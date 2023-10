Cilmi-baadhis cusub ayaa sahaminaysa Saamaynta ay ku yeelanayso Walxaha Aasaasiga ah ee Ceres

By

Mid ka mid ah daahfurka cajiibka ah ee ay samaysay NASA's Dawn mission waa joogitaanka organics adag on Ceres, shayga ugu weyn ee suunka asteroid. Helitaanka molecules aliphatic, oo ka kooban silsilado kaarboon iyo hydrogen, oo ay weheliso joogitaanka barafka biyaha ee Ceres waxay soo jeedinaysaa in meerahan cirifka ah laga yaabo inuu mar martigeliyay maaddooyinka lagama maarmaanka u ah nolosha.

Su'aasha ah sida ay kuwan organic aliphatic asal ahaan ka soo jeedaan Ceres waxay ahayd mawduuc cilmi-baaris xooggan tan iyo markii la helay 2017. Daraasadaha qaarkood waxay soo jeedinayaan in la geeyey Ceres by majaajillo ama saameyn hodan ku ah organic, halka qaar kalena ay soo jeedinayaan in ay ku sameeyeen meeraha cirifka ah iyada oo loo marayo beddelka agabkeeda biyaha jilicsan. Iyadoo aan loo eegin asalkooda, organics-yada Ceres waxaa saameeyay saameyno badan oo kharibay dusha sare.

Cilmi-baaris cusub, oo lagu soo bandhigayo Jimciyadda Geological Society of America ee GSA Connects 2023, ujeedadeedu tahay in la ballaariyo fahamkayaga sida saameyntu u saamaysay unugyada alifatigga ee Ceres. Saamaynta natiijooyinkan ayaa muhiim u ah go'aaminta asalka noolahaan iyo qiimeynta ku noolaanshaha meeraha dwarf.

Saynis yahan Terik Daly, oo ah saynisyahan meere ah oo ka tirsan shaybaadhka fiisigiska ee Johns Hopkins, ayaa sharaxaya in daraasadu ay dhiirigelisay markii la ogaaday bilawga organics ee u dhow god weyn oo saameeya Ceres. Cilmi-baaristu waxay muujinaysaa in organics laga yaabo inay ka sii fidsan yihiin sidii hore loo rumaysnaa iyo inay u muuqdaan inay u adkeysan karaan saameynta xaaladaha Ceres-sida.

Fahmidda saamaynta ay ku yeelan karto walxaha dabiiciga ah ee Ceres waxay lama huraan u tahay daah-furka siraha meerahan dwarf-ka ah iyo sida uu u taageeray nolosha. Iyaga oo si dheeraad ah u baadhaya adkeysiga organics iyo qaybintooda guud ahaan Ceres, saynisyahanadu waxay rajeynayaan inay helaan fikrado qoto dheer oo ku saabsan asalka iyo degenaanshaha jidhkan jannada ee xiisaha leh.

