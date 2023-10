Faytamiin C oo la kordhiyo waxa uu yarayn karaa Sunta Copper ee Kiwifruit

By

Cilmi-baarayaal ka socda beerta Botanical ee Wuhan ee Akadeemiyada Sayniska ee Shiinaha ayaa ogaaday in heerka korodhka ascorbic acid, oo sidoo kale loo yaqaan fitamiin C, uu kor u qaadi karo dulqaadka naxaasta oo uu yareeyo sunta naxaasta ee kiwifruit. Helitaankani waa mid muhiim ah sababtoo ah bacrimiyeyaasha ku salaysan naxaasta iyo sunta cayayaanka ayaa inta badan loo isticmaalaa si loola dagaallamo faafitaanka daran ee uu keeno Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) ee beerashada kiwifruit. Si kastaba ha ahaatee, ururinta naxaasta sare ee kiwifruit waxay khatar ku tahay badbaadada cuntada iyo caafimaadka dadka.

Daraasaddan oo lagu daabacay joornaalka walxaha halista ah, ayaa lagu qiimeeyay nuxurka naxaasta ee 108 muunado kiwifruit ah oo laga helay 27 nooc oo kala duwan oo adduunka ah. Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in kiwifruit oo leh casaan-ama huruud ah ay leedahay maaddo naxaas ah oo aad uga sarreeya kuwa cagaarka leh. Intaa waxaa dheer, xoogga saarista naxaasta ayaa ka hooseeya hilibka miraha iyo xudunta marka loo eego maqaarka midhaha iyo abuurka.

Heerarka sare ee naxaasta waxay keentay dhaawac muuqda oo soo gaadhay dhirta kiwifruit. Si kastaba ha noqotee, markii dhirta kiwifruit-ka lagu quudiyo ascorbic acid dheeraad ah, waxyeellada ayaa la yareeyay. Intaa waxaa dheer, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in daaweynta naxaasku ay kordhisay maadada ascorbic acid ee caleemaha kiwifruit iyo hiddo-wadaha muhiimka ah ee la hagaajiyay ee ku lug leh ascorbic acid biosynthesis.

Si loo xaqiijiyo natiijooyinkan, cilmi-baarayaashu waxay si xad dhaaf ah u muujiyeen GDP-L-galactose phosphorylase3 (GGP3) hidda-wadaha kiwifruit-ka transgenic, taasoo keentay koror weyn oo ku jira ascorbic acid marka la barbardhigo nooca duurjoogta ah. Khadadka kiwifruit-ka transgenic oo leh maadada ascorbic acid sare waxay soo bandhigtay sunta naxaasta oo yaraatay, photosynthesis oo wanaajiyay, xoqida noocyada oksijiinta firfircoon ee xad-dhaafka ah, iyo muujinta isbeddelka hiddo-wadaha laxiriira walaaca.

Cilmi-baaristu waxay muujineysaa in ascorbic acid ay door muhiim ah ka ciyaarto yareynta sunta naxaasta ee kiwifruit. Fahamka hababka ku lug leh, waxaa suurtagal ah in la sameeyo xeelado lagu wanaajiyo dulqaadka naxaasta iyo in la hubiyo badbaadada cuntada ee ka wanaagsan beerashada kiwifruit.

Xiaoying Liu et al, Kordhinta isku-darka ascorbic acid iyadoo si xad dhaaf ah loo muujinayo AcGGP3 waxay hagaajisaa sunta naxaasta ee kiwifruit, Joornaalka Qalabka Khatarta ah (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393