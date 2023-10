By

Cilmi-baadhis taariikhi ah, saynis-yahannadu waxay sameeyeen daahfur cajiib ah oo ku saabsan hummaagga dhulka - lakabka u dhexeeya qolofka iyo xudunta. Waxa soo baxday in cagahayaga hoostooda uu yaallo kayd biyo ah oo aad u weyn, oo la barbar dhigi kara badaha Baasifigga, Atlantiga, iyo badaha Hindiya oo la isku daray.

Si ka duwan biyaha dareeraha ah ee aan naqaanno oogada dhulka, biyahani waxa lagu kaydiyaa qaab aoniska gudaha kirismaska ​​gudaha gogosha. Helitaankan ayaa caqabad ku ah aaminaadda muddada dheer la aaminsanaa ee ah in gogosha sare iyo kuwa hoose aysan biyo lahayn. Waxay soo jeedinaysaa in aagga kala-guurka ee u dhexeeya, oo ku yaal qiyaastii 255-410 mayl dhulka hoostiisa, uu dhab ahaantii qoyan yahay.

Cilmi-baadhayaashu waxay sameeyeen tijaabooyin ku saabsan dhagaxyada matalaya aagga kala-guurka ee mantle. Markay fiiriyeen heerarka viscosity ee dhagaxyadan, waxay heleen xiriir la leh heerarka la qiyaasay ee gogosha. Tani waxay muujinaysaa in aagga ku-meel-gaadhka ah uu runtii ka kooban yahay biyo.

Intaa waxaa dheer, cilmi-baaristu waxay soo jeedinaysaa in dhulku uu "qoyan karo dhammaan jidka ilaa xudunta." Waxa la soo jeediyay in gogosha lafteedu ay awood u leedahay in ay biyo ku soo saarto fal-celin kiimikaad, halkii ay ku tiirsanaan lahayd oo keliya isku dhacyada jilayaasha barafku inta lagu jiro taariikhda hore ee meeraha.

Muujinta nidaamkan baaxada leh ee biyaha dhulka hoostiisa mara waxa uu leeyahay saamayn ka baxsan meereheena. Waxay kor u qaadaysaa suurtogalnimada in maydadka kale ee samada, oo ay ku jiraan meerayaasha ka baxsan qoraxda, ay sidoo kale ku xiri karaan badaha qarsoon ee ku dhex jira gogoshooda.

Joogitaanka biyaha qoto dheer ee gudaha dhulka dhexdiisa waxay leedahay cawaaqib ka dhalan kara dhaqdhaqaaqa seismic. Marka ay biyuhu ka baxsadaan crystals, waxa laga yaabaa in ay abuuraan cadaadis aad u weyn, ugu dambayntiina waxa ay kiciyaan dhulgariir ka soo bilow boqolaal mayl ka hooseeya dusha sare. Tani waxay iftiiminaysaa iftiin cusub oo ku saabsan asalka dahsoon ee dhacdooyinka seismic qaarkood.

Inkastoo natiijooyinkan cajiibka ah ay jiraan, bulshada cilmi-nafsiga ayaa weli hubin halka ay ka yimaadeen iyo tirada biyaha ee meeraheena. Doodda socota waxay muujineysaa kakanaanta kobaca Dhulka iyo ku-xirnaanta ay u leedahay fahamka jilayaasha kale ee samada.

FAQ:

S: Halkee laga helay biyaha daraasadda?

J: Biyaha waxa laga helaa gogosha, lakabka u dhexeeya qolofta dhulka iyo xudunta u ah.

S: Sidee loo kaydiyaa biyaha?

J: Biyaha waxa lagu kaydiyaa crystals sida ions halkii ay ahaan lahaayeen qaab dareere ah.

S: Waa maxay saamaynta uu daahfurku ku leeyahay hawlaha seismic?

J: Ka sii daynta biyaha kiristaalo waxa ay dhalin kartaa dhulgariir ka hooseeya oogada dhulka.

S: Miyay meerayaasha kale biyo ku qarsan karaan maradooda?

J: Haa, waa suurtogal in jidhadhka kale ee samada, oo ay ku jiraan meerayaasha ka baxsan qoraxda, ay sidoo kale ku jiraan badaha qarsoon oo ku dhex jira gogoshooda.

S: Halkeen ka heli karaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan mawduucan?

J: Haa, waa suurtogal in jidhadhka kale ee samada, oo ay ku jiraan meerayaasha ka baxsan qoraxda, ay sidoo kale ku jiraan badaha qarsoon oo ku dhex jira gogoshooda.