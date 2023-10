Muuqaal naadir ah: Dayax-madoobaad Qayb ka mid ah Sabtida ayaa Daaha ka qaaday Riwaayadda Dabiiciga ah ee Cirka

By

Dabeecaddu waxay diyaar u tahay inay soo bandhigto bandhig faneedka xiisaha leh Sabtidan, maadaama dayax-madoobaad dhif ah oo soo jiidasho leh uu qarka u saaran yahay inuu soo bandhigo cirka habeenkii. Inta u dhaxaysa 8.35pm iyo 9.53pm, dadka dalka oo dhan waxay heli doonaan fursad ay ku arkaan "qaniinyo" cajiib ah oo laga soo saaray cidhifka hoose ee dayaxa buuxa. Daaqadda 80-daqiiqo ah waxay soo bandhigaysaa waqti qaali ah oo dadka xiiseeya iyo kuwa cirka eegayaa ay si weyn u sugayaan.

Si ka duwan dayax-madoobaadka wadarta ah, halka dayaxu uu si buuxda u daboolay hadhka dhulka, tani waxay noqon doontaa qayb ka mid ah dayax-madoobaad-kaliya qayb ka mid ah oogada dayaxa ayaa la gelin doonaa hooska. Inta lagu jiro bartamaha qorrax-madoobaadka, qiyaastii 9.15 galabnimo, "qaniinyada" waxay noqon doontaa ugu dhawaaqisteeda, iyada oo siinaysa daaweyn muuqaal ah kuwa nasiibka u leh inay daawadaan.

David Moore, oo ah maamulaha Astronomy Ireland, ayaa sharaxaya in dayax-madoobaadku ay yihiin dhacdo naadir ah oo Ireland ka dhacda. "Sida caadiga ah, qofku wuxuu filan karaa in la arko dayax madoobaad labadii sanaba mar, laakiin cimiladayada qallafsan waxay la macno tahay in aan sugno toban sano si aan u aragno," ayuu raaciyay. Si kastaba ha ahaatee, Moore ayaa weli rajo ka qaba fursadaha qof dalka jooga oo goobjoog ka ah dhacdada cosmic, iyadoon loo eegin xaaladaha cimilada.

Xataa iyada oo cirka daruuraha ah wejigeeda, haddana waxaa jirta rajo rajo ah. Muddada 80-daqiiqo ah, waxay u oggolaanaysaa nasasho yar oo daruuraha ah oo muujin kara muuqaalka. Mr. Moore waxa uu dadka kula talinayaa in ay si joogto ah u eegaan cirka shantii daqiiqaba, iyada oo aan loo eegin aragtida bilowga ah. Hase yeeshee, haddii cimiladu la kaashato, wuxuu ku talinayaa in la dhigo alaarmiga 9.15pm-waqtiga ugu wanaagsan ee la daawado "qaniinyada" quruxda badan ee ka muuqan doonta oogada dayaxa.

Frances McCarthy, oo ah bare ka socda Blackrock Castle Observatory ee Cork, ayaa sharaxay in dayaxu uu u muuqan karo wax yar midab ka baxsan inta lagu jiro qorrax-madoobaad. Sida ilayska qorraxdu u maareeyo in uu dhex maro jawiga dhulka oo uu gaadho dayaxa, jawigu waxa uu keenaa hadh “dawakhsan”, isaga oo iftiiminaya midab guduudan oo dayaxa ah. Dhacdadan ayaa laga yaabaa inay soo bandhigto dayax cawl ama casaan khafiif ah leh, taasoo bixisa khibrad muuqaal oo soo jiidasho leh.

Si loo xuso dhacdadan taariikhiga ah, Astronomy Ireland waxa ay qorshaynaysaa in ay qayb ka mid ah dayax-madoobaadka ku soo bandhigto cadad gaar ah oo joornaalkeeda ah. Ururku waxa kale oo uu ku martiqaadaa dadka xiiseeya xiddigiska iyo sawir qaadayaasha si ay ugu biiriyaan sawiradooda ugu wanaagsan ee dayax-madoobaadka, iyaga oo soo qabanaya sixirka xad-dhaafka ah ee ka dhex muuqda samadayada habeenkii.