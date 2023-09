Jirka Bini'aadamku Waxa Uu Ka Kooban Yahay Trillions Oo Unug, Daraasado Lagu Ogaaday

By

Daraasad cusub oo la sameeyay ayaa lagu qiyaasay in jidhka bini'aadamka ay ka kooban yihiin tiro unugyo ah oo la yaab leh. Cilmi-baarayaashu waxay falanqeeyeen in ka badan 1,500 warqadood si ay u go'aamiyaan in celceliska ragga ee qaangaarka ah uu leeyahay ku dhawaad ​​​​36 trillion unug, halka dheddigga qaangaarka ah ay leeyihiin 28 trillion iyo 10-sano jir carruurta ay leeyihiin ilaa 17 trillion. Daraasada oo lagu daabacay joornaalka PNAS, ayaa tixgelisay xajmiga iyo tirada 400 oo nooc oo unug ah oo ka kooban 60 unug oo jidhka ah. Falanqaynta ayaa daaha ka qaaday xiriir rogan oo joogto ah oo u dhexeeya cabbirka unugyada iyo tirinta. Si kale haddii loo dhigo, unugyada waaweyn waxay leeyihiin tiro guud oo hoose marka loo eego unugyada yaryar. Habkani waxa uu ka kooban yahay tiro balaadhan oo ah tirada unugyada, laga bilaabo unugyada dhiiga cas ee yaryar ilaa unugyada muruqa ee waaweyn.

Qorayaasha daraasadda waxay qireen inay jiraan xaddidaadyo ku aaddan natiijooyinkooda. Tirooyinka la bixiyay waxay ku salaysan yihiin "celcelis ahaan" dadka waaweyn iyo carruurta, oo aan xisaabtamin kala duwanaanshaha weyn ee cabbirka iyo miisaanka shakhsiyaadka dhexdooda. Cilmi-baarayaashu waxay sidoo kale xuseen in ay jirto hubaal la'aan qiyaasahooda sababtoo ah ku tiirsanaanta cabbirada aan tooska ahayn halkii ay ka ahaan lahaayeen cabbirada tooska ah ee cufka unugyada. Si kastaba ha ahaatee, daraasaddu waxay muujisay farqiga u dhexeeya qiyaasaha tirinta unugyada hore, taas oo saameyn ku yeelan karta fahamkeena caafimaadka la xiriira lymphocyte iyo cudurada sida HIV iyo leukemia. Daraasadu waxay ogaatay in jidhka bini'aadamka ay ku jiraan qiyaastii 2 trillion lymphocytes, afar jeer ka sarreeya qiyaasihii hore.

Cilmi baaris dheeraad ah ayaa loo baahan yahay si loo helo faham buuxa oo ku saabsan tirada unugyada jidhka bini'aadamka, gaar ahaan marka la eego haweenka iyo carruurta. Si kastaba ha ahaatee, daraasaddan ayaa bixinaysa aragti qiimo leh oo ku saabsan tirada tirada badan ee unugyada ka kooban jidhka bini'aadamka iyo xiriirka ka dhexeeya cabbirka unugyada iyo tirinta.

