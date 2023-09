Dabar goynta Shabeelka Tasmania: Khasaare Naxdin leh

By

Shabeelka Tasmania, oo sidoo kale loo yaqaan Thylacine, wuxuu ahaa xayawaan gaar ah oo soo jiidasho leh oo mar deggenaa Australia iyo jasiiradda Tasmania. Isaga oo u eg yeey dhabarka ku leh xariijimo shabeel u eg, marsupial-ka ayaa nasiib darro u horseeday inuu dabargo.

Imaanshaha bini'aadamka ee Australia qiyaastii 50,000 oo sano ka hor waxay keentay hoos u dhac weyn oo ku yimid dad badan oo xayawaan ah oo Australiyaanka ah, oo uu ku jiro shabeelka Tasmania. Si kastaba ha ahaatee, waxay ahayd imaatinka gumaystayaashii reer Yurub qarnigii 18-aad kaas oo daboolay masiirka nooca caanka ah.

Reer Yurub markii ay dhaqan galiyeen xoolaha, waxay khatar ku noqdeen shabeelka Tasmania, taasoo keentay ugaarsi iyo dadaallo lagu cirib tirayo. Dadka soo haray, oo intiisa badan ku urursanaa jasiiradda Tasmania, ayaa la kulmay burbur hor leh, kaddib markii lacago la dul dhigay iyaga oo ay ugu wacan tahay khatarta ay u arkaan inay xoolaha ku hayaan. Tallaabooyinkan ayaa ugu dambeyntii horseeday hoos u dhacooda iyo ugu dambeyntiina dabargooyo.

Nasiib darrose, shabeelkii ugu dambeeyay ee Tasmania ayaa ku dhintay beerta xayawaanka ee Tasmania 1936, taasoo calaamad u ah dhammaadka rasmiga ah ee noocyadan cajiibka ah. In kasta oo ay jiraan dadaallo lagu ilaalinayo oo lagu ilaalinayo Thylacine, waxay ugu dambeyntii awoodi wayday inay u adkeysato cadaadiska ay ku hayso dhaqdhaqaaqa aadanaha.

Dabar goynta shabeelka Tasmania waxa uu u adeegaa sidii xasuusin dareen leh oo ku saabsan saamaynta xun ee aadamigu ku yeelan karo dheelitirnaanta jilicsan ee hab-nololeedyada. Waxa kale oo ay muujinaysaa muhiimadda ay leedahay tallaabooyinka ilaalinta iyo baahida loo qabo in laga ilaaliyo noocyada nugul waxyeellada aan laga soo kaban karin.

In kasta oo aynaan dib u celin karin wixii la soo dhaafay, fahamka iyo barashada luminta shabeelka Tasmania waxay gacan ka geysan kartaa in aan ogeysiino ficilladayada mustaqbalka ee ku aaddan ilaalinta iyo ilaalinta noocyada kale ee dabar-go'aya. Aynu xasuusanno khasaarahan naxdinta leh ee dhiirigelinaya in aan ku dadaalno wada-noolaanshiyaha joogtada ah ee dabiiciga ah.

