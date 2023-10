Shaqsiga Pando: Dhageysiga Giant-ga Gariiraya

By

Qadiimiga iyo baaxadda, Pando, oo ah hal geed oo leh 47,000 afkoda oo ka soo baxa nidaamka xididka la wadaago in ka badan 100 acres ee Utah, waa mid ka mid ah noolaha ugu weyn ee Dunida. Iyada oo leh taariikh ay suurtogal tahay in ay gaadho 12,000 oo sano, aspen-gariirkan weyn waxa uu urursaday in ka badan 6,000 metrik ton oo nolosha ah. Hadda, iyada oo loo mahadcelinayo cajaladaha la sii daayay sannadkan, waxaan haysanaa fursad aan ku dhegeysanno geedkan quruxda badan si aan weligeed suurtagal ahayn.

Farshaxanistaha codka leh ee Jeff Rice, oo ay ku casumeen saaxiibada Pando, waxa uu dhigay taleefoonka hydrophone gudaha meel bannaan oo ku taal saldhigga laanta oo u daa in ay gaadho ilaa xididdada geedka. Isaga oo la yaabban, waxa uu maqlay dhawaq yar oo kor u kacay intii ay duufaantu socotay, isaga oo qabsaday sawaxan hoose oo naxdin leh. Dhawaaqa, sida ay Rice u sharaxday, waa natiijada malaayiinka caleenta ah ee gariiraya geedka, dhex mara laamaha, dhulkana gala.

Isticmaalka cajaladahaan, saaxiibada Pando waxay ku tala jiraan inay isticmaalaan codka si ay u sawiraan shabakada adag ee xididada hoostiisa. Lance Oditt, aasaasaha saaxiibada Pando, wuxuu arkaa awooda codka si aan loo bixin waayo-aragnimada maqalka ee quruxda badan iyo xiisaha leh laakiin sidoo kale inay bixiso macluumaad qiimo leh oo ku saabsan caafimaadka Pando iyo deegaanka ku hareeraysan. Dhawaaqyadani waxay u adeegaan sidii diiwaanka kala duwanaanshiyaha noolaha deegaanka, iyagoo bixinaya gundhig lagu cabbiri karo isbeddellada deegaanka.

Habkan cusub ee fahamka Pando waxa laga yaabaa inay kaa caawiso iftiiminta dhinacyada kala duwan ee qofkan qadiimiga ah. Iyada oo loo marayo xogta la soo ururiyey, daraasado dheeraad ah ayaa lagu samayn karaa dhaqdhaqaaqa biyaha, xiriirka ka dhexeeya qaybaha laanta, cayayaanka cayayaanka, iyo qoto dheer ee xididka. Baadhitaanadani waxay ujeedadoodu tahay inay muujiyaan wax badan oo ku saabsan nidaamka deegaanka ee ku xeeran Pando, kaas oo si isa soo taraya loogu hanjabayo hawlaha bani'aadamka iyo hoos u dhaca ugaarsiga kuwaas oo ilaalinaya dadka herbivore ah.

Duubabka xanbaarsan ee Pando ayaa lagu soo bandhigay shirkii 184-aad ee Jimciyadda Acoustical Society of America, waxayna markhaati ka yihiin muhiimadda ay leedahay in la dhageysto siraha gariirkan weyn ka hor inta aysan lumin.

Ilaha: The Guardian, Friends of Pando