Hawlgallada Hamiga Hindiya ee Hamiga: U Diyaarinta Mustaqbalka

Hindiya ayaa dhawaan guul ka gaadhay sahaminta hawada sare iyada oo ku guulaysatay in ay Chandrayaan-3 ku dejiso cirifka koonfureed ee dayaxa, taas oo ka dhigaysa waddankii afraad ee hawshan oo kale sameeya. Dhisida guushan, Ururka Cilmi-baarista hawada sare ee Hindiya (ISRO) waxay mar hore dejisay himilooyinkeeda hawlgallo cusub, oo ay ku jiraan howlgalka cadceedda Aditya-L1 iyo howlgalka hawada sare ee Gaganyaan ee aadanaha.

Hawlgalka Aditya-L1 waxaa loo qorsheeyay inuu gaaro halka loo socdo, Qorraxda, bartamaha Janaayo ee sanadka soo socda. Dhanka kale, Hawsha Gaganyaan ayaa ah tii ugu horeysay ee ISRO ay samayso hawada sare ee bini'aadamka, iyada oo ujeedadu tahay in ay hawada sare u dirto shaqaale saddex cirbixiyeen ah oo u socda dhulka hoose ee wareega. Miisaniyad dhan Rs 10,000 ayaa loo qoondeeyay mashruucan hamiga leh.

Hindiya waxay sidoo kale qorsheyneysaa inay dhisto xarun u gaar ah, oo lagu magacaabo Bharatiya Antariksha Station, marka la gaaro 2035. Intaa waxaa dheer, ISRO waxay rabtay inay bini'aadamka u dirto dayaxa marka la gaaro 2040, taasoo calaamad u ah mid ka mid ah mashaariicda hawada sare ee Hindiya ugu hamiga ilaa maanta.

Iyada oo qayb ka ah mashruuca Gaganyaan, ISRO waxay dhowaan samaysay Tijaabada Duullimaad ee Baabuurka Soo rididda Hawlgalka-1 (TV-D1), oo ah kii ugu horreeyay ee tijaabooyin taxane ah oo aan cidi wadin. Tijaabadani waxa ay ujeedadeedu ahayd in lagu qiimeeyo hab-hoosaadyada baabuurta iyo Nidaamka Baxsashada Crew, iyo sidoo kale sifooyinka iyo hababka hoos u dhigista Module-ka Crew ee joogga sare. ISRO waxa ay qorshaynaysaa in ay samayso saddex hawlgal oo kale oo gaadiidka aan cidi wadin ka hor inta aanay samayn hawada sare ee bini'aadamka.

Intaa waxaa dheer, ka dib markii uu ku guulaystay Hawlgalka Mars Orbiter Mission ee Hindiya 2014, ISRO waxa ay qorshaynaysaa in ay dib ugu soo laabato meeraha cas ee Mangalyaan-2. In kasta oo faahfaahinta rasmiga ah ee hawlgalkan aan weli la shaacin, haddana waxa la filayaa in uu qaado afar xamuul oo tijaaboyin kala duwan ku samayn doona Mars.

Hamiga hawada sare ee Hindiya ayaa dhaafsiisan meel ka baxsan Mars, iyadoo ISRO ay qorsheyneyso inay u dirto wareega hawada Venus mustaqbalka. Venus waxaa badanaa loogu yeeraa mataanaha Earth sababtoo ah isku ekaanshaha cabbirka iyo cufnaanta, laakiin labada meere waxay leeyihiin farqi weyn oo xagga jawiga iyo xaaladaha dusha sare. Warar horudhac ah ayaa sheegaya in howlgalka Venus Orbiter Mission, oo lagu magacaabo Shukrayaan-1, lagu qalabeyn karo shan qalab.

Guulihii ugu dambeeyay ee Hindiya iyo qorshayaasha mustaqbalka ee sahaminta hawada sare waxay muujinayaan sida ay uga go'an tahay inay hormuud ka noqoto goobta. Mashaariic hammi ah oo horudhac ah, Hindiya waxay diyaar u tahay inay gacan weyn ka geysato fahamkayaga caalamka.

Qeexitaanno:

– Chandrayaan-3: Hawlgalka dayaxa ee Hindiya oo si guul leh ugu degay dayaxa.

- Aditya-L1: Hawlgalka qoraxda ee Hindiya ayaa loo qorsheeyay inuu gaaro Qorraxda Janaayo 2021.

– Gaganyaan: Hawlgalka hawada sare ee Hindiya ee bini’aadamka ayaa ujeedadiisu ahayd in saddex cirbixiyeen lagu soo diro meeraha dhulka hoose.

– Saldhigga Bharatiya Antariksha: Saldhigga hawada sare ee Hindiya oo la qorsheeyay.

– Mangalyaan-2: Hawlgalka Mars Orbiter ee labaad ee Hindiya.

– Shukrayaan-1: Himilada Hindiya ee Venus.

Ilo:

