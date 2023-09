Mustaqbalka Sahminta Hawada Sare: Wadahadal lala yeeshay Eric Ianson ee NASA

Muxaadaro soo socota oo ciwaankeedu yahay “Planets and asteroids and moons… oh my!”, Eric Ianson, Ku-xigeenka Agaasimaha Qaybta Sayniska Planetary ee Xarunta NASA, ayaa ka hadli doona dadaalladii ugu dambeeyay uguna xiisaha badnaa ee NASA ee sahaminta hawada sare. Tan waxaa ka mid ah uruurinta muunado laga soo aruuriyay oogada Mars, muujinta difaaca meeraha oo si ula kac ah ugu burburay dayax-gacmeedka hawada sare, iyo sahaminta dayaxa Jupiter ee Europa iyo baddeeda barafku daboolan yahay.

Heerarka ay dhallinyaradu filan karaan in ay marqaati ka noqdaan inta ay nool yihiin ee sahaminta hawada sare waa ay adag tahay in la saadaaliyo,maadaama tignoolajiyadu si degdeg ah u horumarayso, danuhuna ay isbeddelaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira isbeddello gaar ah oo la aqoonsan karo. Ku soo laabashada bini'aadamka ee Dayaxa iyo soo degista cirbixiyeenada ee Mars ayaa soo socda. Hawlgallada Robotic ee meerayaasha kala duwan, dayaxyada, iyo jirka yaryar ee nidaamka qoraxda ayaa sii socon doona, iyada oo diiradda la saarayo meelaha sida Jupiter's moon Europa, Saturn's moon Titan, iyo Uranus. Waxa kale oo jiri doona horumarin lagu aqoonsanayo adduunyada la degi karo ee ka baxsan nidaamkayaga qorraxda.

Doorka NASA ee xaqiijinta horumarka weyn ee soo socda waa muhiim, xitaa iyadoo shirkadaha gaarka loo leeyahay sida SpaceX ay door muhiim ah ka ciyaaraan safarka hawada sare. Iyadoo shirkadaha gaarka loo leeyahay ay leeyihiin dhiirigelin ganacsi, NASA waxaa loo maalgeliyaa si loo gaaro saynis gaar ah, sahaminta, ama ujeedooyinka tignoolajiyada. Wadashaqeynta warshadaha waa wax caadi ah, laakiin waxaa jira xaalado ay NASA ku soo saarto qalab gaar ah ama dayax gacmeed gudaha guriga, sida Mars rovers iyo cirbixiyeenada Europe Clipper.

Guusha dhawaan laga gaaray barnaamijka hawada sare ee Hindiya oo ku degay cirifka koonfureed ee dayaxa ayaa ah mid amaan mudan. NASA waxay qiimeysaa iskaashiga caalamiga ah waxayna aqoonsan tahay muhiimada wadaaga xogta hawlgalka faa'iidada daahfurka sayniska. Waxay ku dhiirigeliyaan asxaabtooda caalamiga ah inay sidaas oo kale sameeyaan, iyaga oo kor u qaadaya sahaminta nabdoon ee meel bannaan.

Markii wax laga weydiiyay filimkiisa uu jecel yahay ama bandhigga TV-ga ee ku saabsan sahaminta meel bannaan ama bannaan, Eric Ianson wuxuu xusay dhowr dookh oo ay ku jiraan "Apollo 13," "Martian," iyo "The Empire Strikes Back." Si kastaba ha ahaatee, wuxuu ugu dambeyntii doortay "Waxyaabaha Saxda ah" sida xulashada ugu sareysa. Filimku wuxuu muujinayaa sheekada asalka ah ee Mercury Seven astronauts wuxuuna soo jiitaa mala-awaalka iyo caqabadaha safarka hawada xilli ay ka gudubtay khiyaaliyada sayniska una gudubtay xaqiiqda.

Eric Ianson's Wilder Penfield Lecture waxa loo qorsheeyay Noofambar 13-keeda 4-ta galabnimo ee The Neuro's Jeanne Timmins Amphitheatre.

Qeexitaanka:

NASA – National Aeronautics iyo Maamulka Hawada, wakaalada hawada sare ee Maraykanka ee rayidka ah ee masuulka ka ah sahaminta hawada sare iyo cilmi baarista qaranka.

Barnaamijka Sahminta Mars – Barnaamij NASA ah oo diiradda saaraya sahaminta Mars, oo ay ku jiraan daraasadda cimilada meeraha, geology-ga, iyo kartida lagu taageerayo nolosha.

Barnaamijka Nidaamyada Awoodda Radioisotope - Barnaamij NASA ah oo horumarisa oo ilaalisa isticmaalka nidaamyada tamarta radioisotope, kaas oo bixiya koronto hawlgallada qoto dheer ee meelaha bannaan iyadoo la adeegsanayo kulaylka ka dhalanaya qudhunka isotopes-ka shucaaca.

Difaaca Planetary - Daraasadda iyo horumarinta hababka dhulka looga ilaaliyo dhacdooyinka saamaynta ku yeelan kara asteroids ama majaajilada.

Europe – Mid ka mid ah dayaxyada Jupiter-ka oo la aaminsan yahay in uu leeyahay badweyn oo biyo dareere ah oo ka hooseysa qolof baraf ah.

Adeegyada lacag bixinta dayax-gacmeedka ee ganacsiga - Barnaamij ujeedadiisu tahay in la gaarsiiyo hawlgallada sayniska iyo tignoolajiyada Dayaxa iyada oo lala kaashanayo shirkadaha ganacsiga.

Perseverance Rover – Hawlgalka NASA ee Mars kaas oo ujeedadiisu tahay in ay sahamiyaan meeraha meeraha deggenaanshihiisa, raadiyaan calaamadaha noloshii hore, iyo ururinta muunado dib ugu soo noqoshada dhulka.

James Webb Space Telescope - Telescope Space soo socota oo la dajiyay 2021, looguna talagalay inuu noqdo telescope-kii ugu awoodda badnaa ee abid la dhiso.

Barnaamijka Artemis – Barnaamij NASA ah oo ujeedadiisu tahay in ay "haweeneyda ugu horreysa iyo ninka xigta" ku dejiso Dayaxa marka la gaaro 2024.

