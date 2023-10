Cilmi-baadhis cusub ayaa muujisay dhalaalidda degdega ah ee xaashida barafka ee Galbeedka Antarctic waxay u horseedi doontaa korodhka heerka badda

By

Fahmidda Saamaynta Dhallaanka Badweyntu Kaxayso ee Bulshooyinka Xeebaha

Daraasad dhowaan ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka tirsan Sahanka Antarctic ee Ingiriiska ayaa daaha ka qaaday natiijooyin naxdin leh oo ku saabsan mustaqbalka xaashida barafka ee Galbeedka Antarctic. Iyada oo aan loo eegin dadaalkayaga lagu dhimayo qiiqa kaarboonka, heerka kulaalitaanka Badweynta Koonfureed ee dhalaalisa xaashida barafka ayaa si weyn u dardar-gelin doona qarniga 21aad oo dhan, taasoo keeneysa sare u kac la taaban karo oo heerarka badda ah. Tani waxay saameyn xun ku leedahay bulshooyinka xeebaha adduunka oo dhan.

Waraaqda barafka ee Galbeedka Antarctic waa baraf aad u ballaaran oo baraf dhulka ku saleysan oo ka kooban barafka isku xiran. U shaqaynta sidii xooga xasilinta, khaanadaha barafka ee xeebaha ayaa caawiya ilaalinta sharafta barafkan. Si kastaba ha ahaatee, badaha kulaalaya ayaa keenaya in khaanadaha barafka ay hoos ka dhalaalaan. Sida khaanadaha barafku u dhuuban yihiin oo ay dhalaalayaan, waxay kicisaa dheecaanka biyaha macaan ee ka imanaya barafka oo gala badda, taasoo keenta korodhka heerarka badda.

Daraasadu waxay diiradda saartay gobolka nugul ee Amundsen Sea, halkaas oo xasillooni-darrada xaashida barafka horeba loo dareemay tobanaan sano. Natiijooyin hore ayaa sheegay in isbeddelka cimiladu ay mas'uul ka tahay kulaylka badda ee aaggan. Si loo go'aamiyo baaxadda dhalaalka barafka ee gobolka 80-ka sano ee soo socda, cilmi-baarayaashu waxay shaqaaleeyeen moodal badweynta gobolka waxayna soo bandhigeen xaalado kala duwan.

Natiijadu waxay khusaysaa, in la yidhaahdo ugu yaraan. Iyadoo aan loo eegin jihada dhimista qiiqa, dhammaan jilitaannada ayaa saadaaliyay koror degdeg ah ee kulaylka badweynta iyo dhalaalidda shelf-barafka qarniga oo dhan. Xataa xaaladda ugu niyadsan, oo u malaynaysa in kulaylka adduunku uu ku xaddidan yahay 1.5°C sida ku qeexan heshiiskii Paris, waxa uu saadaaliyaa koror saddex laab ah heerka dhalaalka iyo kulaylka taariikhiga ah.

Wax laga xumaado, farqiga u dhexeeya natiijooyinka u dhexeeya xaaladaha waa mid aad u yar ilaa 2045. Tani waxay tusinaysaa in tallaabooyinka la qaaday si loo dhimo isticmaalka shidaalka sanadaha soo socda ay saameyn aan macno lahayn ku yeelan doonaan kulaylka badda iyo dhalaalidda shelf-barafka mustaqbalka dhow. Inkasta oo xaaladda ugu xun ay saadaalisay dhalaalid aad u cad, khubaradu waxay u arkaan inay tahay matalaad aan macquul ahayn oo gubanaysa shidaalka mustaqbalka.

Natiijooyinka cilmi-baaristu waxay xoojinayaan xaqiiqda ah in kuleylka degdega ah ee badda Amundsen ay tahay lama huraan ilaa ugu yaraan 2100, iyada oo aan loo eegin dadaalka caalamiga ah ee lagu yareynayo isticmaalka shidaalka fosilka. Dhallaanka degdega ah waxa loo nisbayn karaa mawjadaha badda oo xoogaystay oo qaadaya biyo diiran oo ka soo qaaday lakabyada bada hoose ilaa khaanadaha barafka hoose ee xeebta. Habab la mid ah ayaa lagu arkay cabbirada dayax-gacmeedka ee khaanadaha barafka ee khafiifka ah.

Marka khaanadaha barafka ay sii dhalaalayaan, kor u kaca heerarka baddu waxay noqonayaan walaac halis ah. Si kastaba ha ahaatee, go'aaminta korodhka saxda ah waa mid adag iyada oo aan la tixgalinin qulqulka barafka Antarctic iyo heerka ururinta barafka ee xaashida barafka, arrimaha aan qayb ka ahayn daraasaddan. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baarayaashu waxay ku adkaysanayaan in korodhka dhalaalka barafka ee gobolka uu shaki la'aan soo dedejin doono kor u kaca heerarka badda.

Barafka Galbeedka Antarctica ayaa durba si weyn uga qayb qaadanaya kor u kaca heerka badda ee caalamiga ah, isaga oo luminaya ku dhawaad ​​80 bilyan oo tan oo baraf ah sanadkii. Iyadoo wadarta guud ee kacitaanka heerka badeed ee xaashidan barafka lagu qiyaasay inay gaadhayso ilaa 5 mitir, qadarka saxda ah iyo heerka dhalaalku weli lama hubo. Saynis yahanada aduunka ayaa si firfircoon uga shaqaynaya fahanka iyo saadaalinta dhinacyadan.

Marka la eego natiijooyinkan naxdinta leh, waxaa lagama maarmaan ah in la qiro lama huraannimada cawaaqibka qaarkood ee ka dhasha isbeddelka cimilada. Kate Marvel, oo ah saynisyahan ku takhasusay jawiga, ayaa ku nuuxnuuxsaday in geesinimada, halkii rajada, ay lagama maarmaan tahay marka wax laga qabanayo isbeddelka cimilada. Dhiiranaantani waxa ay keenaysaa qorshe wakhti dheer iyo xeelado la qabsi. Iyadoo mustaqbalka dhow uu u muuqan karo mid mugdi ah, jilitaanyadu waxay soo jeedinayaan in wixii ka dambeeya 2100, isbeddello kale iyo kor u kaca heerka badda ee suurtogalka ah la filan karo. Tani waxay rajo gelinaysaa ilaalinta magaalooyinka xeebaha haddii tillaabooyin ku habboon la qaado.

FAQ

S: Waa maxay xaashida barafka ee Galbeedka Antarctic?

J: Xaashida barafka ee Galbeedka Antarctica waa barafka ugu weyn ee baraf dhulka ku salaysan ee adduunka oo dhan, kaas oo ka kooban glaciers isku xidhan.

S: Maxaa sababa dhalaalidda shafka barafka?

J: Dhallaanka barafka wuxuu dhacaa ugu horrayn waxaa sabab u ah kulaylka badweynta, kaas oo meesha ka saaraya khaanadaha barafka ee xagga hoose.

S: Sidee bay dhalaalidda shelf-barafka u saamaysaa heerarka badda?

J: Sida khaanadaha barafku u dhalaalaan, biyaha macaan ee ay sii daayaan waxay kordhiyaan mugga biyaha badda, taasoo keenta sare u kaca heerarka badda.

S: Waa maxay macnaha gobolka Amundsen?

J: Badda Amundsen waxa loo tixgaliyaa qaybta ugu nugul xaashida barafka ee Galbeedka Antarctic, oo la kulma khafiifin la taaban karo oo baraf ah iyo dardargelinta barafka.

S: Kor u kaca heerka badda ma la bedeli karaa?

J: Daraasadu waxay soo jeedinaysaa in iyada oo kor u kaca heerka badda ee degdega ah uu yahay lama huraan, dadaal dheer oo lagu dhimayo qiiqa qiiqa iyo hirgelinta tallaabooyinka la qabsiga waxay gacan ka geysan kartaa yaraynta iyo hoos u dhigista korodhka heerka badda mustaqbalka.