Cilmi-baarayaal ka tirsan Jaamacadda Qaranka ee Australia (ANU) ayaa dhawaan dhistay sawir muujinaya taariikhda caalamka, iyaga oo na siinaya faham buuxa oo ku saabsan horumarkiisa 13.8 bilyan ee sano ee la soo dhaafay. Si kastaba ha ahaatee, daraasaddan cajiibka ah waxay soo bandhigaysaa mala-awaal soo jiidasho leh oo caqabad ku ah fikradda jirta ee asalka koonka.

Halkii ay ka ahaan lahayd mid keli ah, daraasaddu waxay soo jeedinaysaa in caalamku laga yaabo inuu ka soo baxay "instanton", oo ah qayb leh miisaan iyo cabbir kala duwan. Muujintan cajiibka ah, ee lagu soo bandhigay sawirro garaafyo cusub, ayaa iftiiminaya siraha ku xeeran xuduudaha iyo isbeddellada caalamka.

Qoraaga hormuudka ah ee ku-xigeenka Professor Charley Lineweaver wuxuu xooga saarayaa dhiirigelinta aasaasiga ah ee ka dambeysa cilmi-baarista, isagoo sheegay in rabitaanka la doonayo in la fahmo asalka dhammaan walxaha caalamka. Waxaa cad in laga soo bilaabo markii koonku uu ku dhashay xamaasad aad u kulul, in ay ka maqan tahay qaybo ay ka mid yihiin atamka, protons, stars, iyo galaxies. Si kastaba ha ahaatee, markii caalamku bilaabay inuu qaboojiyo, walxahan ayaa ka soo baxay asalka gubanaya, iyaga oo keenaya kala duwanaansho aan caadi ahayn ee jidhadhka samada ee aynu maanta aragno.

Si loo qeexo habkan adag ee kobaca cosmological, cilmi-baarayaashu waxay adeegsadeen laba qorshe. Midka ugu horreeya wuxuu caddeeyaa heerkulka iyo cufnaanta koonka sii fidaya marka uu si tartiib tartiib ah u qaboojiyo. Dhanka kale, qisada labaad waxay soo bandhigaysaa baaxada iyo baaxadda shay kasta oo la garan karo oo ku dhex jira caalamka, taasoo keentay shaxda ugu balaadhan ee abid la abuuray.

Si xiiso leh, daraasaddu waxay sidoo kale keenaysaa dareenka joogitaanka gobollada mamnuuca ah ee garaafka la qorsheeyay. Gobolladan, walxuhu kama badnaan karaan cufnaanta godadka madow ama ma dhimi karaan cabbirrada yar yar ee makaanikada quantumku qarinayaan dabeecadooda u eg. Sidaa awgeed, tani waxay dhalinaysaa su'aalo muhiim ah oo ku saabsan dabeecadda aasaasiga ah ee walxahan aan la garanayn.

Intaa waxaa dheer, cilmi-baarayaashu waxay soo jeediyeen in haddii caalamka la arki karo lagu daboolo faaruq dhammaystiran oo aan waxba ka baxsanayn, caalamkeenu wuxuu u ekaan lahaa god madow oo weyn, cufnaanta hoose. Si kastaba ha ahaatee, waxay noo xaqiijinayaan inay jiraan sababo macquul ah oo lagu aamino in xaaladdan aysan ahayn xaaladdu, taasoo bixinaysa dareen nafis ah oo ku dhex jira baaritaankan xiisaha leh.

Daraasadan oo ay sameeyeen cilmi-baarayaasha ANU, ayaa lagu daabacay joornaalka Physics ee Maraykanka, taasoo caddaynaysa muhiimadda iyo kalsoonida natiijooyinka ay heleen. Cilmi-baadhistan curdinka ahi ma qeexayso oo keliya fahamkayaga asalka koonka ee waxay sidoo kale toosisaa diiraddayada dhulalka aan la sahamin, iyada oo ku casumaysa weydiimo dheeraad ah oo ku saabsan siraha ka baxsan koonka la arki karo.

