Dhalashada meeraha cusub: Caddaynta isku dhaca Planetary ee lagu ogaaday nidaamka Xiddigaha Fog

Cilmi-yaqaannada cirbixiyeenada ayaa laga yaabaa inay ogaadaan natiijada isku dhac weyn oo dhex maray laba meerayaal waaweyn oo qaab xiddigeed fog. Isku dhaca, haddii la xaqiijiyo, waxay siin kartaa fursad gaar ah oo lagu marag furo dhalashada meeraha cusub iyo in la helo fikrado ku saabsan habka sameynta meeraha.

Bishii Disembar 2021, cirbixiyayaashu waxay arkeen xiddig kale oo caadi ah oo qorrax u eg, oo loo yaqaan ASASSN-21qj, oo la kulma liidasho aan caadi ahayn iyo dhalaalid. In kasta oo dhacdooyinkani aanay ahayn kuwo aan caadi ahayn oo sida caadiga ah loo nisbeeyo walxaha u dhexeeya xiddigaha iyo Dhulka, xiddigiye hiwaayad ah oo lagu magacaabo Arttu Sainio ayaa tilmaamay in soo-saarka iftiinka iftiinka ee xiddiggu uu kordhay qiyaastii 4% laba sano iyo badh ka hor dhacdo mugdi ah.

Iyadoo lagu salaynayo indho-indhayntan, cilmi-baarayaashu waxay soo jeedinayaan in liidashada iyo gaabnaanta lagu macnayn karo isku dhac musiibo ah oo u dhexeeya laba meere. Saamaynta waaweyn ee dabeecaddan ayaa la rumeysan yahay inay ku badan tahay marxaladaha ugu dambeeya ee sameynta meeraha waxayna si weyn u saameyn kartaa cabbirrada, halabuurka, iyo wareegyada meerayaasha nidaamka.

Isku dhicii waxa uu soo dayn lahaa tamar aad u badan, isaga oo abuuraya kulayl badan, walxo dhalaalaya oo boqollaal jeer ka weyn meerayaasha asalka ah. Jirkan meere ee la balaadhiyay, ayaa lagu arkay iyadoo la isticmaalayo telescope-ka hawada sare ee WISE ee NASA, si tartiib tartiib ah ayuu u qaboojiyey oo u guray malaayiin sano, taasoo suurtogal ah samaynta meere cusub oo dhamaystiran.

Saameyntu waxay sidoo kale dhalin lahayd burooyin burbur ah, kuwaas oo qaarkood ay uumi lahaayeen oo ay isku ururin lahaayeen barafka iyo kiristaalo dhagaxyada. Tuulooyinkani waxay dhaafi kareen inta u dhaxaysa ASASSN-21qj iyo Earth, taasoo keenaysa in xiddiggu uu yaraado.

Haddii fasiraadda dhacdooyinkani ay tahay mid sax ah, barashada nidaamka xiddigaha waxay ku siin kartaa fikrado qiimo leh oo ku saabsan hababka samaynta meeraha. Marka la eego indho-indhaynta xaddidan ee ilaa hadda la sameeyay, cilmi-baarayaashu waxay ogaadeen in meerayaasha isku dhacay ay ahaayeen dhowr jeer tirada dhulka, oo laga yaabo in la barbar dhigo cabbirka Uranus iyo Neptune. Intaa waxaa dheer, heerkulka jirka ee saameynta ka dib waxaa lagu qiyaasay in uu ahaa qiyaastii 700 ° C, taas oo soo jeedinaysa jiritaanka curiyeyaasha leh kulayl yar, sida biyaha.

Daah-furkaani waxa uu daaqad cusub u furayaa fahamka isku dhaca meeraha iyo dhalashada adduunyo cusub. Markay baranayaan dhacdooyinkan oo kale, saynis yahanadu waxay daaha ka qaadi karaan macluumaadka muhiimka ah ee ku saabsan hababka qaabeeya koonkeena.

Ilo:

– [Isha 1-aad – Ciwaanka Isha 1]

– [Isha 2-aad – Ciwaanka Isha 2]