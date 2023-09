Cuntada "Hal Cunto Maalintii": Faa'iidooyinka, Khatarta, iyo Tixgelinta

By

Dadka caanka ah ayaa lagu yaqaanay inay taageeraan dhaqamada kala duwan ee cuntada, iyo mid ka mid ah faanooyinkii ugu dambeeyay ee helay caannimada waa "hal cunto maalintii", oo sidoo kale loo yaqaan OMAD. Tirooyinka caanka ah sida Bruce Springsteen iyo Chris Martin oo ka socda Coldplay ayaa sheegtay in OMAD ay ka caawiso inay maareeyaan miisaankooda oo ay taam u noqdaan.

OMAD waa nooc aad u daran oo ah cuntooyinka soonka, sida soonka joogtada ah iyo cunista wakhtiga xaddidan. Farqiga ugu muhiimsan ayaa ah in halkii laga soomi lahaa maalmo gaar ah ama lagu xaddidi lahaa cunista daaqad waqti gaar ah, taageerayaasha OMAD waxay ku cunaan dhammaan kalooriyadooda maalinlaha ah hal cunto oo weyn.

Sababtoo ah cilmi-baarista xaddidan ee OMAD lafteeda, badi sheegashooyinka ku saabsan waxtarkeeda waxay ku saleysan yihiin caddaynta lama filaanka ah ama malo laga soo qaatay daraasado ku saabsan noocyada kale ee soonka. Inkasta oo caddaynta qaar ay soo jeedinayaan in noocyada qaar ee soonka kala-guurka ah iyo waqti-cunidda xaddidan ay ka caawin karaan maareynta miisaanka iyo hagaajinta calaamadaha caafimaadka dheef-shiid kiimikaadka, cilmi-baaristu weli way soo baxaysaa.

Daraasad lagu sameeyay bini'aadamka ayaa muujisay in cunista hal cunto maalintii ay keentay hoos u dhac weyn oo ku yimaada miisaanka jidhka iyo tirada baruurta. Si kastaba ha ahaatee, waxay sidoo kale keentay cufnaanta caatada ah iyo cufnaanta lafaha, taas oo keeni karta daciifnimo shaqada muruqa iyo khatarta sii kordheysa ee jabka lafaha haddii la raaco muddo dheer. Daraasadaha xayawaanku waxay soo saareen natiijooyin is khilaafaya, iyadoo qaar ka mid ah ay muujinayaan korodhka miisaanka ee isticmaalka hal cunto oo weyn.

Daraasado badan oo dhammaystiran oo ku lug leh kooxaha ka qaybqaatayaasha waaweyn iyo dadyow kala duwan ayaa lagama maarmaan u ah si loo fahmo saamaynta OMAD. Cilmi-baarayaashu waxay sidoo kale u baahan yihiin inay baaraan saameynta muddada-dheer ee OMAD oo ay tixgeliyaan waqtiyada cuntada ee kala duwan iyo isku-dhafka nafaqada.

In kasta oo habka hal-cunida maalintii uu u ekaan karo mid soo jiidasho leh maaraynta miisaanka, waxaa laga yaabaa inay ku adkaato in la buuxiyo dhammaan shuruudaha nafaqada, oo ay ku jiraan tamarta, borotiinka, fiber, iyo fiitamiinnada iyo macdanta muhiimka ah, oo leh hal cunto oo keliya. Nafaqada oo aan ku filnayn waxay u horseedi kartaa muruq beel, calool istaag, iyo caafimaadka mindhicirka oo liita. Waa in fiiro gaar ah la siiyo isticmaalka borotiinka, khudaarta, lawska, miraha, miraha, miraha oo dhan, iyo caanaha ama beddelka ku habboon ee buuxinaya baahiyaha nafaqeynta.

Waxaa muhiim ah in la ogaado in OMAD aan lagu talineynin carruurta, shakhsiyaadka uurka leh, qorsheynaya inay uur yeeshaan, naas nuujinta, ama khatarta ah inay ku dhacaan cillad cunto. Waxaa intaa dheer, waa in la tixgeliyo joogteynta cuntada iyo waxyeellada ka iman karta mustaqbalka fog ee dadweynaha guud, gaar ahaan sida dadka caanka ah ee taageeraya cuntooyinkan ay heli karaan khabiiro nafaqeeyayaal, cuntooyin tayo sare leh, iyo kaabis.

Gabagabadii, iyadoo cuntada OMAD ay heshay fiiro gaar ah, waxaa jira yaraanta caddaynta sayniska ee ku saabsan badbaadada iyo waxtarkeeda. La-talinta xirfadle daryeel caafimaad ama cunto yaqaan ka diiwaan gashan ka hor inta aanad bilaabin cunto kasta oo xad dhaaf ah ayaa lagu talinayaa.

