometric ee kordhay, taasoo keentay cillad muuqata oo lagu arkay agagaarka dhulka.

Chandrayaan-2, in kasta oo aanu ku guulaysan isku daygeeda degitaanka, haddana waxa uu sii waday in uu u shaqeeyo sidii orbiter-ka, isaga oo ururinaya xog qiimo leh iyo sawiro heer sare ah oo dusha dayaxa ah. Hawlgalka ayaa ujeedadiisu ahayd in la gaaro soo degistii ugu horeysay ee abid meel u dhow gobolka dayaxa ee koonfurta dayaxa, hawsha Chandrayaan-3 si guul leh u dhammaatay.

Waxa xiiso leh in Hindiya ay hadda ku biirto Maraykanka, Midowgii Soofiyeeti, iyo Shiinaha oo ka tirsan kooxda sharafta leh ee quruumaha kuwaas oo si jilicsan u degay dayaxa. Si kastaba ha ahaatee, wadamo badan ayaa isu diyaarinaya hawlo la mid ah mustaqbalka dhow. Barnaamijka Artemis ee NASA, oo u heellan sahaminta dayaxa, wuxuu qorsheynayaa inuu maalgeliyo hawlgallo badan oo robotic ah, oo leh soo degitaan suurtagal ah 2024. Shirkadda Japan ee ispace ayaa mar hore isku dayday inay soo degto dayaxa, halka Ruushku uu go'aansaday inuu soo laabto ka dib markii uu ku guuldareystay howlgalka Luna-25.

Natiijooyinka ka soo baxay daraasaddan ayaa iftiimisay iftiin cusub oo ku saabsan saamaynta iyo muhiimadda cilmiyeed ee dayax-gacmeedka Hindiya, taas oo sii kicinaysa xiisaha caalamiga ah ee sahaminta dayaxa iyo waddada u xaadhaysa hawlgallada mustaqbalka si loo daah furo sirta ah ee deriska samada ee Dunida.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

1. Sidee buu hindida Chandrayaan-3 u abuuray ejecta halo ee dayaxa?

Intii lagu jiray soo degista jilicsan, Chandrayaan-3's lander-ka ayaa isticmaalay xiiqyaheedii, kuwaas oo kala firdhiyey xaddi la taaban karo oo boodhka dayaxa ah ama dib u hagaajinta saamaynta. Tani waxay keentay samaynta tubbooyin qaab giraan ah oo loo yaqaan ejecta halo.

2. Waa maxay regolith?

Regolith waxaa loola jeedaa lakabka dhagaxyada jajaban, ciidda, boodhka, iyo walxaha kale ee daboolaya sariirta adag ama dusha meeraha sida dayaxa.

3. Sidee bay saynisyahannadu u barteen ejecta halo?

Saynis yahanadu waxay baareen kala duwanaanshaha milicsiga ee lakabyada sare ee boodhka dayaxa, ee loo yaqaan epiregolith, kaas oo ka caawiyay inay aqoonsadaan oo ay falanqeeyaan ejecta halo.

4. Waa maxay muhiimada soo degista Chandrayaan-3?

Ku degitaanka Chandrayaan-3 ee guusha leh ayaa u dhiganta guul weyn oo u soo hoyatay Hindiya waxayna balaadhisay kooxda dalalka ku guulaystay soo degista jilicsan ee dayaxa. Waxa kale oo ay gacan ka geysataa aragtiyo cilmiyeed oo qiimo leh oo ku saabsan sahaminta dayaxa waxayna dhiirigelisaa hawlgallo dheeraad ah oo loo sameeyo dayaxa.

5. Ma jiraan wax qorsheyaal mustaqbalka ah oo sahaminta dayaxa?

Haa, dalal dhowr ah iyo wakaaladaha hawada sare, oo ay ku jiraan NASA iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay sida ispace, ayaa leh qorshayaal hami leh oo ku wajahan hawlgallada dayaxa ee mustaqbalka. Hawlgalladan waxay ujeedadoodu tahay inay horumariyaan fahamkayaga dayaxa iyo u diyaargarowga sahaminta mustaqbalka ee aadanaha.