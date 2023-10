Saamaynta Makaanikada ee jimicsigu ku leeyahay korriinka murqaha oo la sahamiyay iyadoo la isticmaalayo jel-ka cusub

Jimicsiga waxaa la og yahay inuu jirkeena u leeyahay faa'iidooyin badan, oo ay ku jiraan samaynta muruqyadeenna kuwa adag oo aad u jilicsan. Si kastaba ha ahaatee, hababka saxda ah ee ka dambeeya geeddi-socodkan ayaa weli ah qarsoodi. Cilmi-baarayaasha MIT waxay soo saareen sarin jimicsi oo gaar ah oo ka samaysan hydrogel taas oo u oggolaanaysa inay bartaan saamaynta farsamaysan ee jimicsiga heer-yar.

Sariirta jel, oo la mid ah cabbirka rubuc, waxay ka kooban tahay qaybo birlab ah oo yaryar. Adigoo isticmaalaya birlab dibadeed oo sariirta hoosteeda ah si aad u dhaqaajiso qaybahan, jeelku waxa loo samayn karaa inuu u lulo sida sariir gariiraya oo kale, isagoo u ekaysiinaya xoogga muruqyada ay la kulmaan wakhtiga jimicsiga. Unugyada murqaha ayaa ku koray jelka, cilmi-baarayaashuna waxay eegayaan sida ay uga jawaabaan jimicsiga farsamada ee uu abuuray gariirada magnetka.

Natiijooyinka bilawga ah waxay muujinayaan in jimicsiga farsamada ee joogtada ah uu sababi karo fiilooyinka muruqa inay u koraan jihada isku dubaridan. Fiilooyinkaan isku toosan iyo kuwa la leyliyo ayaa awood u leh in ay wada qabsadaan. Tani waxay soo jeedinaysaa in jel-ka loo isticmaali karo in lagu hago korriinka fiilooyinka murqaha, taas oo keeni karta abuurista xaashiyo habaysan oo muruqyo adag oo shaqeynaya. Muruqyada noocan oo kale ah waxaa loo isticmaali karaa robots jilicsan ama hagaajinta unugyada dhaawacan.

Dr. Ritu Raman, oo ka socota MIT, waxay rajaynaysaa in goobtan cusubi ay awood u yeelan doonto inay caawiso dib u soo kabashada muruqa ka dib dhaawaca ama yaraynta saamaynta gabowga. Iyadoo si fiican loo fahmo sida xoogagga kala duwan ee farsamada, gaar ahaan jimicsiga, u saameeyaan unugyada muruqyada ee heerka gacanta, cilmi-baarayaashu waxay horumarin karaan habab cusub oo lagu soo celinayo dhaqdhaqaaqa dadka qaba cilladaha mootada waxayna abuuraan robots dabacsan.

Marinka jel, ee loo yaqaan 'MagMA' (Magnetic Matrix Actuation), wuxuu bixiyaa hab aan fiicneyn si loo qaabeeyo fiilooyinka murqaha iyo daraasadda jawaabahooda jimicsiga. Cilmi-baadhayaashu waxay qorsheynayaan inay u adeegsadaan jelkan hal-abuurka leh si ay u daraaseeyaan noocyada kale ee unugyada iyo jawaabta ay ka bixiyaan kicinta farsamada.

Daraasadani waxay soo bandhigaysaa hab cusub oo lagu dhiirigelinayo unugyada muruqa inay isku hagaajiyaan oo isku dubbaridaan koritaankooda iyadoo la adeegsanayo maro jilicsan oo jilicsan. Tani waxay awood u leedahay in ay horumariso injineernimada unugyada murqaha oo ay sii qoto dheeraato fahamkayaga saameynta xoogagga makaanikada ee habdhaqanka unugyada.

(Isha: Tixraaca joornaalka - Brandon Rios, Angel Bu, et al., Farsamaynta barnaamijka anisotropy ee muruqa injineernimada leh ee firfircoonida matrices ka baxsan. Aaladda. DOI: 10.1016/j.device.2023.100097)