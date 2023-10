Xaashida Barafka ee Grønland waxa laga yaabaa in ay aad uga adkaysato kulaylka caalamiga ah marka loo eego fikirkii hore

Daraasad cusub oo dhowaan la daabacay ayaa soo jeedinaysa in xaashida barafka ee Greenland laga yaabo inay u adkaysato kulaylka caalamiga ah sidii hore loo rumaysan yahay. Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in barafku uu si tartiib ah uga falceliyo kulaylka bini'aadamka, taas oo macnaheedu yahay in la gooyo gaaska aqalka dhirta lagu koriyo qarniyada soo socda ay ka hortagi karto inay dhalaalto.

Daraasadda oo ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka socda Machadka Potsdam ee Cilmi-baarista Saamaynta Cimilada iyo Jaamacadda Arctic ee Norway, waxay adeegsadeen moodooyinka kombiyuutarada si ay u sawiraan saameynta suurtagalka ah ee xaaladaha heerkulka kala duwan ee xaashida barafka. Waxay ku soo gabagabeeyeen in xitaa haddii heerkulbeegyada halista ah si ku meel gaar ah loo dhaafo, ay weli suurtagal tahay in laga hortago meel cidhiidhi ah oo keeni karta sare u kac heer-badeed oo muhiim ah boqollaal kun oo sano.

Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baarayaashu waxay ku nuuxnuuxsadeen in tani aysan macnaheedu ahayn in dadaallada lagula dagaalamayo isbeddelka cimilada la dejiyo. Waxay sheegeen in yaraynta qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo iyo wax ka qabashada kulaylka caalamiga ahi ay weli tahay mid muhiim ah oo degdeg ah. Daraasadu waxay muujinaysaa muhiimada ay leedahay in la dejiyo heerkulka caalamiga ah oo aan ka badnayn 1.5 darajo Celsius oo ka sarreeya heerarkii hore ee warshadaha si looga hortago dhalaalid kale oo baraf ah.

Jariirada barafka ee Greenland waxa ay dabooshaa 80% jasiirada aduunka ugu wayn waxana ay hadda ka qayb qaadanaysaa kor u kaca heerka badda. Haddii ay si buuxda u dhalaali lahayd, heerarka badaha adduunku waxay kor u kici doonaan ilaa 24 cagood, taasoo ka dhalanaysa cawaaqib xun oo ku wajahan magaalooyinka xeebaha ee adduunka oo dhan.

Daraasadani waxay bixinaysaa rajo ah in haddii tallaabo degdeg ah la qaado si loo dhimo qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo, in xaaladda ugu xun ee baraf jabtay iyo sare u kaca heerka badda ee daran laga fogaan karo. Si kastaba ha ahaatee, wakhtiga dhimista qiiqa qiiqa ayaa ah mid muhiim ah, maadaama daahitaanka in ka badan dhowr qarni uu weli keeni karo sare u kac heer badeed ah.

Gabagabadii, iyadoo daraasaddu ay soo jeedinayso in xaashida barafka ee Greenland laga yaabo inay u adkaysato kulaylka caalamiga ah, waxay hoosta ka xariiqaysaa baahida loo qabo tallaabo degdeg ah si wax looga qabto isbeddelka cimilada iyo in la yareeyo khataraha la xidhiidha dhalaalka barafyada.

Ilo:

- Qoraaga wax ka barta Niklas Boers oo ka socda Machadka Potsdam ee Cilmi-baarista Saamaynta Cimilada ee Jarmalka

- Nils Bochow, oo ah madaxa qoraaga daraasadda iyo cilmi-baadhaha Jaamacadda Arctic ee Norway

- Xarunta Xogta Barafka iyo Barafka Qaranka

- Dabeecadda Joornaalka

- Bryn Hubbard, borofisar ku takhasusay glaciology ee Jaamacadda Aberystwyth ee Wales

