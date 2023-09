Dabacsanaanta Dabeecadu Waxay Fududaysaa Fidinta Xajmiga Degdegga ah ee Dabada Weyn

By

Cilmi-baadhayaal ka socda Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, Jaamacadda California Santa Barbara, iyo Jaamacadda Rochester ayaa daahfuray in dabada-weyn, nooca shimbiraha oo si degdeg ah u ballaarinaysa tirada dadka ku nool Waqooyiga Ameerika, ay ku leedahay guusha ay gaartay. habdhaqanka. Cilmi-baadhayaashu waxay ogaadeen in cawska-dabo-weyni ay kordhiyeen ballaadhka deegaanka oo ay la qabsadeen ku noolaanshaha magaalooyin badan, degaano qallalan, oo ka duwan qaraabadooda ugu dhow, cawska doon-dabo-dabo.

Daraasadda, oo ku saleysan indha-indheynta sayniska muwaadinka ee dhacdooyinka shimbiraha ee u dhexeeya 1979 iyo 2019, ayaa shaaca ka qaaday in gariirada-weyn aysan si fudud ugu dhaqaaqin degaanno cusub oo u dhigma shuruudahooda hore laakiin waxay si firfircoon u balaadhiyeen kala duwanaanshahooda iyagoo beddelaya dookhyada deegaanka. Taa beddelkeeda, jareerooyin doon-dabo leh ayaa kaliya u dhaqaaqay kala qaybintooda in yar oo woqooyi ah iyaga oo ka jawaabaya isbeddelka cimilada.

Cilmi-baadhayaashu waxay sidoo kale baareen doorka hab-dhaqanka ee awoodda grackles-dabo-weyn' inay la qabsadaan degaannada cusub. Waxay ogaadeen in dadka ku nool cirifka kala duwan ay muujiyeen dabacsanaan iyo adkaysi dheeraad ah marka loo eego dadka aan cirifka ahayn. Cilmi-baadhayaashu waxay qiyaasaan in ku-noqoshada ay u oggolaanayso shakhsiyaadka inay xal u helaan caqabadaha ka jira deegaanno cusub, iyada oo isbeddelka dabacsanaanta ee dadweynaha dhexdiisa ay kordhinayso fursadaha ballaarinta guuleysiga.

Natiijooyinku waxay muujinayaan muhiimada dabacsanaanta iyo ku adkaysiga fududaynta fidinta kala duwanaanta degdega ah waxayna soo jeedinayaan in la fahmo sida noocyada sida grackles-dabo-weyn ay ula qabsadaan deegaan cusub ay ku siin karaan fikrado lagu caawinayo noocyada sii yaraanaya inay la qabsadaan isbeddellada deegaanka.

Xigasho: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)