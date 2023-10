Soo saarista Taariikhda: Helid Cusub oo ku Saabsan Isdhexgalka Bani'aadam-Neanderthal

By

Daraasad horudhac ah ayaa daaha ka qaaday in bini'aadamka iyo Neanderthals ay ku hawlanaayeen is-dhaqmidda wax badan ka hor intii hore loo rumaysnaa, taas oo dhacday qiyaastii 250,000 oo sano ka hor. Helitaankan ayaa caqabad ku ah fikradda muddada dheer la haystay ee ah in taranka ay dhaceen kaliya 75,000 oo sano ka hor. Falanqaynta DNA-da, cilmi-baarayaashu waxay daaha ka qaadeen fikrado qiimo leh oo ku saabsan taariikhda isdhexgalka qadiimiga ah.

Muujintii laga soo qaatay Daraasadaha DNA-da

Daraasado hore ayaa muujiyay in ku dhawaad ​​​​boqolkiiba lix ka mid ah hiddo-wadaha Neanderthals dib loo heli karo dadka. Intaa waxaa dheer, saynisyahannadu waxay ogaadeen in kooxo gaar ah oo dad ah oo ku nool Afrikada Saxaraha ka hooseeya ay leeyihiin raadadka DNA-da Neanderthal. Tani waxay soo jeedinaysaa in bini'aadmigii hore ay ku qasmeen Neanderthals ka dibna ay ku noqdeen Afrika, iyaga oo ka tagay sawir hidde ah.

Michael Dannemann, oo ah borofisar ku takhasusay cilmiga korriinka iyo genomics-ka dadweynaha, ayaa sheegay in cilmi-baaristan cusubi ay bixinayso saxsanaan weyn oo lagu qeexayo Neanderthal DNA ee hiddo-wadaha casriga ah ee aadanaha. Intaa waxaa dheer, waxay ka caawisaa fahamka sida isku-darka hiddo-wadaha u saameeyay sifooyinka jireed ee Neanderthals iyo bini'aadamka hore. Waxaa intaa dheer, waxay kor u qaadaysaa aqoontayada hab-socodka socdaalka iyo isdhexgalka hore ee hore.

Joogitaanka Neanderthal DNA ee Afrikada Saxaraha ka hooseeya

Daraasad dhawaan lagu daabacay joornaalka Cell ayaa shaaca ka qaaday jiritaanka Neanderthal DNA ee shakhsiyaadka ka soo jeeda Afrikada ka hooseeya Saxaraha. In kasta oo asalka DNA-gu uu weli yahay mid dahsoon, daraasaddu waxay inta badan diiradda saartay dadka xiriirka awoowayaasha la leh Niger-Congo.

Si loo iftiimiyo joogitaanka DNA-da Neanderthal ee dadka maanta, cilmi-baarayaashu waxay barbar dhigeen walxaha hidde-sidaha ee Neanderthal hore oo loo yaqaan "Altai Neanderthal" ilaa hiddo-wadaha 180 qof oo ka kala yimid laba iyo toban bulsho oo Afrikaan ah oo ka hooseeya saxaraha.

Iyada oo la adeegsanayo falanqaynta tirakoobka, saynisyahannadu waxay aqoonsadeen kala duwanaanshaha hidde-sidaha la wadaago ee u dhexeeya bini'aadamka iyo Neanderthals waxayna baareen sida noocyada hiddo-wadaha loo dhaxlo. Daraasadu waxay ogaatay in dhammaan genome-yada Afrikada ka hooseeya ee la baaray ay ku jiraan Neanderthal DNA, iyada oo dadka qaarkiis ay muujinayaan ilaa 1.5 boqolkiiba walxaha hiddesideyaasha Neanderthal. Aragtida qiimaha leh ee ku saabsan is-dhaxgalka waxay daaha ka qaadaysaa in genom-yadan laga dhaxlay aadanaha oo ku dhex milmay Neanderthals oo dib ugu laabtay Afrika.

Daraasadihii ugu dambeeyay ee tilmaamaya jiritaanka Neanderthal DNA

Inta badan xiisaha leh, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in inta badan DNA-da Neanderthal ee genome-yada bini'aadamka ay ku urursan yihiin gobollada aan ku qornayn borotiinka. Taa beddelkeeda, isla gobolladan DNA-da bini'aadamka ah ayaa ka maqan hiddo-wadaha Neanderthal. Tani waxay soo jeedinaysaa in Neanderthals aysan jeclayn hiddo-wadaha aadanaha intii lagu jiray geeddi-socodkooda kobcinta. Taa beddelkeeda, labada noocba si kala duwan ayay u kobceen, iyaga oo la qabsanaya genome-kooda si ay ugu adeegaan ujeedooyin kala duwan.

Fernando Villanea, oo ah hidde-yaqaanka dadweynaha oo ka socda Jaamacadda Colorado Boulder, ayaa xoogga saaraya muhiimadda helitaankan. Waxa uu soo jeedinayaa in ay ka dhigan tahay in hiddo-sideyaasha midkoodna aanu ka sareyn ama ka hoosayn kan kale; Waxay si fudud u kobceen si ay u fuliyaan hawlo kala duwan oo ku jira genome nooc kasta.

Aragtiyo badan oo ku saabsan Horumarka Aadanaha

Natiijooyinkan cajiibka ah ayaa saynisyahannada siinaya fursad ay ku helaan aragtiyo dheeraad ah oo ku saabsan qallafsanaanta horumarka aadanaha. Sarah Tishkoff, oo ah qoraaga sare ee daraasaddan, ahna borofisar cilmiga hidde-sidaha iyo bayoolajiga ka dhiga jaamacadda Pennsylvania, ayaa soo jeedinaysa in si qoto dheer loo baadho qaabka hidde-wadaaga ee dadkii noolaa 250,000 oo sano ka hor iyo sida loo barbar dhigo hidda-wadaha aadanaha casriga ah. Falanqayntan isbarbardhigga ahi waxay daaha ka qaadi kartaa macluumaad qiimo leh oo ku saabsan taariikhda iyo la qabsiga noocyadayada.

FAQ:

S: Goorma ayay bini'aadamka iyo Neanderthals-ku is-dhaxeyeen?

J: Cilmi-baadhis cusub ayaa soo jeedinaysa in taranka isdhaafsiga ahi uu dhacay qiyaastii 250,000 oo sano ka hor, iyada oo caqabad ku ah caqiidada hore ee ahayd in ay dhacday 75,000 oo sano ka hor.

S: Halkee laga helay DNA-da Neanderthal ee bini'aadamka casriga ah?

J: Neanderthal DNA waxaa laga heli karaa qurxinta hidda-socodka ee shakhsiyaadka ku nool Afrikada Saxaraha ka hooseeya, gaar ahaan dadka xidhiidhka awoowayaasha la leh Niger-Congo.

S: Waa maxay joogitaanka DNA-da Neanderthal ee aadanaha casriga ah ayaa muujinaya?

J: Waxay soo jeedinaysaa in bini'aadmigii hore ay ku qasmeen Neanderthals ka dibna ku noqdeen Afrika, iyaga oo ka tagay sawir hidde ah.

S: Maxaa fikrado ah ayaa laga heli karaa barashada Neanderthal DNA ee hiddo-wadaha casriga ah ee aadanaha?

J: Marka la falanqeeyo saamaynta isku-dhafka hidda-wadaha ee u dhexeeya Neanderthals iyo bini'aadamka hore, saynisyahannadu waxay si fiican u fahmi karaan sifooyinka jireed ee labada kooxood iyo guuritaankooda iyo isdhexgalka hore.