Quruxda Laydhka Magaalada ee Meesha

Iyada oo hawada sare sare uga sii kacaysa dhulka hawada sare ee caalamiga ah (ISS), cirbixiyeen Jasmin Moghbeli ayaa la yaabay nalalka magaalada ee quruxda badan ee waqooyi bari ee Maraykanka. Laga soo bilaabo barkeeda oo 262 mayl ka sarraysa Maine, waxay soo qabatay sawirro cajiib ah oo ku saabsan magaalooyinka waaweyn oo ay ku jiraan Long Island, New York; Philadelphia, Pennsylvania; iyo Washington, DC

Sawirku waxa uu sawirayaa muuqaal xiiso leh: shabkada ifaysa ee ilbaxnimada bani aadamka ee laga arkay meel sare. Waxay u adeegtaa sidii xasuusin horumarka cajiibka ah ee ay sameeyeen aadamuhu iyo quruxda iyo isku xidhnaanta adduunkeena.

ISS, oo meeraha ku wareegaysa 90kii daqiiqaba, waxa ay la kulmaan 16 wareeg oo dhulka ah muddo 24-saac gudahood ah. Tani waxay ka dhigan tahay in cirbixiyeenadii markabka saarnaa ay markhaati ka yihiin 16 qorrax soo bax iyo qorrax dhac inta lagu jiro wakhtigan. Wareegyada habeen iyo maalin ee sida xawliga ah u socda ayaa muujinaya farqiga yaabka leh ee u dhexeeya mugdiga meeraha iyo nalalka firfircoon ee ka soo baxaya magaalooyinkeena.

Haddii aad ku cajabisay meel bannaan oo aad rabto in aad aragto ISS laftaadu, waxaad booqan kartaa barta internetka ee Spot the Station, halkaas oo aad ka heli doonto macluumaad ku saabsan halka ay ISS hadda ku taal iyo goorta ay dhaafi doonto aaggaaga. Waa waayo-aragnimo cajiib ah in aan goob joog ka ahaado mucjisadan bani-aadamku sameeyay ee ku dhex wareegaysa hawada habeenkii, isku xidhka dadka ka kala yimid dacallada caalamka iyo joogitaankeeda.

Sawirka uu qaaday cirbixiyeenada Jasmin Moghbeli waxa uu ina xasuusinayaa awooda guusha bini aadamka iyo sida ilbaxnimadeenu ay ugu toshay cajalad iftiin ah oo ku baahsan dunida oo dhan. Waxay daliil u tahay hal-abuurkeenna, horumarkayaga, iyo awooddayada aan xadka lahayn ee sahaminta iyo riixidda xuduudaha.

Haddaba marka xigta oo aad aragto adiga oo eegaya habeenka cirka, wax yar u fiirso quruxda nalalka magaalooyinka oo si cad uga soo iftiimaaya hawada sare, taas oo daliil u ah ifafaalaha bini aadamka iyo mucjisooyinka adduunkeena.

FAQs

1. Intee in le'eg ayaa ka sarraysa Dhulka Saldhigga Hawada Caalamiga ah markii sawirka laga qaaday?

Cirbixiyeenka Jasmin Moghbeli ayaa sawirka ka soo qaaday joog dhan 262 mayl oo ka sarreeya Maine.

2. Immisa wareeg ayaa Saldhigga Hawada Caalamiga ah ku samaysaa 24 saacadood gudahood?

ISS waxay ku dhamaystirtaa 16 wareeg ee Dhulka muddo 24 saacadood ah.

3. Ma ka arki karaa Saldhigga Hawada Caalamiga ah ee aaggayga?

Haa, waxaad la socon kartaa goobta ISS oo aad ogaan kartaa goorta ay ka muuqan doonto aaggaaga adiga oo booqanaya barta Spot the Station.

4. Muxuu sawirku astaan ​​u yahay?

Sawirku waxa uu astaan ​​u yahay guusha aadanaha, horumarka, iyo isku xidhka adduunkeena iyada oo loo marayo shabakada laydhka magaalooyinka ee laga arkay meel bannaan.