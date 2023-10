Kaniyoonka Martian ee xiisaha leh: Sahaminta Labyrinth of Night

U gudub dhulka soo jiidashada leh ee Mars oo wata muuqaal cusub oo 3D ah oo ay sii daysay Wakaaladda Hawada Yurub (ESA). Fiidiyowgani wuxuu nagu qaadaa safar macmal ah oo ku saabsan muuqaalka wareersan ee Nocti Labrytinthus, oo sidoo kale loo yaqaan "labyrinth of night." Canyon weyn, oo dhererkeedu yahay 740 mayl, waa muuqaal caan ah oo ku dhex yaal Valles Marineris, Meeraha Cas ee u dhigma Grand Canyon.

Muuqaallada 3D ee cabsida leh ayaa si taxadar leh loo sameeyay iyadoo la adeegsanayo cabbirro sax ah oo ay soo aruuriyeen dayax gacmeedyada ku wareegaya Mars. In kasta oo muuqaalku aanu ahayn sawir-qaadis-waqtiga-dhabta ah, waxa ay si yaab leh u sharraxaysaa dhulka Martian-ka, iyada oo soo jiidanaysa dadka xiiseeya booska si ay isu dhex galaan yaababkan ka baxsan.

Labyrinth ee habeenkii waxay ku faantaa dooxooyin dhaadheer, foolkaanooyin dhaadheer, iyo cabbirro aan caadi ahayn. Dooxooyinka ku dhex yaal kanyonka waxay gaari karaan ballac ilaa 18.6 mayl waxayna hoos ugu dhici karaan moolka 3.7 mayl. Marka la barbardhigo, Grand Canyon ee Earth waxay cabbirtaa 1.1 mayl qoto dheer oo dhererkeedu yahay 18 mayl. Cabbirrada is-barbardhigga noocan oo kale ah ayaa xoogga saaraya weynaanta mucjisooyinka Juquraafiga Mars.

Fiidiyowgan soo jiidashada leh wuxuu u adeegaa sidii qalab cajiib ah oo lagu fahmi karo miisaanka wayn ee koonkeena iyo meeraha samada ee uu ka kooban yahay. Sida shakhsiyaadka aan tirada lahayn ay had iyo jeer dib ugu soo noqdaan muuqaalada cabsida leh ee James Webb telescope space oo ay abuurtay ESA, sahaminta 3D ee marinka Martian waa daaweyn u baahan daawasho badan.

In kasta oo samaynta Grand Canyon ee Earth loo aanayn karo nabaad guurka Wabiga Colorado, hidde-sidaha labyrinth ee habeenka Mars ayaa la rumeysan yahay in uu salka ku hayo jabka tectonic gudaha qolofta meeraha. In kasta oo laga yaabo in biyuhu door ka ciyaareen, gaar ahaan marka loo eego taariikhda Mars sida meere leh wabiyo qulqulaya, ciidamada aasaasiga ah ee qaabeeya marinkan Martian ee aan caadiga ahayn waxay la xiriiraan dhaqdhaqaaqa tectonic.

FAQ:

S: Waa maxay Nocti Labrytinthus?

J: Nocti Labrytinthus waxaa loola jeedaa wad weyn oo Mars ah, oo sidoo kale loo yaqaan "labyrinth of night."

S: Intee in le'eg yahay kanyon?

J: Baddu waxay dhererkeedu dhan yahay 740 mayl.

S: Intee in le'eg ayay dooxyadu ku dhex jiraan labyrinth habeenka?

J: Dooxooyinku waxay gaadhi karaan guntooda ilaa 3.7 mayl.

S: Sidee buu u ekaan karaa marin-biyoodka Martian-ka iyo kan Grand Canyon ee Earth?

J: Labyrinth ee habeenka Mars wuxuu ka sarreeyaa Grand Canyon ballac iyo qoto dheerba. Dooxooyinkeedu waxay qiyaasi karaan ilaa 18.6 mayl oo dhan, halka Grand Canyon ee Earth uu yahay kaliya 18 mayl ballac ah barta ugu badan.

S: Sidee loo abuuray muuqaalka 3D?

J: Fiidiyowga waxaa loo sameeyay si taxadar leh iyadoo la adeegsanayo cabbirro sax ah oo ay soo aruuriyeen dayax gacmeedyada ku wareegaya Mars.

S: Maxaa laga yaabaa inay sababeen labyrinth ee samaynta habeenkii?

J: Saynis yahanadu waxay qiyaasayaan in jabka tectonic ee qolofta Mars ay ka qayb qaadatay abuuritaanka kanan wayn, inkasta oo joogitaanka biyaha ee Mars hore laga yaabo inay door ka ciyaaraan.