Batroolka Skull ee laga soo bilaabo 50 milyan oo sano ka hor wuxuu bixiyaa aragti cusub oo ku saabsan Kobcinta Fiidmeerta Hore

Lafoofka madaxa ee fiidmeerta oo ku dhow 50 milyan oo sano, ayaa laga helay god ku yaal dalka Faransiiska. Helitaankani waxa uu iftiiminayaa horumarkii hore ee dahsoonaa ee fiidmeerta. Fiidmeerta waxay leeyihiin mid ka mid ah diiwaannada fosil ee ugu liita ee naasleyda, taasoo ka dhigaysa mid adag in la go'aamiyo goorta ugu horreysay ee ay bilaabeen duulista ama qulqulka godadka, iyo sidoo kale marka ay horumariyaan awooddooda qaylo-dhaaneed ee gaarka ah. Dhakada fiidmeerta, oo ka tirsan noocyada dabar go'ay ee Vielasia sigei, ayaa ka mid ahaa 23 qof oo la fosil ah oo laga helay godka.

Fossils hore ee fiidmeerta ayaa inta badan kala jajaban ama si buuxda u fidsan, taas oo adkaynaysa in la barto jidhkooda saddex-geesoodka ah iyo in la go'aamiyo haddii ay isticmaaleen echolocation. Si kastaba ha ahaatee, madaxa Vielasia sigei ayaa si fiican loogu ilaaliyay dhagax nuurad ah, iyada oo la ilaalinayo qaabkeeda asalka ah. Tani waxay u ogolaatay saynisyahano inay daraasad ku sameeyaan dhegta gudaha oo ay barbar dhigaan fiidmeerta casriga ah. Natiijooyinku waxay soo jeedinayaan in fiidmeerta qadiimiga ah ay u badan tahay inay adeegsatay echolocation, taasoo si fiican uga horraysa nibiriga marka la eego horumarinta awooddan. Kahor daah-furkan, saynis-yahannadu waxay ahaayeen qaar hubanti ah oo ku saabsan qaylo-dhaanta qoysaska fiidmeerta casriga ah.

Fiidmeerta Vielasia sigei waxay ahayd nooc yar oo godad ku hoydaan, dhererkeeduna wuxuu ahaa 1.8cm oo keliya. Tani waxay burinaysaa malo-awaal hore oo ahaa in fiidmeerta hore ay ku noolaayeen geedaha hareeraha harooyinka iyo kaymaha. Xasiloonida degaannada godadku waxay u badan tahay inay siisay gabbaad inta lagu jiro isbeddellada heerkulka isbeddelaya ee xilligii Eocene ee hore.

In kasta oo daahfurkani aanu si dhab ah u xallinayn doodda ku saabsan qaylo-dhaanta fiidmeerta hore, waxay bixinaysaa caddayn soo jiidasho leh. Waxa kale oo ay u adeegtaa sidii dhiirigelin loogu talagalay sahaminta dheeraadka ah ee diiwaanka fosilka si loo helo fikrado badan oo ku saabsan horumarka fiidmeerta iyo sifooyinkooda gaarka ah.

