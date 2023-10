Kulaylka Caalamku Waxa Uu Kordhi Karaa Kordhinta Ugaadhsada Coral Reef Predator

Kulaylka caalamiga ahi kuma koobna oo kaliya in uu ka qayb qaato bleaching coral laakiin sidoo kale waxa uu awood u leeyahay in uu kordhiyo tirada dadka taaj-of-qodaxda xiddigoodka, kuwaas oo loo yaqaan ugaadhsadayaasha reefs-ka. Kalluun-xiddigleyaashan, marxaladdooda qaan-gaarnimo, waa ugaarsi la hubo oo cuna reefs-ka shacaab. Si kastaba ha ahaatee, caruur ahaan, waxay u dhaqmaan sidii geedo-gooye waxayna sugaan in ay noolaadaan si ay u soo kabtaan ka hor intaysan noqon ugaarsiga dhogorta.

Saynis yahano ka socda jaamacada Sydney ayaa sameeyay tijaabo si ay u tijaabiyaan iska caabinta kalluun-ka-ciyaarka-qodaxda ee dhallinta si uu u kululeeyo diiqada. Tijaabooyinku waxay ujeedadoodu ahayd in lagu ekaysiiyo xaaladaha kulaylka badda ee keena bleaching coral iyo dhimasho. Kalluunku waxa uu la kulmay mawjadaha kulaylka oo leh heerkul u dhexeeya 28°C ilaa 30°C, waxaanay muujiyeen dulqaad aad u wayn oo loo qabo xaaladaha kulaylka marka loo eego shacaab.

Daraasaddan oo lagu daabacay joornaalka Global Change Biology, ayaa lagu ogaaday in xiddigta kalluun-ku-jirka ah ee dhallinta yar ay awood u leedahay in ay u adkeysato heerkulka sare ilaa 20 maalmood. Iska caabintani waxay ku dhowdahay saddex jeer ka weyn tahay xoogga kulaylka ee keena biliijka shacaab. Natiijooyinka waxay soo jeedinayaan in kulaylka biyaha ay dhab ahaantii faa'iido u yeelan karaan kalluunkan xiddigiska ah. Baaxadda deegaanka burburka shacbiyadda ee ka dhasha bleaching coral iyo dhimashada ayaa u oggolaanaysa in tiradoodu ay korodho wakhti ka dib.

Kulaylka badweynta ayaa khatar toos ah ku ah badbaadada shacaab, iyadoo noocyo kala duwan oo shacaab ah ay ku luminayaan gobollada sida Mediterranean iyo Great Barrier Reef ee Australia oo ay la kulmaan biliij aad u daran. Sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay dawladda Australia, 91% ka mid ah shacaabkii Great Barrier Reef’s corals ayaa waxyeelo ka soo gaadhay biliij ka dib kulaylka xagaaga oo daba dheeraaday.

Gebagebadii, kulaylka caalamiga ahi waxa uu khatar weyn ku yahay reefs-ka shacaabku ma aha oo kaliya in uu biliijyo balse sidoo kale waxa uu kor u qaadayaa fidinta taaj-of-qodax kalluun. Fahamka saamaynta isbeddelka cimiladu ku leeyahay nidaamyada deegaanka badda ayaa muhiim u ah dadaallada ilaalinta.

Ilo:

– Jaamacadda Sydney

– Joornaalka Isbeddelka Caalamiga ah ee Biology