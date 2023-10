Helitaanka Cusub ayaa ku sugaya NASA's Space Telescope

By

NASA's soo socota ee Nancy Grace Roman Telescope, oo sidoo kale loo yaqaan Roman, ayaa diyaar u ah in ay wax ka beddesho fahamkeena koonka marka ay soo baxdo May 2027. Telescope-kan gees-goynta ah ee hawada sare ayaa u oggolaanaya cirbixiyaasha inay si qoto dheer u galaan wadnaha Jidka Caano si ka badan sidii hore. , daah-furka xog badan oo cusub oo ku saabsan xiddigaha, meerayaasha, godad madow, iyo qaar kale oo badan.

Telescope-ka Roomaanku waxa uu samayn doonaa sahan lagu magacaabo Galactic Bulge Time-Domain Survey, kaas oo ka faa'iidaysan doona aragtidiisa infrared-ka si uu u dhex maro daruuraha cufan ee boodhka iyo gaasta ee sida caadiga ah hor istaaga aragtidayada badhtanka wayn ee Jidka Caano. Isticmaalka iftiinka infrared, kaas oo geli kara caqabadahaas, Roman wuxuu baari doonaa malaayiin xiddigood, la socoshada kala duwanaanta iftiinka ee muujin kara joogitaanka walxaha hortooda maraya.

Iyada oo loo marayo kormeerkeeda muddada-dheer ee meelaha ballaadhan ee cirka, Roman wuxuu wax ku biirin doonaa berrinka astronomy-ka-waqtiga, taas oo u oggolaanaysa saynisyahannada in ay fiiriyaan sida caalamku u kobcayo waqti ka dib. Meeshaan aan la qiyaasi karin waxay siin doontaa cirbixiyayaashu khasnado badan oo fikrado cusub iyo xog kuwaas oo qaabayn doona fahamkayaga cosmos-ka.

Mid ka mid ah farsamooyinka muhiimka ah ee uu isticmaalo Roman waa microlensing, dhacdo uu saadaaliyay aragtida Albert Einstein ee isku-xidhka guud. Farsamadani waxay ka faa'iidaysanaysaa cufisjiidadka "waring" ee wakhtiga hawada sare ee ay sababaan walxo waaweyn. Marka la eego qalooca iftiinka marka uu dhex marayo dagaalkan, Roman wuxuu ogaan karaa isbeddelka daqiiqadaha ee dhalaalka, sida marka meere uu madoobaado xiddigta dambe. Habkani waxa uu awood u siin doonaa aqoonsiga exoplanets fog, oo suurtogal ah in uu dejiyo diiwaanno cusub meeraha ka baxsan qoraxda ee la helay ilaa hadda.

FAQ:

S: Sidee buu Telescope-ka Roomaanku kor ugu qaadi doonaa fahamkayaga caalamka?

J: Telescope-ka Roomaanku waxa uu bixin doonaa aragtiyo aan hore loo arag oo ku saabsan xarunta Jidka Caano, waxana uu u oggolaanayaa in la ogaado walxaha kala duwan ee samada, oo ay ku jiraan xiddigaha, meerayaasha, baraf baraf ah, iyo xitaa godadka madow ee go'doonsan.

S: Waa maxay xidigiska wakhtiga-domain?

J: Xidigiska-Waqtiga-Domain-ka waxa ku jira in la barto sida caalamku isu beddelo wakhti ka dib iyadoo lala socdo meelo ballaadhan oo cirka ah muddo dheer. U fiirsashada Roman-ka ee muddada-dheer ayaa wax weyn ku soo kordhin doonta goobtan.

S: Sidee buu u shaqeeyaa microlensing?

J: Microlensing waxay ka faa'iidaysanaysaa saamaynta cufisjiidka ee walxaha waaweyn ee iftiinka. Marka la eego qallooca ay sababaan walxahan, Roman waxa uu ogaan karaa isbeddellada dahsoon ee dhalaalka, taas oo awood u siinaysa in la helo exoplanets fog iyo dhacdooyinka kale ee cirka.

Daahfurka Telescope-ka Roomaanka ee NASA waxa uu ballan-qaadayaa in uu furayo daah-furyo badan oo cusub iyo in aanu sii qoto dheerayno fahamkayaga caalamka. Iyada oo leh awooddeeda horumarsan iyo farsamooyin cusub, Roman waxa uu diyaar u yahay in uu dib u qaabeeyo beerta xiddigiska oo uu muujiyo siraha daaraddayada cosmic.

