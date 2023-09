Horumarka iyo Tixgelinta Anshaxa ee Tafatirka Hiddaha ee Daawada

Tafatirka hidda-wadaha, beer-goynta caafimaadka, ayaa ahayd diiradda koowaad ee fadhigii muhiimka ahaa ee Dr. Tamara Sunbul, oo cinwaan looga dhigay "Waqti Cusub oo Daawada: Baadhista Dijital ah iyo Daaweynta." Dr. Sunbul, oo ah agaasimaha caafimaadka ee Informatics Clinical ee Johns Hopkins Aramco Healthcare, ayaa carrabka ku adkeeyay suurtagalnimada genotyping iyo ku tiirsanaanta xog ururinta waqti ka dib.

Ujeedada tignoolajiyada dhijitaalka ah, sida tafatirka hidda-socodka, waa in la ogaado cilladaha aan caadiga ahayn ee keeni kara kala duwanaansho natiijooyinka marka la qorayo daawooyinka. Dr. Sunbul wuxuu sharxay in shakhsiyaadka ay si kala duwan uga falcelin karaan isla daawadu, iyagoo muujinaya baahida loo qabo ogaanshaha saxda ah iyo hababka daaweynta.

Mid ka mid ah horumarka ugu muhiimsan ee tafatirka hidda-wadaha waa CRISPR-Cas9, oo sidoo kale loo yaqaan "maqas hidde-sidaha." Tignoolajiyadani waxay si sax ah u gooysaa taxanaha DNA-da goobo gaar ah, taasoo u oggolaanaysa in la tirtiro ama la geliyo taxanaha hiddo-wadaha ee wax ka beddelaya saldhigga DNA-ga. Iyadoo CRISPR ay markii hore heshay codsiyada beeraha iyo tamarta noolaha, Dr. Sunbul ayaa la wadaagay kartideeda ku saabsan ogaanshaha dhijitaalka ah iyo daaweynta.

Dhinaca ogaanshaha dhijitaalka ah, habab cusub sida SHERLOCK iyo DETECTR ayaa soo baxay. Hababkani waxay adeegsadaan tafatirka hidda-sidaha si ay awood ugu yeeshaan ogaanshaha degdegga ah ee cudurrada faafa sida COVID-19. Intaa waxaa dheer, tafatirka hidda-sidaha waxaa lagu daraa hababka daahfurka daroogada ee shirkadaha sida Atomwise, Deep Genomics, iyo Valo.

Intaa waxaa dheer, tafatirka hidda-socodka ayaa door muhiim ah ka ciyaara horumarinta unugyada iyo daaweynta hidda-wadaha ee xaalado kala duwan. Tan waxaa ku jira xanuunada dhiiga sida thalassaemia, cudurka unugga sickle, iyo hemophilia, iyo sidoo kale xaaladaha sida Down syndrome-ka, indho la'aanta dhaxalka ah, cystic fibrosis, dystrophy muruqa Duchenne, iyo cudurka Huntington. Iyadoo la adeegsanayo CRISPR, waxay suurtogal noqotay in dib loo habeeyo habka difaaca bukaanka si loo bar-tilmaameedsado kansarkooda, caabuqyada (sida HIV, COVID-19, hargabka, Duumada, Zika, iyo iska caabbinta antibiyootigga), iyo cudurrada daba-dheer sida hypercholesterolemia iyo nooca 1 macaanka.

In kasta oo ay jiraan horumarkan cajiibka ah, tixgalinta anshaxa, sharciga, iyo sayniska ayaa weli ah lama huraan. Dr. Sunbul waxa uu tilmaamay in tafatirka hidda-sidaha khaldan ay keeni karto cawaaqib xumo, isagoo carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo taxaddar iyo saxnaan. Intaa waxaa dheer, tafatirka hidda-wadaha waxa ay awood u leedahay in ay saameyn ku yeelato jiilalka mustaqbalka, maadaama isbeddellada aan laga laaban karin la gudbin karo. Sidaa darteed, doodo dhammaystiran oo ku saabsan saamaynta anshaxeed ee tafatirka hidda-wadaha ayaa lagama maarmaan u ah in la hubiyo ku-dhaqanka mas'uulka ah iyo ilaalinta wanaagga shakhsiyaadka iyo bulshada guud ahaan.

