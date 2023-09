Shirkadda Biotech Light Bio waxay horumarisaa Petunias oo dhalaalaysa hidde ahaan

By

Shirkad bayoolajiga ah oo lagu magacaabo Light Bio ayaa ogolaansho ka heshay Waaxda Beeraha ee Maraykanka inay ku iibiso petunias hidde ahaan loo farsameeyay ee dhalaalaysa gudaha Maraykanka. Petunias-yadani waxay soo saaraan iftiin cagaaran neon habeenkii, taas oo ay ugu wacan tahay ku darista DNA-da ee boqoshaada bioluminescent ee loo yaqaan Neonothopanus nambi. Shirkaddu waxa ay qorshaynaysaa in ay bilowdo dhoofinta dhirta horaanta sanadka 2024-ka.

Bioluminescence waa habka ay nooluhu u soo saaraan iftiinka iyada oo loo marayo fal-celinta ogsajiinta iyo walaxda loo yaqaan luciferin, oo ay fududayso enzim loo yaqaan luciferase. Halka bioluminescence laga helo ku dhawaad ​​1,500 nooc, si liidata looma fahmo noolaha badankooda marka laga reebo bakteeriyada. 2018, saynisyahannadu waxay aqoonsadeen enzymes-yada gaarka ah ee Neonothopanus nambi ee u oggolaanaya inay iftiimiso iftiinka.

Isku dayada kale ee lagu abuurayo dhirta dhalaalaysa waagii hore ayaa ku lug lahaa in lagu buufiyo dhirta kiimikaad laga helay duqsigu ama wax ka beddelka dhirta hidde-sidaha bakteeriyada bayoluminescent. Si kastaba ha ahaatee, hababkani waxay lahaayeen xaddidaadyo, sida baahida loo qabo daweyn khaas ah ama soo saarida iftiin yar.

Horumarka ay samaysay Light Bio waxay ku lug leedahay helitaanka dariiqa bioluminescence fangas kaas oo la isku dubaridi karo nidaamka dheef-shiid kiimikaadka ee dhirta. Dariiqan waxa ku jira molecule loo yaqaan caffeic acid, kaas oo ku badan dhirta, iyo afar enzymes oo kala duwan oo u beddela luciferin. Dhirta soo baxdaa waxay u dhalaalaysaa si ka sii dhalaal badan isku dayadii hore waxayna siidaayaan iftiin inta lagu jiro meertada nolosha oo dhan.

In kasta oo walaac laga muujiyey khataraha deegaanka ee ka iman kara dhirta dhalaalaysa ee hidde ahaan loo farsameeyey, Light Bio waxa ay wax ka qabatay walaacyadaas iyada oo sheegtay in dhirtu ugu horrayn lagu beeri doono deegaannada la kontoroolo sida guryaha, meheradaha, iyo beeraha dhirta halkaas oo nalka macmalka ahi uu ka sarreeyo iftiinka. dhirtu sii dayso.

Light Bio waxa ay qorshaynaysaa in ay marka hore ku iibiso petunias online ka ah siidaynta xadidan, iyada oo qorshaynaysa in lagu balaadhiyo xanaanooyinka iyo xarumaha beerta mustaqbalka. Shirkaddu waxa kale oo ay rabta in ay horumariso noocyo badan oo dhirta qurxinta ah oo ay ka dhigto mid sii iftiimaya.

Ilo:

– Maqaalka isha asalka ah.