Qaab-dhismeedka Qoryaha ee ugu da'da weyn ee La Helay: Ilbaxnimo Hormarsan oo Awooweyaal?

Khubarada qadiimiga ah ayaa dhawaan sameeyay daahfur cusub: qaab dhismeedka alwaax ee ugu da'da weyn ee abid la helo, oo soo jiray ku dhawaad ​​nus milyan sano. Natiijooyinkani waxay soo jeedinayaan in awoowayaasheen ay aad uga hormareen sidii hore loo rumaysan yahay. Qaab dhismeedka cajiibka ah ayaa laga helay Falls Kalambo ee Zambia, una dhow xudduudda Tansaaniya, waana mid si gaar ah loo ilaaliyo. Waxa la rumaysan yahay in ay tahay madal, jid-socod, ama guri kor loo qaaday oo qaraabadeenna ka ilaalin jiray biyaha.

Alwaaxdu waxay sitaa calaamado gooyay, taas oo muujinaysa in qalabkii hore loo isticmaalay in lagu daro laba qori oo waaweyn si loo abuuro qaabdhismeedka. Waxa kale oo goobtaas laga helay qalab alwaax ah oo ay ka mid yihiin jeex iyo ul wax lagu qodo marka laga soo tago gogasha alwaaxa. Daahfurkan ayaa caqabad ku ah fikradda ah in awoowayaasheen ay kaliya u isticmaali jireen alwaax arrimo xaddidan sida in la bilaabo dabka ama ugaarsiga.

Larry Barham, oo ah qoraaga hormuudka ka ah cilmi-baarista iyo cilmi-baarista qadiimiga ah ee Jaamacadda Liverpool, ayaa sheegay in natiijadani ay wax ka beddeshay fikradda uu ka qabay awoowayaasheena. Waxay muujisay inay awood u leeyihiin inay beddelaan agagaarkooda oo ay abuuraan wax cusub. Barham waxa uu aaminsan yahay in tani ay muujinayso heer sare oo fekerka aan la taaban karin iyo suurtogalnimada xitaa xirfadaha luqadda.

Qaab-dhismeedku waxa uu ahaa fursad la helay intii lagu jiray qodistii 2019 meel u dhow wabiga Kalambo, oo ka sarreeya biyo-dhac gaadhaya 235 mitir. Heerarka sare ee biyaha ee dhicitaanada ayaa la rumeysan yahay inay ilaalinayeen qaab dhismeedka alwaax qarniyo badan. Cilmi-baadhisyo ku lug leh alwaax qadiimi ah waa naadir sababtoo ah waxay u janjeertaa inay qudhunto iyada oo aan raad badan uga tagin jiilalka mustaqbalka.

Si loo si sax ah u go'aamiyo da'da qaabdhismeedka, cilmi-baarayaashu waxay adeegsadeen hab cusub oo loo yaqaan 'luminescence dating', kaas oo cabbiraya markii ugu dambeysay ee macdanta ay soo gaarto iftiinka qorraxda. Tani waxay daaha ka qaaday in qaabdhismeedku uu yahay ugu yaraan 476,000 oo sano, ka hor horumarka Homo sapiens. Fossils ee Homo heidelbergensis, qaraabo bini'aadam ah, ayaa laga helay gobolka, kuwaas oo u dhexeeya 700,000 ilaa 200,000 sano.

Daah-furka ayaa caqabad ku ah aaminsanaanta jirta ee ah in awoowayaasha biniaadmigu ay ahaayeen reer guuraa. Halka uu dhismuhu ku yaal meel u dhow biyo-dhacyada, taas oo bixisa il biyo ah oo lagu kalsoonaan karo, waxay soo jeedinaysaa in laga yaabo inay u adeegtay sidii guri joogto ah. Si kastaba ha ahaatee, mala-awaalkan weli lama xaqiijin waxaana loo baahan yahay cilmi-baaris dheeraad ah.

Guud ahaan, helitaan cajiib ah ayaa muujinaysa awoodaha iyo xariifnimada awoowayaasheen. Waxay bixisaa caddaynta fakarkooda horumarsan, awoodaha qorshaynta, iyo abuurista qaabab aan hore loo arag. Daah-furku waxa uu dhalinayaa su'aalo soo jiidasho leh oo ku saabsan horumarinta ilbaxnimooyinka hore waxana ay muujinaysaa baahida loo qabo sahaminta dheeraadka ah iyo daraasaadka fogaantayada.

