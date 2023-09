Diiwaanada Qoryaha Qadiimiga ah ayaa Muujinaya Xirfadaha Horumarin ee Bini'aadamka Hore

Cilmi-baarayaasha qadiimiga ah ayaa Zambia ka helay alwaax qadiimi ah oo caqabad ku ah malo-awaal hore oo ku saabsan awoodaha aadanaha hore. Natiijooyinka, oo lagu daabacay joornaalka Nature, ayaa tilmaamaya in dadka da'da dhagaxa ah ay dhiseen dhismayaal ku dhawaad ​​nus milyan sano ka hor, taas oo muujinaysa heerka garaadka iyo male-awaalka oo aan hore loo aqoon.

Mashruuca cilmi-baarista qoto dheer ee xididdada bini'aadminimada ee Jaamacadda Liverpool ayaa qodday oo falanqaysay alwaaxdii qadiimiga ahaa. Professor Larry Barham, hogaamiyaha mashruuca, ayaa muujiyay in daahfurkani uu bedelay fahamkiisii ​​awoowayaashii hore ee aadanaha. Waxa uu rumaysan yahay in dadkan hore ay ka faa'iidaysteen xirfadahooda iyo hal-abuurkooda si ay u dhisaan wax cusub oo weyn oo alwaax ah.

Cilmi-baadhayaashu waxay sidoo kale heleen qalab alwaax ah oo qadiimi ah, oo ay ku jiraan qoryaha qodista, laakiin daahfurka ugu xiisaha badan ayaa ahaa laba xabbo oo alwaax ah oo isku dhejisan xagal qumman. Qalabka dhagaxa ayaa loo isticmaalay in lagu gooyo guntimaha looxa, taas oo u oggolaanaysa in la isku daro qaab dhismeed. Markii la falanqeeyay lakabyada dhulka ee alwaaxda lagu aasay, kooxdu waxay go'aamisay in uu jiray qiyaastii 476,000 oo sano.

Caddaynta hore ee isticmaalka alwaaxa ee bini'aadamku waxay ku koobnayd samaynta dabka iyo samaynta qalab fudud. Daah-furkaani wuxuu caqabad ku yahay fikradda ah in aadanihii hore ay ku noolaayeen nolol guuranimo oo keliya, waxayna tuseysaa inay awood u leeyihiin dhismo kakan.

Ujeedada dhismayaashan alwaaxdu wali ma cadda. Baaxadda geedaha waxay soo jeedinaysaa in loo isticmaalay in lagu dhiso shay la taaban karo, lagana yaabo in lagu dhiso hoy ama dhismo webi ag yaal oo kalluumaysi. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo aan la helin caddayn dhammaystiran, way adag tahay in la go'aamiyo nooca saxda ah ee dhismayaashan ama noocyada bini'aadmiga ee dhisay iyaga.

Qalabka alwaaxa ah ayaa loo qaaday UK si loo baadho loona xafido. Marka tan la dhammeeyo, waxaa lagu celin doonaa Zambia si loo soo bandhigo. Rajadu waxay tahay in daahfuryadani ay kobcin doonaan ururinta oo ay iftiimin doonaan dhaqanka alwaaxa ee Zambia iyo isdhexgalka qadiimiga ah ee aadanaha ee deegaanka.

Xigasho: BBC News