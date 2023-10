Sirta Radio Degdega Ah Ee Qarxa Iyo Xidhiidhka Ay La Leeyihiin Caalamka

By

Raadiyaha degdega ah ayaa sii wada in uu saynis yahannada ku wareero qaraxyadooda xoogga badan ee sii daynta raadiyaha. Dilaacyadani aad bay u daran yihiin oo waxaa laga ogaan karaa meel ka baxsan galaxyadayada Jidka Caano. Si kastaba ha ahaatee, indha-indheyntii dhawaa waxay tustay in dilaacyada raadiyaha ee degdega ah aysan ku koobnayn meel bannaan oo ka baxsan oo ay sidoo kale ka dhici karaan gudaha galaxyadayada.

Daah-fur cusub, koox saynis yahano caalami ah ayaa ogaaday in raadiyaha ugu dhaqsaha badan abid la duubay. Waxaa loogu magac daray FRB 20220610A, dilaacdan waxaa laga helay koox galaxyo isku dhafan oo ku yaal meel u jirta 8 bilyan oo iftiin ah. Ma aha oo kaliya raadiyaha ugu dhaqsaha badan ee la arkay, laakiin sidoo kale waa mid ka mid ah dilaacyada ugu tamarta badan ee la yaqaan ilaa maanta.

Isticmaalka telescope-ka raadiyaha ASKAP ee Australia, cirbixiyayaashu waxa ay awoodeen in ay tilmaamaan goobta saxda ah ee uu qaraxu ka dhacay ka dibna ay xaqiijiyaan isha ay ka yimaadeen iyaga oo isticmaalaya Telescope ESO's Very Large Telescope (VLT) ee Chile. Indho-indheyntu waxay daaha ka qaaday in qaraxu uu ka yimid galaxyo ka da'weyn kana fog il-wareed kasta oo raadiyaha kale ee degdega ah ee ilaa hadda la ogaaday, waxayna u badan tahay inay ku dhex jiraan koox yar oo galaxies ah.

Mid ka mid ah saamaynta muhiimka ah ee daahfurkan ayaa ah adeegsiga suurtagalka ah ee dillaaca raadiyaha degdega ah si ay gacan uga geysato helista "arrinta maqan" ee caalamka. Saynis yahanadu waxay ku qiyaaseen in in ka badan kala badh arrinta caadiga ah ee la filayo aan hadda la ogeyn. Arintan ayaa loo malaynayaa inay ka dhex jirto galaxyada laakiin si toos ah looma arki karo iyadoo la isticmaalayo farsamooyin caadi ah. Si kastaba ha ahaatee, raadiyaha degdega ah ee dilaaca ayaa awood u leh inuu dareemo walxahan ionized, taas oo u oggolaanaysa saynisyahannadu inay cabbiraan qaddarka maaddada dhex taal galaxies.

Waxaa intaa dheer, daahfurkaani wuxuu xoojinayaa doorka qiimaha leh ee raadiyaha degdega ah ee dillaaca horumarinta fahamkayaga caalamka. Markay daraaseeyaan dilaacyadan, saynisyahannadu waxay heli karaan fikrado ku saabsan qaab-dhismeedka koonka oo ay sahmin karaan sirta abuurkeeda iyo horumarkeeda.

Iyadoo horay loo eegayo, telescopes cusub sida Square Kilometer Array Observatory (SKAO) iyo ESO's Extremely Large Telescope (ELT) waxay ballan qaadayaan inay keenaan xitaa sahanno badan oo la xiriira dillaaca raadiyaha degdega ah. Telescope-yada raadiyaha ee SKAO, oo saldhigoodu yahay Koonfur Afrika iyo Australia, ayaa awood u yeelan doona in ay ogaadaan kumannaan idaacadood oo degdeg ah, oo ay ku jiraan kuwa ku yaalla masaafo aan hore loo arag. Intaa waxaa dheer, ELT waxay u oggolaan doontaa saynisyahano inay daraasad ku sameeyaan isha galaxies ee dillaaca raadiyaha degdega ah ee xitaa ka fog FRB 20220610A.

Iyadoo saynisyahannadu ay sii wadaan inay daah furaan siraha idaacadaha degdega ah ee dilaaca, kuwan ifafaalaha cosmic ee hal-abuurka leh ayaa awood u leh inay beddelaan fahamkayaga caalamka iyo dhinacyada qarsoon.

FAQ

Waa maxay raadiyaha degdega ah ee dilaaca?

Dildilaaca raadiyaha degdega ah waa dilaaca mowjadaha raadiyaha ee inta badan lagu ogaado meel bannaan oo ka baxsan. Aad bay uga xoog badan yihiin pulsars waxayna ku dhamaanayaan oo kaliya muddooyin kooban, oo u dhexeeya millise seconds ilaa dhowr ilbiriqsi.

Maxaa sababa in raadiyaha degdega ah u dilaaco?

Ilaa hadda lama garanayo asalka dhabta ah ee uu ka yimid raadiyaha degdega ah. Ilaha suurtogalka ah waxaa ka mid ah magnetars, godadka madow oo isku dara, iyo xiddigaha neutron.

Waa maxay muhiimada helitaanka raadiyaha ugu dheereeya ee dilaacay?

Helitaanka FRB 20220610A, raadiyaha ugu dhaqsaha badan ee la ogaado ilaa hadda, wuxuu bixiyaa aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan dabeecadda tamarta daran ee dilaacyadan iyo dhacdooyinka ay ku dhex milmeen galaxyada. Waxa kale oo ay iftiiminaysaa suurtagalnimada dillaaca raadiyaha degdega ah ee ka caawinta saynisyahannada inay ogaadaan arrinta maqan ee caalamka iyo horumarinta fahamkayaga qaabdhismeedkiisa.

Door intee le'eg ayay telescopes-yada cusub ka ciyaaraan daraasaadka raadiyaha degdega ah ee dilaaca?

Telescopes-yada soo socda sida Goob-joogta Kloomitirka Square iyo Telescope-ka aadka u weyn ee ESO ayaa u sahlaysa saynisyahannadu inay ogaadaan oo ay daraaseeyaan kumanaan raadiyaha degdega ah, oo ay ku jiraan kuwa ku yaal xitaa masaafo ka sii badan. Telescopes-yadani waxa ay ballan qaadayaan in ay daaha ka rogaan siraha dheeraadka ah ee la xidhiidha idaacadaha degdega ah ee dilaaca iyo xidhiidhka ay la leeyihiin caalamka.