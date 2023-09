Predator-kii hore: Ammonite ayaa laga helay gudaha Kalluunka la Fossilized

By

Saynis yahanadu waxa ay sameeyeen daahfur aan caadi ahayn iyaga oo baadhaya amoonite si fiican loo ilaaliyo iyo kalluun la fosil ah oo laga helay. Helitaanka la yaabka leh ayaa daaha ka qaaday in kalluunku uu dhab ahaantii liqay Ammoonka weyn, taasoo ah dhacdo aan horay loo arag. Ammonite, oo ah nooca cephalopod ee dabar go'ay malaayiin sano ka hor, ayaa laga yaabaa inay sababtay kalluunka inuu qarqiyo ama xannibo habka dheef-shiidka, taasoo keentay cawaaqib dhimasho ah oo ku yimaada ugaarsiga.

Fossil-ka, oo laga helay Jarmalka 1977, wuxuu ku jiray ururinta Matxafka Qaranka ee Taariikhda Dabiiciga ah ee Stuttgart. Laba cilmi-baarayaal oo ka socda madxafka, Samuel Cooper iyo Erin Maxwell, ayaa dhawaan daabacay joornaalka Geological Magazine warqad ku tilmaamaya kalluunka iyo ammonite ee uu isticmaalo. Noocyada kalluunka, Pachycormus macropterus, waxay ka tirsan yihiin koox dabar-go'day oo kalluun ray-urur ah oo loo yaqaan pachycormids. Kalluunkani wuxuu u dhexayn karaa qiyaaso yaryar ilaa 50 cagood. Iyadoo aan si buuxda loo fahmin cuntada pachycormids-ka, cilmi-baarayaashu waxay heleen caddayn ah inay inta badan bartilmaameedsadeen cephalopods-jilicsan iyo kalluunka yaryar.

Helitaanka kalluunka ee ku jira ammonite gudaha waa mid muhiim ah sababtoo ah waxay bixisaa aragti ku saabsan habdhaqanka quudinta iyo cuntada pachycormids. Waxay dejisay in kalluunku ay mararka qaarkood cunaan cephalopods-ka aan shelly ahayn, taas oo ka soo horjeeda malo hore oo ku saabsan cuntadooda. Sida laga soo xigtay Adiel Klompmaker, khabiir ku takhasusay cilmiga paleontology ee Jaamacadda Alabama Museums, natiijadani waa mid cajiib ah waxayna gacan ka geysataa dib u dhiska shabakadaha cuntada qadiimiga ah si sax ah.

Meelaynta ammoonka gudaha jidhka kalluunka iyo maqnaanshaha lafo gaar ah oo soo jeedinaya inay burburaan si xoog leh u taageeraan aragtida ah in kalluunku liqay ammonite isagoo nool. Iyadoo ay jirto cadaymo hore oo muujinaya in kalluunku si khalad ah u cunay dirxiga Ammooniyiinta yar yar, daahfurkan cusub waxa uu soo jeedinayaa in liqidda dhammaan amooniyiinta aanay ahayn shil.

Helitaankan aan caadiga ahayn ee la fosilku waxa uu bixiyaa xog qiimo leh oo ku saabsan hab-nololeedyada qadiimiga ah ee badda waxayna iftiiminaysaa caadooyinka quudinta ee ugaarsadaha badda ee taariikhda hore. Waxay muujinaysaa isdhexgalka kakan iyo dhaqdhaqaaqyada ka dhex jiray noocyada malaayiin sano ka hor, waxayna sii riixaysaa fahamka noloshii hore ee taariikhda hore.

Ilo:

– Cooper, Samuel, iyo Maxwell, Erin. "Caddaynta ugaadhsiga ammonite ee kalluunka dabar-go'ay ee Pachycormus (Pachycormidae: Actinopterygii) ee Late Jurassic (horraantii Tithonian) Posidonia Shale ee koonfurta Jarmalka." Joornaalka Juquraafiga, 2021.

- Jaamacadda Alabama Museums.