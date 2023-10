La kulma Quruxda jannada ee Dayax madoobaadka Qaybeed

Habeenka soo jiidashada leh ee Oktoobar 28, 2023, ifafaale samaawiga ah oo cabsida leh ayaa ka farxin doona cirka Hindiya. Dayax madoobaadka qayb ka mid ah, dhacdo xamaasad leh oo daaha ka qaadaysa quruxda daahsoon ee cosmos, ayaa laga arki doonaa dhammaan dacallada dalka. U diyaargarow inaad la qabsato marka uu dayaxu soo galo hadhka dhulka, isaga oo xijaab mugdi ah ku saaraya oogadiisa dhalaalaysa.

Laga bilaabo 01:05 AM oo lagu soo gabagabeynayo 02:24 AM, bandhiggan ethereal wuxuu bixiyaa fursad gaar ah oo lagu marag furo isku darka iftiinka iyo hadhku, qoob ka ciyaar soo jiidanaya mala-awaalka. Sida dayaxu u dhex maro hadhka dhulka, kaliya qayb ka mid ah joogitaankiisa quruxda badan ayaa muuqan doona, taasoo abuuraysa muuqaal soo jiidasho leh.

In kasta oo dhacdadan samada ahi ay leedahay muhiimad qoto dheer, waxay ku beegan tahay Sharad Purnima, oo ah munaasabad wanaagsan oo ku jirta jadwalka Hinduuga. Marka la eego Aries zodiac iyo bisha Ashwina, isku-dhafkan naadir ah wuxuu ku darayaa qayb ka mid ah Dayax-madoobaadka oo leh nuxur ruuxi ah oo dheeri ah. In kasta oo ay astaan ​​ruuxeed, waxaa muhiim ah in la ogaado in shakhsiyaadka ugu horrayn uu saameeyay Moon shaxda dhalashada ay la kulmi karaan saameyn xun inta lagu jiro waqtigan.

Dhacdadan jannada kuma koobna xuduudaha Hindiya. Quruxdeeda waxaa markhaati ka noqon doona dalal badan, oo ay ku jiraan Nepal, Turkey, Sri Lanka, iyo kuwo kale. Sida dhaqamada ay ku midoobaan sariiraha cosmic-ka, qayb ka mid ah Dayax-madoobaadku waxa uu u adeegaa xasuusin isku xidhka aduunka.

Si loo xaqiijiyo waayo-aragnimada is-waafajinta ah inta lagu jiro dhacdadan, waxaa lagu talinayaa in lagu lug yeesho fekerka, kobcinta dareenka degenaanshaha, oo la qabsado quruxda qoto dheer ee ka soo baxa cirka habeenkii. Dayax-madoobaadka ka hor, si fiican u nafaqeeyayaasha, maadaama ay caado u tahay inaad ka fogaato cabbitaanka biyaha wakhtigan. Qubeyska xafladaha iyo akhrinta ama akhrinta qoraallada quduuska ah waxay sidoo kale kor u qaadi karaan niyad-jabka ruuxiga ah ee ku wareegsan yaabka samada.

U diyaari in lagu xamaasadsado marka uu sanamka samada ka furmo indhahaaga hortooda. Calaamadee jadwaladahaaga oo soo ururi kuwa aad jeceshahay si aad naftaada ugu dhex milmi karto weynaanta weyn ee Dayax Madoobaadka qayb ahaan. Dhacdadan yaabka leh ha ina xusuusiso quruxda baaxadda leh ee ka jirta jiritaankeenna dhuleed.

FAQ

Waa maxay qayb ka mid ah Dayax-madoobaad?

Dayax madoobaad qayb ka mid ah waxa uu dhacaa marka qayb ka mid ah dayaxu ay dhex marto hadhka dhulka, taas oo abuurta muuqaal ifaya oo iftiin iyo hadh ah.

Goorma ayuu Dayax-madoobaadka qayb ahaan dhacayaa?

Dayax madoobaadka qayb ka mid ah waxa uu u riyaaqi doonaa cirka Hindiya Oktoobar 28, 2023. Waxa uu bilaabmayaa 01:05 subaxnimo waxana uu dhammaan doonaa 02:24 subaxnimo.

Waa maxay taxaddarrada la sameeyo inta lagu jiro qorrax-madoobaad?

Si loo yareeyo waxyeellada xun ee iman karta, waxa lagula talinayaa in aad ka fiirsato, ilaaliso degenaanshaha, fuuqbaxa si ku filan dayax-madoobaadka ka hor, ka fogaato cabbitaanka biyaha inta lagu jiro dayax-madoobaadka, qubeyska xafladaha, oo akhriyo ama akhriyo qoraallada quduuska ah.