Cilmi-baadhis cusub ayaa soo jeedinaysa in Venus uu lahaan karo Tectonics Plate-ka oo kale ah, oo furaya suurtogalnimada noloshii hore

Cilmi-baaris cusub ayaa daaha ka qaaday daahfurka xiisaha leh ee ku saabsan Venus- meeraha labaad ee qorraxda oo inta badan loo tixgeliyo mataanaha Earth. Sida laga soo xigtay koox saynisyahano ah oo ka socda Jaamacadda Brown, Venus waxaa laga yaabaa inay hantiyeen tectonics saxan u eg Earth balaayiin sano ka hor. Helitaankan ayaa caqabad ku ah malo-awaalkii hore ee ku saabsan dabeecadda aan wanaagsanayn ee Venus waxayna kor u qaadaysaa suurtogalnimada in meeraha kululaa uu nolosha ku noolaado.

Cilmi baadhayaashu waxay gunaanadkan ku gaadheen isku darka xog ururinta hawada iyo qaabaynta kombuyuutarka. Iyadoo la baarayo isku-dhafka jawiga hadda jira iyo cadaadiska dusha sare ee Venus, kooxdu waxay soo bandhigtay in shuruudahan ay suurtagal noqon karaan oo keliya haddii meeraha uu la kulmay tectonics saxan hore. Si ka duwan sifooyinka dhulka ee firfircoon ee kala duwan ee ay abuureen tectonics saxan, Venus waxa ay haysataa dabool fadhiid ah - saxan keliya oo adag oo xaddidaya dhaqdhaqaaqa iyo qulqulka gaaska gudaha gudaha.

Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baarayaashu waxay aaminsan yihiin in Venus uusan mar walba sidan ahayn. Qiyaastii 3.5 ilaa 4.5 bilyan sano ka hor, Venus waxa laga yaabaa inay soo martay tectonics saxan beddela oo la mid ah Dhulka. Muddadan tectonics saxanku waxay sharxi kartaa badnaanta nitrogen iyo carbon dioxide ee maanta ku jira jawiga Venus. Waxa kale oo ay tilmaamaysaa in meeraha laga yaabo in uu awood u lahaa in uu taageero nolosha microbial ka hor inta aan la samayn isbeddello la taaban karo oo ka soocay u ekaanshihiisa Dhulka.

Cilmi-baadhistan aasaaska u ah waxay caqabad ku tahay aragtida binary-ga ee go'aaminta awoodda meeraha uu ku taageero nolosha. Halkii ay ka jawaabi lahaayeen haa ama maya fudud, saynisyahannadu hadda waxay u baahan yihiin inay tixgeliyaan nuucyada taariikhda juqraafiga adduunka. Muujintani waxay sidoo kale saameyn ku leedahay daraasadda hay'adaha kale ee samada, sida Europa, dayaxa Jupiter oo muujiya tectonics saxan u eg Earth. Intaa waxaa dheer, waxay kicisaa dib-u-qiimaynta ku noolaanshaha meerayaasha exoplanets ee ku wareegaya xiddigo aan ahayn qorraxdeena.

Inkastoo natiijooyinkani ay bixiyaan fikrado qiimo leh, su'aalo badan ayaa weli ah kuwo aan jawaab loo helin. Hawlgallada mustaqbalka, sida NASA's DAVINCI Mission ee loo qorsheeyay 2031, waxay si qoto dheer u sii wadi doonaan siraha Venus waxayna xaqiijin karaan cilmi-baarista. Saynis yahanadu waxay aad u xiiseeyaan inay fahmaan sababta tectonics-ka saxanka ee Venus isu bedelay iyo waxa sababay kala duwanaanshiyaha xagjirka ah ee xaaladaha dhulka. Daah-furka sirahan waxa laga yaabaa inay iftiimiso masiirka meereheenna iyo xaaladaha ku qasbi kara in uu dul maro marin u eg Venus.

FAQ:

S: Maxay cilmi-baadhista cusub ka heshay Venus?

J: Cilmi-baadhistu waxay soo jeedinaysaa in Venus laga yaabo inay lahayd balaayiin sano ka hor tectonics saxan u eg Earth, taasoo caqabad ku ah malo-awaal hore oo ku saabsan dabeecadda meeraha ee aan wanaagsanayn iyo kor u qaadida suurtagalnimada noloshii hore.

S: Sidee bay cilmi-baarayaashu ku gaadheen gunaanadkan?

J: Kooxdu waxay adeegsatay ururinta xogta jawiga iyo qaabaynta kombuyuutarka si ay u go'aamiyaan in Venus ka kooban yahay jawiga jawiga hadda iyo cadaadiska dusha sare ay u badan tahay natiijada tectonics saxan hore.

S: Sidee daboolka fadhiidka ah ee Venus uga duwan yahay hababka tectonic ee dhulka?

J: Si ka duwan Earth, oo leh tectonics saxan firfircoon oo mas'uul ka ah sifooyinkeeda juqraafiyeed ee kala duwan, Venus waxay leedahay dabool fadhiid ah - saxan adag oo xaddidaya dhaqdhaqaaqa iyo qulqulka gaaska gudaha gudaha.

S: Maxay tahay saamaynta ay cilmi-baadhistani ku leedahay daraasadda Jidadka kale ee Samada?

J: Cilmi-baadhistani waxa ay saynisyahannadu ku kallifaysaa in ay tixgeliyaan nuxurka taariikhda juquraafiyeedka adduunka marka ay qiimaynayaan awoodda ay u leedahay in ay nolosha ku taageerto. Waxa kale oo ay saamayn ku yeelataa daraasadda jidhka kale, sida Europa, dayaxa Jupiter, iyo exoplanets wareega xiddigaha aan qoraxdayaga ahayn.

S: Waa maxay su'aalaha aan weli laga jawaabin?

J: Cilmi-baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo fahmo sababta tectonics-ka saxanka ee Venus isu beddelay, taasoo keentay inay ka duwanaato xaaladaha dhulka. Sababta isbeddelkan iyo saamaynta ay ku yeelanayso mustaqbalka dhulka ayaa sidoo kale u baahan baadhitaan dheeraad ah.