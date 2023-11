La Yaabka Celestial: Lucy Spacecraft's Kulanka Yaabka leh

By

Markii dayax-gacmeedka NASA ee Lucy uu bilaabay hawshiisa uu ku baranayo asteroids-ka Trojan, marna ma fileyn in uu ku turunturoodo kulan lama filaan ah oo samada ah. Intii lagu guda jiray duullimaad dhow oo uu sameeyay asteroid yar ee Dinkinesh, Lucy waxay qabatay waxyi yaab leh - asteroid-ka labaad, dayax-gacmeed, ayaa ka soo muuqday raadaarkeeda, injineerro iyo saynisyahanno la yaab leh.

Dayax gacmeedka Lucy, oo hawada sare dirtay Oktoobar 16, 2021, ayaa kulankeedii ugu horreeyay ee qorsheysnaa la yeeshay Dinkinesh November 1, 2023. Iyadoo Lucy ay ku timid meel 265 mayl (425 kiiloomitir) u jirta dusha sare ee Dinkinesh, muuqaal cajiib ah oo uu qaaday Lucy's Long-Range Reconnaissance Imager (L'LORRI) ayaa shaaca ka qaaday in Dinkinesh uu yahay, dhab ahaantii, asteroid binary. Asteroid-ka ugu weyn waxa uu cabbiraa ku dhawaad ​​0.5 mayl (790 mitir) ballac ah, halka dhiggiisa yari uu dhan yahay 0.15 mayl (220 mitir) cabbir ahaan.

Helitaanka dabeecadda binary ee Dinkinesh ma ahayn mid lama filaan ah. Cilmi baadhayaashu waxay ka faa'iideysteen xogta infrared-ka ee NASA's Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE), oo ay weheliso xogta isbedbedelka leh ee lagu arkay qalabka Lucy inta lagu guda jiro habka, si loo saadaaliyo natiijadan. Si kastaba ha ahaatee, xaqiijinta Dinkinesh inuu yahay asteroid-ka laba-geesoodka ah ayaa kicisay farxad ka dhex jirta bulshada sayniska.

Waxay ku taallaa gudaha dhexe ee ugu weyn ee Asteroid suunka u dhexeeya Mars iyo Jupiter, Dinkinesh waa mid ka mid ah cajaa'ibyada ay Lucy sahamin doonto inta ay socoto hawsheeda. Ujeedada koowaad ee Lucy waa in ay barato Trojan asteroids - hadhaagii hore ee hab-dhiska qoraxda ee hore oo ku urursan laba "raxan" oo kala duwan oo hore iyo gadaalba Jupiter oo ay weheliyaan wareeggeeda. Kooxahan, oo inta badan loogu yeero "carruurta Jupiter," waa mawduuc soo jiidasho leh oo daraasadda saynisyahannada.

Iyadoo Lucy ay sii wadato safarkeeda, waxa ay haysataa duullimaadyo taxane ah oo qorshaysan oo wata asteroids kala duwan, kuwaas oo siinaya aragti ku saabsan kala duwanaanshaha hodanka ah ee jidhka samada ee ku nool nidaamkayaga qoraxda. Ka dib kulankii guusha leh ee Dinkinesh, Lucy waxa hadda loo qorsheeyay in ay sahamiso "Donaldjohanson" Abriil 20, 2025, oo ku taal xudunta ugu weyn ee Asteroid ee u dhaxaysa Mars iyo Jupiter.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

S: Waa maxay asteroid-ka binary?

J: Asteroid-ka binary waxa loola jeedaa nidaam ay laba asteroids ku wareegaan agagaarka xarun guud oo ballaaran. Labada asteroids waxay yeelan karaan cabbir isku mid ah ama kala duwanaansho cabbir oo kala duwan.

S: Waa maxay asteroids-ka Trojan?

J: Asteroids-ka loo yaqaan 'Trojan Asteroids' waa ururin asteroids ah oo wadaaga wareegta la mid ah meeraha, gaar ahaan Jupiter kiiskan. Waxay u kala taagan yihiin laba kooxood oo loo yaqaan raxan, oo ku yaal xagga hore iyo gadaal Jupiter oo ay weheliyaan wareeggiisa.

S: Waa maxay sababta dayax gacmeedka Lucy loogu magacaabay "Lucy"?

J: Dayax gacmeedka Lucy waxa loogu magac daray awoowgi la fossilday ee bini'aadamka ee laga helay Afar, Ethiopia 1974. Qalfoofkan waxa loo bixiyay Lucy ka dib markii khabiirkii paleontologist Donald Johanson uu qaaday heestii Beatles ee "Lucy in the Sky with Diamonds" habeenkii la helay.

Ilaha: NASA (nasa.gov)