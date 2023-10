Origami: Laga soo bilaabo fankii hore ilaa xalalka casriga ah ee booska iyo injineernimada

Origami, farshaxankii hore ee Jabbaan ee waraaqaha laalaabida, ayaa hadda laga faa'iidaystaa in lagu xalliyo dhibaatooyinka casriga ah ee dhinacyo kala duwan sida sahaminta hawada, injineernimada, xisaabta, iyo daawada. Mid ka mid ah injineerada hawada sare, Manan Arya, ayaa isticmaalayey origami si uu u furo sirta caalamka.

Sahanka hawada sare, dhaldhalaalka xiddiguhu waxa uu hor istaagi karaa in la helo meerayaasha dhulka u dhow xiddigaha qorraxda oo kale. Iftiinka iftiimaya ee meerayaashan ayaa qiyaastii 10 bilyan jeer ka daciifsan iftiinka xiddigaha, taasoo adkeyneysa in la ogaado. Arya waxa uu ka shaqaynayey xal uu ku joojin lahaa iftiinka xiddigaha ee koonkan oo ay suurtagal tahay in ay ku jiraan balaayiin xiddigood. Waxa uu aaminsan yahay in origami uu door muhiim ah ka ciyaari karo dadaalkan.

Injineerada waxa ay u baahan yihiin in ay dhismayaal waaweyn ku soo rogaan hawada sare, laakiin waxa ay sidoo kale u baahan yihiin in ay laalaabaan dhismayaashan si ay si fiican ugu xidhmaan gantaalada dhexdooda ka dibna ay kala furfuraan marka ay meel bannaan joogaan. Arya waxa uu caqabadan ku tilmaamay "dhibaatada shandad" - ku habboonaanta tignoolajiyada la fidin karo ee kaabsal yar oo meel bannaan ah.

Origami wuxuu bixiyaa codsi cajiib ah oo injineernimada meel bannaan ah. NASA waxay mar hore guulo ka gaadhay origami mashaariicda la xidhiidha meelaha bannaan. Tusaale ahaan, muraayadda James Webb Telescope-ka ugu weyn iyo muraayadda qorraxda ayaa la laalaabiyay si loo soo saaro ka dibna hal mar ayaa bannaanka lagu furay. Sawirada xoogga leh ee uu sawiray telescope-ku waxay u adeegaan dhiirigelinta mashaariicda sida starshade.

Abuuritaanka Arya, starshade, waa hannaan khafiif ah oo xannibaya iftiinka xiddigaha, taas oo u oggolaanaysa telescopes in ay qabtaan sawirrada exoplanets ee u dhow xiddiga. Waxay qiyaas ahaan le'eg tahay dheeman baseball-ka marka si buuxda loo kala bixiyo, laakiin waxay u baahan tahay in la laalaabo oo lagu xidho gantaal si loo rido. Injineerinka Origami wuxuu awood u siinayaa isku-laabashada is haysta ee looga baahan yahay hawlgallada bannaan.

Shaqada Arya ee origami waxay ku fidsan tahay sahaminta hawada sare. Waxa uu eegayaa ku-dhaqanka farsamooyinka origami-ka ee robotics-ka iyo qalabka noolaha. Iyadoo saameynta muddada dheer ee shaqadiisa ay weli sii socoto, Arya wuxuu rajeynayaa in ay aasaas u noqon doonto jiilalka mustaqbalka ee tiknoolajiyada.

Origami, oo ah qaab farshaxan qadiimi ah, ayaa sii wada in uu horumariyo oo uu helo codsiyo cusub oo dhinacyo kala duwan ah. Waxay soo bandhigaysaa awoodda isku-darka farshaxanimada iyo farsamada casriga ah si loo xalliyo dhibaatooyinka adag.

Ilo:

– Wararka Caalamka: [URL]

- NASA/JPL-Caltech: [URL]