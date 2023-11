By

Qoondeeyayaasha Aqalka ayaa dhawaan soo saaray warbixin si faahfaahsan uga hadlaysa sharciga kharashaadka ganacsiga, cadaalada, iyo sayniska (CJS) ee sanad xisaabeedka 2024, kaas oo ay ku jirto miisaaniyad dhan $25.366 bilyan oo NASA ah. Kala duwanaansho weyn oo ka timid sharciga Senate-ka, warbixinta Aqalka ayaa bixisa maalgelin buuxda oo dhan $949.3 milyan barnaamijka NASA ee Mars Sample Return (MSR), hubinta muunadda soo celinta dhul-beereedka iyo soo celinta hawlgallada orbiter-ka ee la bilaabay 2030.

In kasta oo warbixinta Aqalka ay si buuxda u taageerto barnaamijka MSR, haddana waxay hakisay qorshayaashii NASA ee iskaashiga hawlgalka Mars Yurub. Warbixintu waxay si cad u sheegtay in aanay taageersanayn maalgelinta la codsaday ee Rosalind Franklin ExoMars rover, taas oo tixraacaysa taageerada NASA ee la soo jeediyay ee hawlgalka Wakaaladda Hawada Yurub. Go'aankan ayaa yimid ka dib markii wakaaladda hawada sare ee Yurub ay joojisay wadashaqeyntii ay la lahayd Ruushka sannadkii hore.

Warbixinta Golaha waxa ay aqoonsan tahay natiijada la sugayo ee Guddiga Madaxa Banaan ee Dib u Eegista, kaas oo soo gabagabeeyey shaqadiisa Sebtembar. Guddigu waxay soo gabagabeeyeen in ay jirto fursada ugu yar ee MSR ay ku joogi karto kharashka iyo jadwalka, iyaga oo ku qiyaasay in barnaamijku ku kacayo inta u dhaxaysa $8 bilyan iyo $11 bilyan. Kharashkani waxa uu ka badan yahay $5.3 bilyan oo lagu sheegay warbixinta golaha guurtida, taas oo muujinaysa faraqa u dhexeeya labada sharci.

Iyadoo sharciga Aqalka uu si weyn u maalgeliyo MSR, wuxuu yareynayaa maalgelinta barnaamijyada kale ee NASA. Hindise-sharciyeedka Aqalka ayaa wax yar u kordhiya miisaaniyadda barnaamijyada sayniska ee NASA ilaa $7.38 bilyan, marka la barbar dhigo biilka Senate-ka ee $7.341 bilyan. Si kastaba ha ahaatee, sharciga aqalka ayaa hoos u dhigaya maalgelinta sayniska dhulka, astrophysics, heliophysics, iyo cilmiga bayoolojiga iyo jidhka marka la barbar dhigo sharciga golaha guurtida.

Intaa waxaa dheer, sharciga aqalka wuxuu bixiyaa luqad gaar ah oo ku saabsan meesha laga helayo tas-hiilaadka muunadaha MSR. Waxay ku hagaysaa NASA inay mudnaanta siiso u dhawaanshaha curiyaha hadda iyadoo la dhigayo xarunta meel 30 mayl (50 kiiloomitir) u jirta Xarunta Sare ee Johnson, halkaasoo xarunta hadda ku taal. NASA ayaa wali dooran goobta suurtagalka ah ee xarunta helitaanka laakiin waxay xoojisay baahida loo qabo qiimaynta Heerka Biosafety 4 iyo suurtogalnimada isticmaalka xarun dawladeed oo jirta.

Isku soo wada duuboo, warbixinta qoondeeyayaasha Aqalka ayaa bixisa aragti gaar ah iyagoo si buuxda u maalgeliya barnaamijka dhibban ee MSR iyadoo laga weecanayo sharciga Senetka iyadoo la joojinayo la shaqeynta howlgalka Mars Yurub. Go'aamada lagu gaaray warbixinta Aqalka ayaa si weyn u saameyn doona barnaamijyada NASA iyo himilooyinka mustaqbalka.

FAQ

Waa maxay muunada Mars soo celinta?

Barnaamijka Soo-celinta Muunaha Mars waa hindise ay NASA ku doonayso in ay muunado ka soo ururiso oogada Martian oo ay dib ugu celiso Dhulka si loo baaro. Waxay ujeedadeedu tahay inay bixiso aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan taariikhda juqraafiga meeraha iyo calaamadaha suurtagalka ah ee nolosha hore ama hadda.

Waa maxay howlgalka Mars Yurub ee ay NASA qorsheyneysay inay la kaashato?

Hawlgalka Mars ee Yurub, oo loo yaqaan Rosalind Franklin ExoMars rover, waa mashruuc ay hoggaaminayso Wakaaladda Hawada Yurub (ESA). Hawlgalku waxa uu ku lug leeyahay in rover loo diro Mars si uu u raadiyo calaamadihii noloshii hore ama hadda iyo in uu daraaseeyo deegaanka meeraha.

Waa maxay raadka ay leedahay in si buuxda loo maalgeliyo barnaamijka Soo celinta Muunada Mars?

Si buuxda u maalgelinta barnaamijka soo celinta muunada Mars waxay hubisaa in muunada soo celinta dhulka iyo soo celinta dhulku ay bilaabmi doonaan 2030. Maalgelintan ayaa u sahlaysa NASA in ay sii wado sahaminta Mars, ururin muunado qiimo leh, oo ay suurtogal tahay in ay samayso sahan cusub oo ku saabsan meeraha.

Waa maxay sababta warbixinta Aqalka ay u joojisay wadashaqeyntii howlgalka Mars ee Yurub?

Warbixinta Aqalka ayaa go'aansatey in aysan taageerin maalgelinta NASA ee Rosalind Franklin ExoMars rover sababtoo ah Wakaaladda Hawada Yurub oo joojisay wadashaqeyntii Ruushka. Go'aankani wuxuu ka tarjumayaa caqabadaha iyo caqabadaha ku lug leh iskaashiga caalamiga ah ee sahaminta hawada sare.