Helitaanka Isha Iftiinka Cusub: Quasiparticles Beddelka Sayniska

Saynis yahanadu waxay muddo dheer ka war hayeen in wax koonka ku nooli aanu ku socon karin si ka dheereeya xawaaraha iftiinka. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baaris ay dhawaan sameeyeen koox physicists ah ayaa soo jeedinaysa in quasiparticles, oo ah kooxaha elektaroonigga ah ee u dhaqma sidii qayb keliya, ay awood u leeyihiin inay u dhaqmaan sidii inay dhaafin karaan xawaaraha iftiinka. Daah-furkan cusub waxa uu wax ka beddeli karaa habka ay saynisyahannadu wax u bartaan una fahmaan ifafaale kala duwan.

Dhaqan ahaan, saynisyahannadu waxay ku tiirsan yihiin ilaha iftiinka qaaliga ah iyo kuwa waaweyn, sida synchrotrons iyo cyclotrons, si ay u dhaliyaan iftiin tamar sare leh ujeedooyin cilmi-baaris sare leh. Xarumahan, kuwaas oo u baahan boos la taaban karo iyo ballan bilo ka hor, waxay bixiyaan aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan adduunka yar yar. Mowjadaha iftiinka ee baxaya ayaa u sahla saynisyahannadu in ay sawiraan qaab-dhismeedka molecular oo ay dhex galaan meelaha aan si kale loo arki karin.

Kooxda physicists, kuwaas oo natiijadooda lagu daabacay Nature Photonics, waxay soo jeedinayaan isticmaalka quasiparticles sida ilo iftiin ah shaybaar yar iyo goobaha warshadaha. Ka faa'iidaysiga hab-dhaqanka wadajirka ah ee electrons-ka ee qaybaha quasiparticles, cilmi-baarayaashu waxay soo saari karaan shucaac isku xiran oo ka soo horjeeda iftiinka laser-ka elektaroonigga ah ee bilaashka ah. Horumarkani waxa uu awood u leeyahay in uu dimuqraadiyeeyo helitaanka ilo iftiin oo awood leh oo awood u siinaya saynisyahano in ay sameeyaan tijaabooyin oo ay sahamiyaan meel kasta oo ay joogaan.

Cilmi-baadhayaashu waxay sameeyeen jilitaannada guryaha 'quasiparticles' ee plasma iyagoo isticmaalaya kombuyuutarrada supercomputer-ka ee ay bixiso Hawlgalka Wadajirka ah ee Xisaabinta Waxqabadka Sare ee Yurub. Waxay ogaadeen in tayada wadajirka ah ee elektarooniga ah ee ku jira quasiparticle aysan ahayn in loo xakameeyo sida kuwa xarumaha waaweyn. Tani waxay ka dhigan tahay in ilaha iftiinka dhalaalaya lagu hirgelin karo goobo "miiska-sare" oo macquul ah, taas oo meesha ka saaraysa baahida loo qabo helitaan gaar ah oo loogu talagalay xawaaraha toosan.

Saamaynta daahfurkani waa mid aad u fog. Waxay furaysaa fursadaha cilmi-baaris cilmiyeed oo baahsan waxayna dardargelisaa horumarinta dawooyinka cusub, horumarinta tignoolajiyada chip-ka kumbuyuutarka, iyo cilmi-baarista fosil ee aan burburin. Iyaga oo ka faa'ideysanaya kartida qiyamka, saynisyahannadu waxay daaha ka qaadi karaan noocyo cusub oo saynis ah iyo aragtiyo aan mar hore la gaadhin.

FAQ:

S: Waa maxay quaasiparticles?

J: Quasiparticles waa kooxo elektaroonik ah oo u dhaqma sidii inay yihiin qayb keliya.

S: Sidee bay quasiparticles u dhaqmaan sida ilaha iftiinka?

J: Iyadoo la adeegsanayo habdhaqanka wadajirka ah ee elektarooniga ah ee ku jira quasiparticles, saynisyahannadu waxay soo saari karaan shucaac isku xiran oo la tartami kara iftiinka laser-ka elektaroonigga ah ee bilaashka ah.

S: Waa maxay faa'iidooyinka isticmaalka quasiparticles sida ilaha iftiinka?

J: Quasiparticles waxaa lagu soo saari karaa shaybaadhka yaryar iyo goobaha warshadaha, taas oo ka dhigaysa ilo iftiin badan oo ay heli karaan saynisyahano. Tani waxay meesha ka saaraysaa baahida loo qabo tas-hiilaadka qaaliga ah iyo kuwa gaarka ah.

S: Sidee bay u saamayn kartaa baadhista ka-soo-baxyada quaasiparticles?

J: Waxay awood u siinaysaa saynisyahano inay sameeyaan tijaabooyin oo ay sahaminta ka sameeyaan meelo kala duwan. Tani waxay furaysaa fursado cusub oo lagu baranayo ifafaale kala duwan iyo horumarinta qaybaha kala duwan ee sayniska.