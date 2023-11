Maqaal Cusub: Suuragalnimada Beeraha Dayax-gacmeedka ee lagu sahamiyay Daraasaddii dhawaa

By

Daraasad ay dhowaan sameeyeen koox saynisyahano ah oo u dhashay dalka Shiinaha ayaa iftiimisay awoodda beerashada dayaxa. Daraasadu waxay dib u eegis ku samaysay tijaabo lagu sameeyay howlgalka Chang'e-4 ee Shiinaha, halkaas oo dhirta si guul leh loogu beeray oogada dayaxa. Natiijooyinkani waxay saameyn weyn ku leeyihiin howlgallada mustaqbalka ee dayaxa, Mars, iyo meelaha kale ee qoto dheer.

Tijaabada, oo loo yaqaan Mushaharka Tijaabada Nafleyda (BEP), ayaa ujeeddadeedu ahayd in lagu go'aamiyo haddii dhirtu ku soo bixi karto jawiga dayaxa ee adag ee lagu garto shucaaca daran, cuf-jiidadka hoose, iyo iftiin daran oo daba dheeraaday. Culayska la saaray waxaa ka mid ahaa suuf, baradho, arabidopsis, iyo abuur kufsi, oo ay la socdaan ukunta dukhsiga, khamiirka, iyo biyaha. Inkastoo xaaladahan adag, dhirtu waxay awoodeen inay koraan.

Kooxda Saynisyahano ah oo ka kala socda machadyo cilmi baaris oo kala duwan, oo ay ku jiraan Xarunta Sahminta Hawada Sare iyo Kuliyadda Injineerinka Hawada ee Jaamacadda Chongqing, ayaa sameeyay falanqayn ballaaran oo ku saabsan natiijada tijaabada. Natiijooyinkooda waxaa lagu daabacay laba joornaal oo saynis ah, Microgravity Science and Technology iyo Acta Astronautica.

Natiijooyinka daraasaddu waxay bixiyaan fikrado qiimo leh oo ku saabsan suurtogalnimada in la sameeyo nidaamyada taageerada nolosha noolaha (BLSS) ee deegaannada bannaan ee mustaqbalka. Koritaanka dhirta ee deegaanka dayaxa iyo Martian waxay bixisaa faa'iidooyin badan oo ka baxsan isha cuntada. Dhirtani waxay ka saari karaan kaarboon laba ogsaydh waxayna soo saari karaan ogsijiin cusub, waxay gacan ka geystaan ​​dib u warshadaynta qashinka, waxayna kor u qaadaan fayoobida xubnaha shaqaalaha.

Si ka duwan sida caadiga ah kantaroolka deegaanka iyo nidaamyada taageerada nolosha (ECLS), kuwaas oo ku tiirsan qaybaha farsamada oo u baahan beddelaad joogto ah, nidaamyada bioregenerative ayaa awood u leh inay iskood isku sii wadaan muddo ka dib. Joogteyntan muddada dheer waxay si gaar ah uga dhigaysaa inay qiimo gaar ah u yeeshaan hawlgallada dheereeya ee ka baxsan Dhul-hoosaadka Dhulka Hoose (LEO) halkaasoo hawlgallada soo-celinta joogtada ahi ay yihiin kuwo aan macquul ahayn.

Koritaanka guusha leh ee dhirta ee dayaxa waxay calaamad u tahay guul muhiim ah oo sahaminta hawada sare ah waxayna u gogol xaareysaa cilmi baaris dheeraad ah oo lagu horumarinayo hababka beeraha waara ee ujeedooyinka mustaqbalka. Maaddaama bini'aadmigu sii wado sahaminta cosmos-ka, awoodda lagu beero dalagyada deegaannada ka baxsan dhulka ayaa muhiim u noqon doona bixinta kheyraadka muhiimka ah iyo taageeridda fayo-qabka cirbixiyeennada.

Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo (FAQ):

S: Maxay ahaayeen ujeedooyinka aasaasiga ah ee Mushaharka Tijaabada Nafleyda (BEP) ee howlgalka Chang'e-4 ee Shiinaha?

J: BEP waxa ay ujeedadeedu ahayd in ay sahamiso suurtogalnimada in ay dhirta ku koraan dayaxa oo ay qiimeeyaan awooda ay u leeyihiin in ay ku koraan jawiga dayaxa ee adag.

S: Waa kuwee hay’adaha ka qayb qaatay samaynta daraasada ku saabsan beeraha dayaxa?

J: Daraasadu waxay ku lug lahayd saynisyahano ka socda Xarunta Sahminta Hawada iyo Kulliyadda Injineerinka Hawada ee Jaamacadda Chongqing, Jaamacadda Sayniska Elektarooniga ah iyo Teknolojiyadda Shiinaha, iyo Shaybaarka Biology-ga Hawada Sare ee Akadeemiyada Shiinaha ee Sayniska Beeraha ee Chengdu.

S: Waa maxay faa'iidooyinka ka iman kara dhirta ku koraya dayaxa iyo deegaanka Martian?

J: Ka sokow bixinta ilo cunto oo waara, dhirta koraan waxay gacan ka geysan kartaa nidaaminta jawiga iyagoo ka saaraya kaarboon laba ogsaydh oo soo saara ogsijiinta. Waxay kaloo gacan ka geystaan ​​dib-u-warshadaynta qashinka waxayna gacan ka geystaan ​​fayo-qabka guud ee cirbixiyeennada.

S: Sidee bay nidaamyada bioregenerative uga duwan yihiin kantaroolka deegaanka ee caadiga ah iyo hababka taageerada nolosha?

J: Nidaamyada bioregenerative waxay dib isu buuxin karaan waqti ka dib, halka nidaamyada caadiga ah ay ku tiirsan yihiin qaybaha farsamada ee u baahan beddelaad joogta ah.

S: Waa maxay korriinka guusha leh ee dhirta ee dayaxa ka dhigan tahay sahaminta hawada mustaqbalka?

J: Waxay albaabka u furaysaa horumarinta nidaamyada beeraha waara ee hawlgallada mustaqbalka, hubinta helitaanka khayraadka lagama maarmaanka ah iyo taageeridda wanaagga muddada dheer ee cirbixiyeennada.