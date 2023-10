Xisbiga Xiddigta Ugu Horeeya ee Rasmiga ah ee Hanle Dark Sky Reserve wuxuu bixiyaa Khibrad Gaar ah oo loogu talagalay Astronomers Amateur

By

Machadka Hindida ee Astrophysics-ka (IIA), oo kaashanaya Waaxda Ilaalinta Duurjoogta, UT Ladakh, ayaa qabanqaabisay xafladdii ugu horreysay ee xiddig rasmi ah oo loogu talagalay cirbixiyeennada khibradda leh. Dhacdadu waxay ka dhacday Hanle Dark Sky Reserve ee bariga Ladakh laga bilaabo Oktoobar 12-15. Hanle, oo hoy u ah Kormeeraha Astronomical Indian, wuxuu bixiyaa cir madaw iyo cimilo qalalan oo ku habboon daawashada walxaha samada.

Kaydka Cirka ee Hanle Dark (HDSR) waxa uu leeyahay mid ka mid ah cirka ugu madaw ee Hindiya waxana uu daboolaa dhul dhan 22 km oo dhexroor ah. Kaydka waxaa u sameeyay UT Ladakh si loo ilaaliyo cirka madaw ee nadiifka ah iyo in la xakameeyo wasakhowga iftiinka ee dadku sameeyay. Kaliya ma taageerto cilmi-baarista astronomical laakiin sidoo kale waxay kor u qaadaysaa dalxiiska xiddigiska waxayna gacan ka geysataa horumarinta dhaqan-dhaqaale ee tuulooyinka maxalliga ah.

Qiyaastii 30 xiddigood oo hiwaayadda ah ayaa ka soo qayb galay xafladda xiddiga, iyagoo keenay telescopes-yadooda iyo kamarado si ay u qabtaan quruxda cirka habeenkii iyada oo aan la faragelinin wasakhowga iftiinka. Ajay Talwar, oo ah khabiir ku takhasusay cilmiga cirbixiyeenada, ayaa muujiyay muhiimada cirku u leeyahay in la daawado walxaha daciifka ah iyo sawiro faahfaahsan. Waxa uu ku nuuxnuuxsaday in dhacdooyinka xiddigiska qaarkood sida Dawn Been ah iyo Iftiinka Zodiacal kaliya laga arki karo Hanle mugdigiisa awgeed.

Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee xafladda xiddiguhu waxay ahayd fursad ay ku marag kacaan oo ay sawiraan iftiinka Zodiacal, taas oo ah iftiinka qorraxda ee daciifka ah oo ku kala firdhiyey boodhka diyaaradda nidaamka qorraxda. Ka-qaybgalayaashu waxay u eegi karaan dhacdadan laba habeen oo isku xigta.

Munaasabadda ayaa soo jiidatay ka qaybgalayaasha meelo kala duwan oo Hindiya ah, oo ay ku jiraan Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, iyo Mumbai. Sudhash Natarajan oo ka tirsan Ururka Astronomical Society ee Bangalore ayaa xusay sida Hanle's Bortle-1 cirka, oo loo qoondeeyay heerka ugu mugdiga ah, uu u oggolaaday inuu arko galaxyo daciif ah oo qarsoon. Waxa uu muujiyay dareenkiisa ku aaddan ku soo laabashada Hanle sannad kasta.

Marka laga soo tago xisbiga xiddigaha, IIA, oo maalgelin ka heshay UT Ladakh, waxay siisay 24 telescopes yar yar dadka tuulooyinka ah ee gudaha kaydka ah waxayna u tababareen safiirada Astronomy. Hindisahani waxa uu ujeedadiisu tahay in laga qayb geliyo oo lagu baro bulshada deegaanka wax ku saabsan xiddigiska iyo in la sii wanaajiyo awoodda dalxiiska xiddigiska ee Hanle.

Agaasimaha IIA, Prof. Annapurni Subramaniam, ayaa muujisay sida ay ugu faraxsan tahay inay la wadaagto cirka gaarka ah ee HDSR dadka xiiseeya cilmiga xiddigiska waxayna bogaadisay tababbarka bulshooyinka maxalliga ah sida Safiirada Astronomy ee dalxiisayaasha.

Isku soo wada duuboo, xafladii ugu horaysay ee xidigta rasmiga ah ee Hanle Dark Sky Reserve waxay siisay cirbixiyeenada hiwaayadda leh fursad ay kula kulmaan cirka mugdiga ah oo ay si faahfaahsan u qabsadaan walxaha samada. Guusha dhacdada ayaa muujisay kartida Hanle oo ah meel la raadiyo oo loogu talagalay dadka xiiseeya cirbixiyeenada ee Hindiya iyo wixii ka dambeeya.

Qeexitaanno:

– Machadka Cilmiga Astrophysics-ka ee Hindiya (IIA): Waa urur cilmi-baadhis ku sameeya qaybaha kala duwan ee cilmiga xiddigiska iyo cilmiga xiddigiska ee Hindiya.

- Waaxda Ilaalinta Duurjoogta, UT Ladakh: Waax mas'uul ka ah ilaalinta iyo ilaalinta duurjoogta ee Territory Union of Ladakh.

– Hanle Dark Sky Reserve (HDSR): Baax dhan 22 km agagaarka Hanle kaas oo loo qoondeeyay kayd samada madow si loo xakameeyo wasakhowga iftiinka loona ilaaliyo mugdiga mugdiga ah ee cilmi-baarista cirbixiyeenka iyo dalxiiska xiddigiska.

– Waaberiga Been-abuurka ah: Waa dhacdo la arkay ka hor waaberiga oo cirku u muuqdo mid iftiimaya inkasta oo aanay qorraxdu weli soo bixin.

- Iftiinka Zodical: Iftiinka qorraxda ee daciifka ah oo ku kala firdhiyey boodhka diyaaradda nidaamka qorraxda, oo lagu arki karo cirka mugdiga ah ka hor waaberiga ama qorrax dhaca ka dib.

- Miisaanka Bortle: Miisaanka nambarada ee cabbira mugdiga cirka habeenkii, iyadoo Bortle-1 uu yahay heerka ugu madaw.

– Danjirayaasha Astronomy: Tuulooyinka ku sugan gudaha Hanle Dark Sky Reserve kuwaas oo loo tababaray inay wax baraan oo ay ku hagaan dalxiisayaasha hawlaha la xidhiidha xiddigiska.

Ilaha: Machadka Hindida ee Astrophysics (IIA), Waaxda Ilaalinta Duurjoogta, UT Ladakh.