Kuleyl aad u daran ayaa laga yaabaa inuu u horseedo dabar go'a naasleyda 250 milyan oo sano gudahood, daraasad ayaa lagu ogaaday

By

Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa soo jeedinaysa in kulaylka ba'an ee ka dhasha isku darka qaaradaha dunidu ay ka dhigaan mid ka mid ah qaarad sare ay keeni karto dabar go'a dhammaan naasleyda oo ay ku jiraan bani'aadamku 250 milyan oo sano gudahood. Daraasadu waxay adeegsatay moodooyinka cimilada supercomputer si loo saadaaliyo saamaynta mustaqbalka ee dhaqdhaqaaqa tectonic iyo korodhka qiiqa kaarboon laba ogsaydh (CO2) ee meeraha.

Marka ay qaaradaha isku biiraan, qaraxyada foolkaanadu waxay sii daayaan xaddi badan oo CO2 ah jawiga, taasoo keenta in meeraha uu si weyn u diiriyo. Kor u kaca heerkulku wuxuu u abuuri lahaa jawi aan la degi karin naasleyda, maadaama ay si fiican ula qabsanayaan cimilada qabow oo ay la halgamayaan sidii ay ula qabsan lahaayeen kulaylka daran. Qaaradda sare ee mustaqbalka waxay noqon doontaa mid aan la aqbali karin, iyada oo kaliya 8% ilaa 16% dhulkeeda ku habboon in la dego.

Dr. Alexander Farnsworth, oo ah hormuudka cilmi-baadhistan oo ka tirsan jaamacadda Bristol, ayaa sharraxay in saamaynta qaaradnimada, cadceedda kulushahay, iyo korodhka heerka CO2 ay keenayso heer kul u dhexeeya 40C ilaa 50C, taas oo ka dhigaysa in naasleyda aanay suurtogal u ahayn inay helaan cunto. iyo ilaha biyaha. Bini'aadamku, sida noocyada kale, ma awoodaan inay ku qaboojiyaan jidhkooda dhididka, ugu dambeyntiina waxay u horseedaan dhimashadooda.

Daraasadu waxay saadaalisay in heerarka CO2 ay ka kici karaan hadda 400 qaybood halkii milyan (ppm) ilaa in ka badan 600 ppm waqtiga supercontinent, oo loo yaqaan Pangea Ultima, foomamka. Cilmi-baarayaashu waxay xoogga saareen muhiimadda ay leedahay dhimista qiiqa gaaska aqalka dhirta lagu koriyo si looga hortago in xaaladahan mustaqbalka ay si dhaqso ah u dhacaan.

Qoraaga daraasaddan, Dr. Eunice Lo, ayaa ku nuuxnuuxsaday sida degdega ah ee wax looga qabanayo dhibaatooyinka cimilada ee hadda jira, maadaama kulaylka xad dhaafka ahi uu horeba u saameeyay caafimaadka aadanaha. Waa muhiim in laga shaqeeyo sidii loo gaari lahaa qiiqa saafiga ah ee eber sida ugu dhaqsaha badan si loo yareeyo cawaaqib xumada ka dhalan karta heerkulka kor u kaca.

Intaa waxaa dheer, cilmi-baarayaashu waxay soo jeedinayaan in marka la tixgelinayo degenaanshaha meerayaasha kale, in la tixgeliyo qaybinta qaaradaha. Meeraha ku dhexyaala aagga la degi karo ee nidaamka qoraxda ayaa laga yaabaa in weli aan la degi karin haddii qaaradaha ay ku urursan yihiin hal qaarad oo sare.

Daraasadani waxay muujinaysaa cawaaqib xumada ka iman karta isbedelka cimilada waxayna xoojinaysaa baahida loo qabo waxqabad degdeg ah si loo yareeyo saameynteeda. Iyadoo waqtiga la saadaaliyay uu yahay malaayiin sano mustaqbalka, saameynta hadda ee heerkulka sare u kaca waa in aan la iska indha tirin.

Ilo:

– Daraasad ay hoggaaminayeen Dr. Alexander Farnsworth iyo Dr. Eunice Lo oo ka tirsan Jaamacadda Bristol, laguna daabacay Nature Geoscience