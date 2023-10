Roobka Meteor ee Orionid si uu u iftiimiyo cirka

By

Roobabka meteor-ka ee Orionid, oo bilaabmay Oktoobar 2-dii oo socon doona ilaa Noofambar 7, ayaa lagu wadaa in uu sarreeyo Sabtida. In kasta oo xaaladaha cimilada aan fiicnayn ee Boqortooyada Midowday ay caqabad ku noqon karaan muuqaalka, skygazers ee qaybaha kale ee adduunka ayaa laga yaabaa inay goobjoog ka noqdaan muuqaalkan xiddigiska. Qubeysku wuxuu ka yimid burbur uu ka tagay majaajiliistaha Halley, mid ka mid ah majaajilada ugu caansan taariikhda. Marka uu maroodigu ku wareego qorraxda, jajabyo yaryar ayaa kala go'a, kuwaas oo samaysmaya raad boodh iyo baraf ah. Marka hadhaadan ay galaan jawiga dhulka iyagoo ku socda xawaare degdeg ah oo ah 41 mayl ilbiriqsi kasta, way gubaan sababtoo ah isjiidjiid, abuurista xariijimo iftiin ah.

Qubeyska saadaasha hawada ayaa meel muhiim ah ka haya jadwalka dhacdooyinka samada ee sanadlaha ah. Dr. Minjae Kim, oo ah caalim physicist ah oo ka tirsan jaamacadda Warwick, ayaa ku tilmaamay inay tahay fursad u gaar ah kuwa seegay fursad ay ku marag kacaan majaajilada Halley. Inkasta oo majaajilada lafteedu ay dhaafto dhulka 75-76 sanoba mar, Roobabka meteor-ka ee Orionid wuxuu dhacaa sanad walba, isagoo siinaya xoogaa magdhow ah kuwa laga yaabo inay seegeen muuqaalka majaajilada. Roobabka Meteor-ka waxaa loogu magacdaray kooxda ay u muuqdaan inay ka soo jeedaan, marka laga hadlayo Orionids, waxay u muuqdaan inay ka yimaadeen dhanka Orion.

Si loo ilaaliyo qubeyska meteor Oronid, wakhtiga ugu fiican wuxuu noqon doonaa saqda dhexe iyo qorrax ka soo baxa Sabtida, Oktoobar 21. Dhacdadan waxaa laga arki karaa labada cirifka waqooyi iyo koonfurta, laakiin muuqaalku wuxuu ku fiicnaan doonaa cirka cad. Waxaa lagu talinayaa in la helo meel bannaan oo mugdi ah oo wasakhaysan iftiin yar. Saadaasha hawada ayaa laga arki doonaa guud ahaan cirka oo dhan, sidaas darteed doorashada meel bannaan oo ballaaran ayaa u oggolaan doonta in si fiican loo sawiro muuqaalka samada. Maaddaama xilliga saadaasha hawada ka gudbaysa cirka aan la saadaalin karin, waxay noqon kartaa ciyaar sugid. Keenista cabitaannada iyo cuntooyinka fudud waxay kor u qaadi kartaa waayo-aragnimada.

Haddii aadan awoodin inaad goobjoog ka ahaato qubeyska meteor sabtida, waxaa weli jiri doona fursado aad ku aragto wejigiisa ugu sarreeya illaa Oktoobar 28-keeda.

