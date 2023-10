Go'aaminta Horumarka Cyanobacteria: Aragtida Falanqaynta Hiddaha

By

Cyanobacteria, hormoodka ogsijiinta hawada, ayaa door muhiim ah ka ciyaartay qaabaynta taariikhda Dhulka. Fahamka horumarkooda ayaa muhiim u ah daah-furka sheekada nolosha meeraheena. Ilaa dhowaan, 2-methylhopane dufanka fosilka waxaa loo tixgeliyey biomarker la isku halayn karo oo loogu talagalay Cyanobacteria ee sediments qadiimiga ah. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baaris cusub ayaa soo saartay shaki ku saabsan gaar ahaanteeda, maadaama la ogaaday in Alphaproteobacteria ay sidoo kale soo saari karto dufankan.

Koox cilmi-baarayaal caalami ah, oo uu hoggaaminayo Yosuke Hoshino oo ka socda Xarunta Cilmi-baarista Jarmalka ee GFZ ee Geosciences iyo Benjamin Nettersheim oo ka socda MARUM-Center for Marine Environmental Sciences, waxay doonayeen inay daaha ka qaadaan taariikhda korriinka ee hiddo-wadaha mas'uulka ka ah isku-dhafka 2-methylhopane. Marka la baranayo qaybinta iyo kala-duwanaanta hidde-sideyaashan, waxay go'aamin karaan isku halaynta 2-methylhopane sida biomarker.

Natiijooyinkooda, oo lagu daabacay joornaalka Nature Ecology & Evolution, ayaa daaha ka qaaday in hidda-wadaha ka mas'uulka ah wax soo saarka 2-methylhopane, HpnP, uu mar horeba ku jiray awoowaha guud ee Cyanobacteria in ka badan laba bilyan oo sano ka hor. Taas bedelkeeda, Alphaproteobacteria waxay heshay hidde-sidahan qiyaastii 750 milyan oo sano ka hor. Sidaa darteed, 2-methylhopanes ayaa wali u adeegi kara sidii biomarker la isku halayn karo oo loogu talagalay Cyanobacteria oksijiinta soo saarta ee sediments ka dib in ka badan 750 milyan oo sano.

Daraasadani waxay muujinaysaa awoodda falanqaynta hidda-socodka iyadoo lala kaashanayo sedimentology, paleobiology, iyo geochemistry si kor loogu qaado qiimaha ogaanshaha ee biomarkers. Marka la baadho taariikhda koboca ee hidde-sideyaashan, cilmi-baarayaashu waxay sifeyn karaan fahamkayaga hababka deegaanka hore.

FAQ

Waa maxay muhiimadda ay leedahay Cyanobacteria ee taariikhda Dunida?

Cyanobacteria ayaa door muhiim ah ka ciyaartay in ay ka beddesho dhulka jawi ka xor ah ogsijiin una beddelo mid taageerta nolosha adag. Waxay ahaayeen soosaarayaasha aasaasiga ah ee isku dhafka dabiiciga ah iyo ogsijiinta jawiga muddo dheer inta lagu jiro taariikhda hore ee Dunida.

Waa maxay sababta xuubka fosilku muhiim ugu yahay biomarkers ahaan?

Dufannada fosil, sida 2-methylhopane, waxay muujin karaan joogitaanka photosynthesis ee ogsijiinta ee kaydka qadiimiga ah ee juqraafiga. Si ka duwan bakteeriyada dhabta ah, lipids-yadan waxaa lagu keydin karaa dhagaxyada sedimentary malaayiin sano waxayna bixiyaan macluumaad qiimo leh oo ku saabsan hab-nololeedyadii hore.

Waa maxay sababta shakiga looga jiray isku halaynta 2-methylhopane sida biomarker ahaan?

Baadhitaanadii ugu dambeeyay ayaa shaaca ka qaaday in Alphaproteobacteria ay sidoo kale soo saari karto 2-methylhopane, taasoo kor u qaadaysa su'aalaha ku saabsan gaar ahaanta biomarker-ka ee Cyanobacteria. Daraasadani waxay caddaynaysaa taariikhda korriinka ee hiddo-wadaha ku lug leh waxayna xaqiijisaa isku halaynta 2-methylhopane sida biomarker ee Cyanobacteria soo saarta ogsijiinta.

Waa maxay habka cusub ee loo adeegsaday daraasaddan?

Cilmi-baadhayaashu waxay isku daraan falanqaynta hidde-sidaha oo dhammaystiran oo leh falanqaynta saafiga sare ee nadiifka ah si loo go'aamiyo qaybinta hiddo-wadaha mas'uulka ka ah soosaarka 2-methylhopane. Habkani waxa uu bixiyaa faham sax ah oo ku saabsan wakhtiga horumarka iyo hagaajinta xallinta dib-u-dhiska nidaamka deegaanka.