Sahaminta Saamaynta Xaraashyada X-ray-ga ee Adag ee Qaab-dhismeedka Qalabka

In ka badan qarni, physicists-ku waxay ku tiirsanaayeen faafinta raajada si ay u baaraan qaababka qallafsan ee walxaha kala duwan. Waqtiyadii ugu dambeeyay, X-ray laser-ka bilaashka ah ee elektiroonigga ah (XFELs) waxay noqdeen doorasho caan ah sababtoo ah awoodda ay u leeyihiin inay sii daayaan garaaca garaaca labaad ee femtosecond. Si kastaba ha ahaatee, su'aashu waxay soo baxaysaa: sidee bay garaacyadan xoogga leh u saameeyaan qaababka ay doonayaan inay wax ku bartaan?

Koox cilmi-baarayaal caalami ah ayaa doonayey inay iftiimiyaan mawduucan iyagoo samaynaya tijaabo iyagoo isticmaalaya femtosecond XFEL oo diiradda saaraya muunada nanocrystal silicon. Natiijooyinkooda, oo lagu daabacay Waraaqaha Dib-u-eegista Jirka, ayaa muujiyay hoos u dhac weyn oo ku yimid xoojinta kala-duwanaanta raajada marka xoogga iftiinka uu dhaafo heer gaar ah. Jilid, waxay awoodeen inay daaha ka qaadaan dhawrkii ilbiriqsi ee hore ee isdhexgalka walxaha-iftiinka, kaas oo sababay in atamka ku dhex jira walxaha ay noqdaan kuwo la qallafsan yahay.

Markii hore, daraasado ku saabsan isdhexgalka maaddooyinka iyo garaaca wadnaha ee xadkan xoojinta ayaa ugu horrayn diiradda saarayay walxaha ku jira wajiga gaaska. Si wax looga qabto farqigaas, saynis-yahannadu waxay tijaabintooda ka sameeyeen xarunta SACLA ee Japan, iyagoo iftiimiyay shaybaarro silikoon ah oo 10-μm ah oo leh laba xabbo oo kala duwan: 2.1 × 1016 W/cm2 iyo 4.6 × 1019 W/cm2. Si xiiso leh, waxay arkeen in sawirada kala-duwanaanshaha ee lagu soo saaray xoojinta iftiinka sare ay ahaayeen ilaa 50% ka sii yaraan intii la filayay.

Qoraaga Beata Ziaja-Motyka oo ka socota Machadka Fiisigiska Nukliyeerka ee Akademiyada Sayniska ee Polish ayaa ku nuuxnuuxsatay in inkasta oo ay tahay mid caqli gal ah in la qiyaaso in tirooyinka sare ee photon ay keeni karaan sawirro kala duwanaansho ah, waxaa jira heer - ku dhawaad ​​tobanaan trillions of watts halkii sentimitir labajibbaaran. - Intaa waxaa dheer in calaamada kala-duwanaanshaha ay daciifto.

Si loo furfuro isbar-bar-dhiggan, kooxda cilmi-baadhistu waxay u rogmatay jilitaanno waxayna ogaadeen in sawir-qaadayaasha tamarta-sare (11.5-keV) ee ka imanaya garaaca garaaca wadnaha aan kaliya ka saarin elektaroonnada valence laakiin sidoo kale elektaroonnada qolof qoto dheer oo u dhow nucleus-ka atomiga. Godadka-qoto-dheer waxay si dhab ah u saameeyaan "waxyaabaha kala firdhisan atomiga" kuwaas oo door ka ciyaara go'aaminta natiijooyinka kala-duwanaanta. Waxaa xusid mudan, dhammaan ionization-kan waxay ku dhacaan 6-da ilbiriqsi ee ugu horreeya ee isdhexgalka arrimaha iftiinka.

Hore u socoshada, kooxdu waxay rajaynaysaa in shaqadoodu ay u gogol xaarto codsiyada cusub ee shucaaca XFEL ee xoogga badan, sida horumarinta qalabyada indhaha ee cusub ee garaaca-gaabinaya nidaamka raajada. Intaa waxaa dheer, fahamka sida atamka kala duwan uga jawaabaan garaaca raajo ultrafast waxay kor u qaadi kartaa saxnaanta dib u dhiska qaab dhismeedka atomiga 3D ee sawirada kala-duwanaanshaha la duubay.

Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)

Waa maxay kala-duwanaanta raajada?

Kala-duwanaanta raajada waa kala firdhinta raajada ee shay atomamka ama qaab-dhismeedka molecular, kaas oo awood u siinaya saynisyahannadu inay go'aamiyaan habaynta atamka ama molecules gudaha crystal ama walxo kale oo crystalline ah.

Waa maxay X-ray laser free-electron (XFEL)?

Laser-ka bilaashka ah ee raajada (XFEL) waa nooc ka mid ah laysarka oo abuura garaacyo raajada oo aad u daran oo isku xidhan. XFELs waa aalado awood leh oo loo isticmaalo cilmi baarista sayniska si loo baaro qaab dhismeedka iyo dhaqdhaqaaqa walxaha kala duwan.

Sidee bay garaacyada raajada daran u saameeyaan qaab-dhismeedka maaddooyinka?

Xakamaynta raajada ee adag waxay keeni kartaa isbedelo la taaban karo oo ku yimaada qaab dhismeedka alaabta. Marka laga hadlayo daraasaddan, marka xoogga iftiinka iftiinka uu dhaafo xad gaar ah, xoojinta kala-duwanaanta raajada ayaa hoos u dhacday, taasoo muujineysa in atamka ku dhex jira maaddada ay noqdeen kuwo la ruxay. Natiijooyinkani waxay gacan ka geystaan ​​fahamkayaga sida alaabtu ula falgalaan garaaca raajada aadka u daran waxayna u horseedi kartaa codsiyo cusub meelaha sida garaaca wadnaha-gaabin iyo dib-u-dhiska qaab dhismeedka atomiga 3D.