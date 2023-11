Daraasad cusub ayaa daaha ka qaaday dardargelinta kuleyliyaha caalamiga ah ee naxdinta leh

By

Daraasad uu dhawaan sameeyay James Hansen, oo ah saynisyahan caan ah, horena ugu ololeeya wacyigelinta isbeddelka cimilada, ayaa daaha ka qaaday natiijooyin murugo leh oo la xidhiidha dareenka cimilada dhulka ee isbeddellada ay dadku keeneen. Si ka soo horjeeda qiyaasihii hore, cilmi-baaristu waxay soo jeedinaysaa in kuleyliyaha caalamiga ahi uu si xawli ah u socdo si ka dhaqso badan sidii la filayay. Haddii isbeddellada hadda socda ay sii jiraan, waxaan gaari karnaa heerka heerkulka muhiimka ah ee 1.5 darajo Celsius ee lagu qeexay heshiiska cimilada Paris tobanka sano ee soo socda, iyadoo koror kulul oo 2 darajo Celsius ah la filayo 2050.

Culayska saadaashani way ka badan yihiin filashadayadii hore waxayna saadaalisay mustaqbalka ay ragaadiyeen dhacdooyin cimilo oo soo noqnoqda oo daran, taasoo caqabado aan hore loo arag u keenaya badbaadada aadamaha. Waxa run ahaantii khuseeya ayaa ah in qayb muhiim ah oo ka mid ah kuleyliyaha caalamiga ahi ay durba "ku jiraan dhuumaha" sababtoo ah isticmaalka shidaalka ee joogtada ah. Daraasadu waxay ku doodaysaa in dareenka dhulku u leeyahay saamaynta shidaalka fosilku uu aad uga weyn yahay sidii hore loo mooday, taas oo uga sii daraysa heerka kulaylka caalamiga ah iyo sii xoojisa saamaynta aynu hadda ka hor arkayno.

Marka la eego xaaladda degdegga ah ee cimilada, Hansen iyo kooxdiisa cilmi-baarista waxay u doodaan tallaabo degdeg ah oo ah qaabka canshuurta kaarboonka ee caalamiga ah. Soo jeedintooda waxaa ka mid ah istaraatiijiyad muran badan dhalisay oo loo yaqaan "geoengineering solar." Habkan aan caadiga ahayn waxaa ku jira in si macmal ah loo dhimo heerkulka dhulka iyadoo la isku duro baaruudda jawiga, abuurista gaashaan iftiimaya oo iftiinka qorraxda ka fogeeya meeraha. Iyadoo geoengineering qorraxdu aysan ka maarmin kuwa wax u dhimaya sababo la xiriira khataraha deegaanka ee iman kara, saynis yahanada qaar ayaa ku doodaya in cabirkan aan caadiga ahayn uu yahay mid aan looga maarmin si looga hortago kororka heerkulka masiibada ah.

Cilmi-baadhistan bilawga ah waxay u adeegtaa sidii qaylo-dhaan toos ah, oo dalbanaysa dadaal degdeg ah oo wadajir ah si loola dagaallamo dhibaatada cimilada. Iyadoo dhimista qiiqa sii daaya ay weli tahay muhimadda koowaad, horumarka laga gaaray u gudubka ilaha tamarta kaarboon-la'aanta iyo samaynta habab qiimo jaban oo wax ku ool ah ayaa niyad-jab leh. Sidaa awgeed, faragelinta ku meel gaadhka ah ee maaraynta shucaaca qoraxda ayaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto si loo xaqiijiyo mustaqbal ifaya oo jiilasha soo socda.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo):

S: Kulaylka adduunku miyuu soo dedejinayaa?

J: Haa, sida laga soo xigtay cilmi-baadhis dhawaan uu hogaaminayey James Hansen, kulaylka adduunku wuxuu ku socdaa xawaare ka dhaqso badan sidii hore loo fahmay.

S: Waa maxay heerkulka la saadaaliyay inuu kordho?

J: Daraasadu waxay saadaalisay in dunidu ay dhaafi doonto 1.5 darajo Celsius oo ka sarreeya heerarkii warshadaha ka hor tobanka sano ee soo socda oo ay gaadho koror 2-degree ah 2050.

S: Dunidu ma jebin doontaa heerka 1.5 darajo Celsius?

J: Haa, haddii kulaylka caalamku uu ku sii socdo heerka uu hadda joogo, heerka heerkulbeegga caalamiga ah ee lagu heshiiyey ee 1.5 digrii Celsius ee lagu qeexay heshiiska cimilada Paris waxay u badan tahay in la jebiyo si ka dhakhso badan sidii la filayay.

S: Waa maxay cawaaqibka ka dhalan kara degdega kulaylinta caalamiga ah?

J: Daraasadu waxa ay ka digtay in kulaylka caalamiga ah ee la dadajiyay ay dhalin doonto xaalado cimilo oo aad u daran oo ay caqabado waaweyn ku keenayaan badbaadada aadamaha.

S: Maxaa xal ah oo la soo jeediyay si wax looga qabto dhibaatadan?

J: Cilmi-baadhayaashu waxay ku talinayaan hirgelinta cashuurta kaarboonka caalamiga ah iyo sahaminta kartida geoengineering qoraxda, hab muran leh oo ku lug leh duritaanka sulfur ee jawiga si loo yareeyo heerkulka caalamiga ah.